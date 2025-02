आमिर खान (Aamir Khan) अब तक कई धांसू फिल्में कर चुके हैं. आखिरी बार एक्टर को 2022 में आई फिल्म लाल सिंह चड्ढा में देखा गया था पर ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. इसी बीच 2008 में आई आमिर की हिट फिल्म गजनी को लेकर चर्चा तेज हो गई है. उस दौरान फिल्म ने 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होकर इतिहास रच दिया था और अब आमिर खान और उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म के निर्माता अल्लू अरविंद ने गजनी 2 (Ghajini 2) पर चर्चा की है. साथ ही सीक्वल के बारे में एक बड़ा संकेत दिया है.

पिछले साल ऐसी खबरें आई थीं आमिर खान साल 2008 की हिट फिल्म गजनी के सीक्वल को लेकर प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद और मधु मंटेना के साथ बातचीत कर रहे हैं. इसी बीच अल्लू अरविंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पिछली बार जब उन्होंने आमिर के साथ काम किया था, तो उन्होंने गजनी के साथ इतिहास रच दिया था. निर्माता ने आगे कहा कि वह उनके साथ 1000 करोड़ रुपये की फिल्म, गजनी 2 बनाना चाहते हैं.

We started the ₹100 Crore club and now I want to make a ₹1000 Crore film with #AamirKhan, maybe with #Ghajini2, says Allu Aravind. pic.twitter.com/VKcsAJVIMv