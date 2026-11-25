जेनेलिया डिसूजा ने इमोशनल पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि 24 नवंबर की रात वह काफी रोई थीं और उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी आगे की जिंदगी कौन सा रुख लेने वाली है...

जेनेलिया देशमुख ने 24 नवंबर की उस रात की स्टोरी शेयर की है, जब वह पति रितेश देशमुख की बाहों में खूब रोई थीं. (Image: Genelia Deshmukh Instagram)

Genelia Deshmukh Emotional Post: बॉलीवुड एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा के लिए 25 नवंबर का दिन बेहद खास है. यह सिर्फ उनके बड़े बेटे रियान का जन्मदिन नहीं है बल्कि उनकी जिंदगी का वह दिन भी है, जब वह पहली बार मां बनी थीं. बेटे के जन्मदिन पर जेनेलिया ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. इसमें उन्होंने उस रात का जिक्र किया, जब रियान के जन्म से ठीक एक दिन पहले वह काफी इमोशनल हो गई थीं. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मां बनने के बाद उनकी जिंदगी कैसी होने वाली है. ऐसे में वह अपने पति और एक्टर रितेश देशमुख के गले लगकर खूब रोई थीं.

रियान के जन्म से एक रात पहले खूब रोई थीं जेनेलिया

जेनेलिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बेटे रियान को बर्थडे विश करते हुए 24 नवंबर की उस रात को याद किया, जिसे वह आज भी नहीं भूल पाई हैं. उन्होंने बताया कि प्रेग्नेंसी का आखिरी दौर चल रहा था और उन्हें जानकारी दी गई थी कि 25 नवंबर को उनका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है. लेकिन उस वक्त उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आने वाला है.

एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा, 'मुझे आज भी 24 नवंबर की रात याद है. मैं प्रेग्नेंसी के आखिरी दौर में थी और मुझे बताया गया था कि मेरा बच्चा 25 नवंबर को इस दुनिया में आएगा. मुझे खुद भी नहीं पता था कि इसका असल मतलब क्या है. उस रात मैं तुम्हारे बाबा की बाहों में खूब रोई थी क्योंकि मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे मेरे लिए क्या होने वाला है.'

बेटे के साथ एक मां का भी हुआ था जन्म

जेनेलिया ने अपने इस पोस्ट में एक बेहद खूबसूरत बात भी कही. उन्होंने बताया कि 25 नवंबर 2014 को सिर्फ रियान ने ही दुनिया में कदम नहीं रखा था, बल्कि उसी दिन जेनेलिया का भी एक नए रूप में जन्म हुआ था. वह पहली बार मां बनी थीं. उनके लिए यह दिन इतना खास है कि शायद वह कभी शब्दों में बयां भी नहीं कर पाएंगी कि इसकी उनके दिल में कितनी अहमियत है.

उन्होंने आगे लिखा, 'फिर 25 नवंबर आया और एक नन्हे बच्चे का जन्म हुआ, साथ ही एक मां का भी जन्म हुआ. काश मैं तुम्हें समझा पाती कि यह दिन मेरे लिए कितना मायने रखता है, लेकिन शायद मैं कभी ऐसा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि यह मेरी और तुम्हारे बाबा की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है.''

'तुमने मुझे आई का टाइटल दिया'

एक्ट्रेस ने अपने बेटे के लिए प्यार जाहिर करते हुए कहा कि वह जिंदगी के हर मोड़ पर हमेशा उसके साथ खड़ी रहेंगी. उन्होंने लिखा, 'चाहे जिंदगी तुम्हें किसी भी हाल में और कहीं भी ले जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी. जन्मदिन मुबारक हो मेरे बच्चे. तुमने मुझे आई का टाइटल दिया और अब मैं अपनी पूरी जिंदगी इस टाइटल पर खरी उतरने की कोशिश करती रहूंगी.''

2012 में हुई थी रितेश-जेनेलिया की शादी

जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख की शादी साल 2012 में हुई थी. शादी के करीब दो साल बाद 25 नवंबर 2014 को दोनों पहली बार माता-पिता बने और उनके घर बेटे रियान का जन्म हुआ. इसके बाद जून 2016 में उनके छोटे बेटे राहिल का जन्म हुआ. रितेश और जेनेलिया अक्सर सोशल मीडिया पर अपने दोनों बच्चों के साथ बिताए खास पलों की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं.

