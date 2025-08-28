Bigg Boss 19: पापा बनना चाहते हैं गौरव खन्ना, लेकिन इस वजह से लिया बच्चा न करने का फैसला, कही दिल की बात

Terrorist Alert In Bihar: नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे जैश ए मोहम्मद के तीन पाकिस्तानी आतंकी, पुलिस ने जारी किया हाई अलर्ट
एंटरटेनमेंट
पापुलर रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' की धमाकेदार शुरूआत हो चुकी है. कंटेस्टेंट्स गौरव खन्ना ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चौकाने वाला बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि वह किन वजहों से पिता नहीं बन पा रहे है.
सलमान खान के कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 19 में गौरव खन्ना छाए हुए हैं. अब गौरव खन्ना ने मृदुल तिवारी से बातचीत में अपने दिल की एक बात कही है. उन्होंने बताया कि वो पिता बनना चाहते हैं लेकिन उन्होंने और उनकी पत्नी ने फिलहाल बच्चा नहीं करने का फैसला किया है.
गौरव खन्ना गार्डन में बैठे हुए मृदुल तिवारी और बाकी लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे. इस दौरान मृदुल ने गौरव से उनकी निजी जीवन से जुड़ा सवाल किया और पूछा कि उनकी शादी को कितने साल हो गए हैं. गौरव ने जवाब दिया कि उनकी शादी के 9 साल हो गए हैं. इसके बाद मृदुल पूछते हैं कि क्या उनका अभी कोई बच्चा नहीं है? इस पर गौरव कहते हैं कि वे तो बच्चे चाहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं.
गौरव ने बताया कि वो और उनकी पत्नी दोनों वर्किंग हैं और वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे की परवरिश कोई और करे. उन्होंने कहा कि वो और उनकी पत्नी आकांक्षा दोनों काम पर चले जाते हैं, ऐसे में बच्चे को किसी और के भरोसे छोड़ना उन्हें ठीक नहीं लगता. इस वजह से उन दोनों ने अभी बच्चा नहीं करने का फैसला किया है. गौरव ने कहा कि ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने बच्चा नहीं ही करने का फैसला किया है, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आने वाले समय में वो बेबी प्लान कर लें.
गौरव और आकांक्षा की शादी साल 2016 में हुई थी. दोनों की उम्र में मात्र 2 साल का अंतर है. आकांक्षा एक फेमस टीवी एक्ट्रेस और डांसर हैं और वह यूट्यूब चैलन पर काफी एक्टिव रहती है. उनके इंस्टाग्राम पर 3.2 लाख फालोवर्स भी है. आकांक्षा ने कई हिट सीरियल्स में काम किया है, जिसमें ‘स्वरागिनी’, ‘भूतू’, ‘कैन यू सी मी’ और ‘कैसे मुझे तुम मिल गए’ जैसे फेमस सीरियल्स शामिल हैं.
