किचन में गिरे, सिर से बहता रहा खून, परिवार को नहीं लगी भनक... पुलिस ने बताया आधी रात कैसे हुई डायरेक्टर संजय गुप्ता की मौत?

मशहूर फिल्ममेकर संजय गुप्ता का 57 साल की उम्र में निधन हो गया. किचन में गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और परिवार के लोग इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि उन्हें सुबह तक उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगी...

Director Sanjay Gupta Death: बॉलीवुड इंडस्ट्री से बेहद दुखद खबर सामने आई है. मशहूर फिल्ममेकर संजय गुप्ता का 57 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 की रात मुंबई में अपने घर पर आखिरी सांस ली. वह 'कांटे', 'आतिश: फील द फायर', 'जंग', 'जिंदा', 'शूटआउट एट वडाला' और 'काबिल' जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते थे. हिंदी सिनेमा में उन्होंने क्राइम ड्रामा, गैंगस्टर बेस्ड फिल्मों और एक्शन थ्रिलर के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई थी.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक संजय गुप्ता के करीबियों ने बताया कि संजय गुप्ता घर की किचन में फिसलकर गिर गए थे जिससे उनके सिर में गंभीर चोट लग गई. बताया जा रहा है कि हादसा देर रात हुआ और उस वक्त घर के दूसरे लोग सो रहे थे. सुबह परिवार को इसकी जानकारी मिली जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मुंबई पुलिस ने क्या बताई मौत की वजह?

मुंबई की वर्सोवा पुलिस ने इस मामले में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की है. पुलिस हादसे की जांच कर रही है. शुरुआती जांच में किसी तरह के फाउल प्ले के सबूत नहीं मिले हैं. पुलिस ने घर के CCTV फुटेज की भी जांच की है.

महाराष्ट्र नॉर्थ जोन-1 के डीसीपी पुरुषोत्तम कराड ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस को बताया, 'वर्सोवा पुलिस स्टेशन को आज सुबह जानकारी मिली कि फिल्ममेकर संजय गुप्ता की उनके घर पर अचानक गिरने से मौत हो गई. एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और जांच चल रही है. उनकी बॉडी किचन में मिली. परिवार ने इस घटना के बारे में कोई शक या शिकायत नहीं की है. अभी पोस्टमॉर्टम चल रहा है और वर्सोवा पुलिस आगे की जांच कर रही है.'

Mumbai, Maharashtra: DCP North Zone-1 Purushottam Karad says, "Versova Police Station received information this morning that filmmaker Sanjay Gupta had died following an accidental fall at his residence. An accidental death report has been registered, and an investigation is underway. His body was found in the kitchen. The family has not raised any suspicion or complaint in connection with the incident. A post-mortem examination is currently underway, and further investigation is being conducted by Versova Police.” October 31, 2026

फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर, अशोक पंडित ने दी श्रद्धांजलि

संजय गुप्ता के निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. फिल्ममेकर अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दुख जताया. उन्होंने लिखा, 'यह सच में बहुत शॉकिंग और दुखद है. मुझे अभी खबर मिली है कि हमारे प्यारे दोस्त और जाने-माने डायरेक्टर संजय गुप्ता अब हमारे बीच नहीं रहे. घर पर सिर में चोट लगने की वजह से उनकी मौत हो गई. एक और टैलेंट बहुत जल्दी चला गया. वह बेहतरीन कहानीकार, जिंदगी से भरे इंसान और एक पैशनेट फिल्ममेकर थे. यह हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है. मैं तुम्हें मिस करूंगा, मेरे दोस्त. उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे.'

एक्टर विंदू दारा सिंह ने भी संजय गुप्ता के निधन पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से फिल्म इंडस्ट्री लगातार दुखद खबरों का सामना कर रही है. 57 साल की उम्र में इस तरह अचानक किसी का दुनिया से चले जाना बेहद दुखद है. उन्होंने संजय गुप्ता की फिल्मों को याद करते हुए कहा कि उनकी कई कहानियां और आने वाले प्रोजेक्ट अब अधूरे रह गए.

अनु लेखी से की थी शादी, तलाक के बाद फिर बने हमसफर

संजय गुप्ता की पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा में रही थी. उनकी शादी अनु लेखी से हुई थी लेकिन कुछ समय बाद दोनों के रिश्ते में मुश्किलें आईं और उन्होंने तलाक ले लिया. लेकिन वक्त के साथ दोनों के बीच फिर से नजदीकियां बढ़ीं और उन्होंने दोबारा शादी कर ली. संजय गुप्ता अपने पीछे पत्नी और बच्चों को छोड़ गए.

साल 1994 में 'आतिश' से शुरू हुआ था फिल्मी सफर

संजय गुप्ता का फिल्मी सफर किसी रोलरकोस्टर राइड से कम नहीं रहा. उन्होंने साल 1994 में फिल्म 'आतिश: फील द फायर' से डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा था. इस फिल्म में संजय दत्त, आदित्य पंचोली और रवीना टंडन जैसे कलाकार नजर आए थे. उनकी पहली ही फिल्म ने उन्हें इंडस्ट्री में पहचान दिलाई. इसके बाद उन्होंने 'राम शास्त्र' (1995), 'हमेशा' (1997), 'जंग' (2000) और 'खौफ' (2000) जैसी फिल्मों का निर्देशन किया. लेकिन उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साल 2002 में आई फिल्म 'कांटे' साबित हुई.

'कांटे' ने बनाया गैंगस्टर बेस्ड मूवीज का बड़ा नाम

साल 2002 में रिलीज हुई 'कांटे' संजय गुप्ता के करियर की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक रही. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, लकी अली, महेश मांजरेकर और कुमार गौरव जैसे कलाकार नजर आए थे. इसकी कहानी, एक्शन, दमदार डायलॉग और स्टाइलिश प्रेजेंटेशन ने दर्शकों का ध्यान खींचा. इस फिल्म ने संजय गुप्ता को बॉलीवुड में गैंगस्टर और क्राइम थ्रिलर फिल्मों के बेहतरीन डायरेक्टर के तौर पर पहचान दिलाई. इसके बाद उन्होंने 'मुसाफिर' (2004) और 'जिंदा' (2006) जैसी फिल्मों का निर्देशन किया.

संजय दत्त से अनबन के बाद इंडस्ट्री में झेलना पड़ा मुश्किल दौर

संजय गुप्ता का करियर सिर्फ हिट फिल्मों और कामयाबी की कहानी नहीं था. उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया, जब उन्हें लगा कि शायद अब वह फिल्में नहीं बना पाएंगे. इसकी वजह एक्टर संजय दत्त के साथ उनकी अनबन थी. साल 2019 में PTI को दिए एक इंटरव्यू में संजय गुप्ता ने अपने 25 साल के फिल्मी सफर को याद करते हुए बताया था कि 'कांटे' के बाद करीब चार साल तक उन्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी थी. लेकिन संजय दत्त के साथ रिश्ते खराब होने के बाद उनके लिए हालात बदल गए.

संजय गुप्ता ने बताया था कि संजय दत्त के साथ विवाद के बाद फिल्म इंडस्ट्री के करीब 90% लोग उनके साथ काम करने को तैयार नहीं थे. हालात ऐसे हो गए थे कि उन्होंने फिल्में बनाना लगभग छोड़ दिया था. फिर उन्होंने खंडाला में एक होटल पर काम करना शुरू कर दिया था और हफ्ते में चार दिन वहां बिताते थे. उन्हें लगने लगा था कि अब फिल्म इंडस्ट्री में उनके लिए कोई काम नहीं बचा है.

बेटे के जन्म ने बदल दी जिंदगी, एकता कपूर को किया फोन

संजय गुप्ता ने PTI को बताया था कि उनके बेटे के जन्म ने उन्हें जिंदगी और करियर को लेकर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया. उन्होंने उस पल को याद करते हुए कहा था कि जब उन्होंने अपने बेटे को पहली बार गोद में लिया तो उनके मन में सवाल आया कि वह अपने बच्चे के लिए पीछे क्या छोड़कर जाएंगे. उन्होंने कहा था, 'मैं उसे अपनी बाहों में लिए हुए था और सोच रहा था कि मैं उसके लिए क्या छोड़कर जाऊंगा? मैं कब से हार मानने लगा?' इसके बाद उन्होंने फिल्ममेकर एकता कपूर से कॉन्टैक्ट किया. दोनों के बीच पहले 'शूटआउट एट लोखंडवाला' के सीक्वल को लेकर बातचीत हुई थी. आखिरकार साल 2013 में 'शूटआउट एट वडाला' के साथ उन्होंने डायरेक्शन की दुनिया में दमदार वापसी की.

'द मिरांडा ब्रदर्स' थी आखिरी फिल्म

संजय गुप्ता की आखिरी फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई 'द मिरांडा ब्रदर्स' थी. इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे और मीजान जाफरी लीड रोल में थे. संजय गुप्ता ने अपने तीन दशक से ज्यादा लंबे करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे. कभी उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया तो कभी उन्हें मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा. लेकिन हर बार उन्होंने वापसी की. 'आतिश' से शुरू हुआ उनका सफर 'कांटे', 'जिंदा', 'शूटआउट एट वडाला' और 'काबिल' जैसी फिल्मों तक पहुंचा.

