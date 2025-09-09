Vice President Salary: भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे सी पी राधाकृष्णन, जानें कितनी होगी सैलरी? क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं
Asia Cup 2025 की प्राइज मनी से 8 गुना ज्यादा महंगी है Hardik Pandya की घड़ी, ये दिग्गज भी इस वॉच का शौकीन
Pitru Paksha 2025: डिजिटल दौर में ऑनलाइन श्राद्ध-पिंडदान का बढ़ा चलन! इससे मिलेगी पितरों को शांति? जानें ज्योतिषियों की राय
Vice President Election 2025: सीपी राधाकृष्णन बने देश के नए उपराष्ट्रपति, जानिए INDIA ब्लॉक को कितने वोट से हराया
विश्वासघात और अंडरवर्ल्ड की चुनौतियों की कहानी है विजेता, 19 सितंबर को होगी रिलीज, यहां देखे ट्रेलर
क्या नेपाल में लौटेगा 'राजा का राज', हिंसा के बाद फिर से चर्चा में क्यों आए नरेश ज्ञानेंद्र शाह?
Vidur Niti: सुखी होते हुए भी दुख में डूबे रहते हैं ये 7 लोग, आपमें तो नहीं ये आदत?
Siachen Avalanche: सियाचिन बेस कैंप के पास भीषण हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, राहत-बचाव कार्य में जुटी सेना
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है विराट कोहली का नाम
संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर विवाद, Karisma Kapoor के बच्चे पहुंचे कोर्ट, मांगी इतनी हिस्सेदारी
एंटरटेनमेंट
विजेता का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और ये एक सच्ची प्रेरणादायी कहानी पर बेस्ड इंस्पिरेशनल मूवी है. ट्रेलर साधारण शुरुआत से लेकर संघर्ष, विश्वासघात और अंततः विजय तक की एक आम आदमी की कहानी है जो कोलकाता की गलियों से निकलकर अरबपति बन गया. फिल्म 19 सितंबर 2025 को रिलीज़ होगी.
बहुप्रतीक्षित फिल्म विजेता का ट्रेलर आखिरकार रिलीज़ हो गया है और इसे दर्शकों से बेहतरीन प्रतिक्रिया मिल रही है. राजीव एस रूइया के निर्देशन और डॉ. राजेश के अग्रवाल द्वारा आरकेजी मूवीज़ के बैनर तले निर्मित यह फिल्म सिर्फ सिनेमाई भव्यता ही नहीं, बल्कि एक इंसान के संघर्ष और जीत की सच्ची कहानी भी पेश करती है.
ट्रेलर की शुरुआत एक साधारण परिवार के युवक से होती है, जो मेहनत और संघर्ष से अपनी राह बनाता है. लेकिन कहानी यहीं तक सीमित नहीं रहती—यह विश्वासघात, प्रतिद्वंद्विता और अंडरवर्ल्ड से जुड़ी चुनौतियों के बीच तेज़ी से आगे बढ़ती है. चरम पर, नायक हजारों लोगों के बीच खड़ा होकर यह संदेश देता है कि सच्चा विजेता वही है, जो विपरीत हालात से जूझकर खुद को साबित करे. फिल्म की टैगलाइन “ज़ीरो टू हीरो: ए रियल-लाइफ जर्नी” दर्शकों के दिलों को छू लेती है.
मुख्य भूमिका में रवि भाटिया अपने दमदार अभिनय से प्रभावित करते हैं. उनके साथ ज्ञान प्रकाश, भारती अवस्थी, दीक्षा ठाकुर, गोधन कुमार और प्रीटी अग्रवाल जैसे कलाकार भी नज़र आएंगे. संदीप नाथ द्वारा लिखी पटकथा फिल्म को गहराई देती है, जिसमें व्यक्तिगत संघर्ष और जीवन से बड़े टकराव बारीकी से उभरते हैं.
यह कहानी वास्तविक जीवन से प्रेरित है. डॉ. राजेश के. अग्रवाल का जीवन इस फिल्म की आत्मा है. कोलकाता में अपने पिता के छोटे व्यवसाय से शुरुआत कर, “राजेश बनियान” और फिर आरकेजी इंटरनेशनल एफजेडसी जैसी वैश्विक कंपनी खड़ी करने तक का उनका सफर अद्भुत है. आज वे न केवल बिज़नेस लीडर हैं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण में योगदान देने वाले समाजसेवी भी हैं.
निर्देशक रूइया ने ट्रेलर को एक “प्रेरणादायी अनुभव की झलक” बताया है. सेपिया टोन में अतीत, गहरे कंट्रास्ट में संघर्ष और भव्य दृश्यों में विजय को दिखाता यह ट्रेलर अबू धाबी फिल्म फेस्टिवल और कान्स इंटरनेशनल फेस्टिवल 2025 में सराहा गया.
19 सितंबर 2025 को रिलीज़ हो रही विजेता को इस साल की सबसे प्रेरणादायक फिल्मों में गिना जा रहा है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.