93वीं ऑस्कर अवार्ड नॉमिनेशन का ऐलान हो गया है. इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा की फिल्म अनुजा (Anuja Oscar Nominations) ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो गई है. अनुजा ने लाइव एक्शन शॉर्ट कैटेगरी में अपनी जगह बनाई है. अमेरिका के लॉस एंजिल्स में लगी भीषण आग की वजह से ऑस्कर के नॉमिनेशन को स्थगित कर दिया था. लेकिन 23 जनवरी को इसकी घोषणा कर दी गई है.

हिंदी भाषा में बनाई गई फिल्म 'अनुज' को एडम जे ग्रेव्स ने डायरेक्ट किया था. जबकि प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म की एग्जक्यूटिव प्रोड्यूसर थीं. प्रियंका के लिए यह बड़ी कामयाबी मानी जा रही है. यह फिल्म एक 9 साल की बच्ची अनुजा की जिंदगी पर बनी है, जो अपनी बड़ी बहन पलक के साथ कपड़े की फैक्ट्री में काम करती है.

'अनुजा' के साथ ऑस्कर की रेस में ये फिल्में

'अनुजा' के साथ चार और फिल्मों को ऑस्कर की रेस में शामिल किया गया है. इनमें रोबोट, एलियन, द लास्ट रेंजर और अ मैन हू वुड नॉट रीमेन साइलेंट को भी शामिल किया गया है. इससे पहले भारतीय फिल्म मेकर गुनीत मोंगा की 2023 में ‘द एलिफेंट विस्परर्स’ में ऑस्कर अवॉर्ड अपने नाम कर चुकी है.

