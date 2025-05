भारतीय सेना ने बीते दिन पाकिस्तान और POK में 9 आतंकवादी शिविरों को बर्बाद करके ऑपरेशन सिंदूर पूरा कर लिया है. पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर पाकिस्तान की हेकड़ी निकाली है. इसके बाद भारत में इस ऑपरेशन की काफी तारीफ हो रही है. वहींं पाकिस्तान के लोगों में इसको लेकर मिर्ची लग गई है. वहां के आम लोगों से लेकर सेलेब्स का रिएक्शन आ रहा है. पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर से लेकर फवाद खान और माहिरा खान ने इसको लेकर भारत के खिलाफ जहर उगला था. अब AICWA ने इन स्टार्स के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है.

भारत के ऑपरेशन सिंदूर की भारत में खूब तारीफ हो रही है. इसको लेकर पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और माहिरा खान ने निंदा की है. अब, ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने एक आधिकारिक नोट में पाकिस्तानी अभिनेताओं के 'भारत विरोधी' बयानों का विरोध किया और उनपर हमेशा के लिए बैन लगा दिया. इस पोस्ट में लिखा 'ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) पाकिस्तानी अभिनेत्री माहिरा खान और अभिनेता फवाद खान द्वारा दिए गए भारत विरोधी बयानों की कड़ी निंदा करता है, जिन्होंने खुले तौर पर भारत की आलोचना की है और देश की संप्रभुता की रक्षा में किए गए कार्यों पर सवाल उठाए हैं.'

