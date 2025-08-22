मशहूर कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का 65 की उम्र में निधन, चला गया हंसी की दुनिया का सितारा, कल होगा अंतिम संस्कार
एंटरटेनमेंट
जसविंदर भल्ला कॉलेज में प्रोफेसर थे. यहां से नौकरी छोड़कर भल्ला मशहूर कॉमेडियन और एक्टर बनें. उन्होंने अपनी अनूठी हास्य शैली और यादगार किरदारों से पंजाबी मनोरंजन जगत में अमिट छाप छोड़ी.
मशहूर कॉमेडियन और पंजाबी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता एक्टर जसविंदर भल्ला का आज सुबह मोहली स्थित फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया. उन्होंने 65 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. जसविंदर सिंह पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे. उनका फोर्टिस अस्पताल में इलाज चल रहा था. यहां शुक्रवार सुबह हंसाने के बादशाह एक्टर जसविंदर भल्ला ने दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके निधन की खबर से पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ा दी है.
जसविंदर भल्ला कॉलेज में प्रोफेसर थे. यहां से नौकरी छोड़कर भल्ला मशहूर कॉमेडियन और एक्टर बनें. उन्होंने अपनी अनूठी हास्य शैली और यादगार किरदारों से पंजाबी मनोरंजन जगत में अमिट छाप छोड़ी. उन्होंने पंजाबी सिनेमा के एक बड़े एक्टर के और कॉमेडियन के रूप में देशभर में अपनी पहचान बनाई थी. उनकी कॉमिक टाइमिंग, सादगी और व्यंग्य से भरे संवाद हर उम्र के लोगों और दर्शनों को खूब गुदगुदाते थे. कॉमेडी के साथ ही उनकी फिल्मी किरदार भी कभी न भूले जाने वाले रहे हैं.
जसविंदर भल्ला का जन्म 4 मई 1960 को पंजाब लुधियाना के दोराहा में हुआ था. वे पढ़ाई में बहुत होनहार थे. इसी के बाद वह प्रोफेसर थे. भल्ला ने 1988 में ‘छनकटा 88’ से कॉमेडियन के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और फिल्म ‘दुल्ला भट्टी’ से एक्टर बने. इसके बाद उन्होंने बैंड बाजे से लेकर जिंद जान, छलांगा समेत गड्डी चलती कई शानदार फिल्मों में कॉमेडी से लोगों के दिलों पर राज किया.
