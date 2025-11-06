FacebookTwitterYoutubeInstagram
एंटरटेनमेंट

KGF के इस फेमस एक्टर ने दुनिया को कहा अलविदा, गंभीर बीमारी से हार गए जिंदगी की जंग

कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर और केजीएफ जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के दम पर लोगों के दिलों में राज करने वाले अभिनेता हरीश राय का निधन हो गया है. उनके निधन की खबर ने लोगों को चौंका दिया है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 06, 2025, 01:34 PM IST

KGF के इस फेमस एक्टर ने दुनिया को कहा अलविदा, गंभीर बीमारी से हार गए जिंदगी की जंग

कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से बुरी खबर सामने आई है, दरअसल फेमस और दिग्गज एक्टर हरीश राय ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. हरीश राय की मौत से उनके फैंस के बीच गम का महौल है. बताया जा रहा है कि अभिनेता लंबे समय से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे. और इस बीमारी से जंग लड़ते हुए उन्होंने आखिरी सांस ली और दुनिया को अलविदा कह दिया. ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ में हरीश राय ने चाचा का किरदार निभाकर लोगों के दिलों में जगह बनाई थी. 'ओम' में 'डॉन राय' के रोल से उन्हें प्रसिद्धी मिली थी. 

लंबे समय से चल रहे थे बीमार

दरअसल हरीश राय लंबे समय से थ्रोट कैंसर से जूझ रहे थे. उनकी यह गंभीर बीमारी धीरे-धीरे उनके पेट तक फैल गई थी, जिससे उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई. पिछले कुछ महीनों में उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई. दिन प्रतिदिन उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था. इतना ही नहीं पेट में पानी भर जाने के कारण उनका पेट भी फूल गया था. उनके प्रशंसक लगातार सोशल मीडिया पर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे थे. लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के सामने किसी की नहीं चलती. 

कुछ समय पहले मांगी थी मदद 

कुछ समय पहले सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर गोपी गौडू ने उनसे मुलाकात की थी और एक वीडियो साझा किया था, जिसमें हरीश राय ने खुलकर अपने इलाज के लिए आर्थिक मदद की अपील की थी. उन्होंने बताया था कि वे ठीक होने के बाद फिर से अभिनय की दुनिया में लौटना चाहते हैं, लेकिन इलाज का खर्च उनके बस से बाहर होता जा रहा था. मीडिया से बातचीत में उन्होंने इलाज के खर्च का खुलासा करते हुए बताया था कि एक इंजेक्शन की कीमत 3.55 लाख रुपये है और डॉक्टरों ने 63 दिनों में तीन इंजेक्शन का एक चक्र सुझाया था, जिसकी लागत करीब 10.5 लाख रुपये पड़ती थी.   

