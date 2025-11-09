FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Weekend Watch: घर बैठे देखिए अब तक का सबसे बेस्ट कोर्टरूम ड्रामा, 100 करोड़ कमाई करने वाली फिल्म OTT पर रिलीज

Weekend Watch: 19 सितंबर को अक्षय कुमार और अरशद वारसी की 'जॉली एलएलबी 3' सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. जो लोग उस समय ये फिल्म देखने से चूक गए है उनके लिए अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने वाली है.

सुमित तिवारी

Updated : Nov 09, 2025, 12:11 PM IST

Weekend Watch: घर बैठे देखिए अब तक का सबसे बेस्ट कोर्टरूम ड्रामा, 100 करोड़ कमाई करने वाली फिल्म OTT पर रिलीज

Weekend Watch: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की 'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को शानदारी रिव्यू मिला और बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी. भारत में फिल्म का थिएटर बिजनेस 115.85 करोड़ रुपये रहा. इस बीच, कोर्टरूम ड्रामा को अपनी कहानी और अभिनय के लिए काफी तारीफ मिली. लेकिन जो लोग इस फिल्म को थिएटर में देखने से चूक गए हैं उनके लिए अच्छी खबर है. अब यह फिल्म के OTT पर रिलीज की जानकारी दी गई है. ताकि आप इसे घर पर देख सकें. 

कब हो सकती है रिलीज

ओटीटी प्ले की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'जॉली एलएलबी 3' का प्रीमियर जल्द ही नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार दोनों पर होने की संभावना है. इसकी आपेक्षित ओटीटी रिलीज की तारीख 14 नवंबर, 2025 तय की गई है. हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. आमतौर पर थिएटर और डिजिटल रिलीज के बीच की अवधि छह से आठ हफ्ते होती है. इसलिए माना जा रहा है कि ये उसी समय रिलीज हो सकती है. 

सुभाष कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म

'जॉली एलएलबी 3' सुभाष कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म है. ये फिल्म 'जॉली एलएलबी' का तीसरा पार्ट है. फिल्म में सौरभ शुक्ला, हुमा कुरैशी, अमृता राव और गजराज राव, अरशद वारसी अहम भूमिका में हैं. आलोचकों और दर्शकों ने फिल्म को पसंद किया था और कोर्ट रूम ड्रामा की सराहना भी की गई है. फिल्म का तीसरा पार्ट फेमस जॉली वकीलों को एक साथ लाता है. अक्षय कुमार जगदीश्वर मिश्रा (जॉली मिश्रा) का रोल कर रहे हैं. अरशद वारसी जगदीश त्यागी (जॉली त्यागी) के रूप में लौटे हैं.

