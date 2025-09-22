टीवी की बालिका वधू जल्द रचाने वाली है शादी, डेट भी हो गई कन्फर्म, जानिए कौन बनेगा अविका गौर का दूल्हा?

Diwali Chhath Special Train 2025: अब दिवाली और छठ पर हर कोई जाएगा अपने घर, इन रूटों पर सरपट दौड़ेंगी पूजा स्पेशल ट्रेनें
एंटरटेनमेंट
Avika Gor Marriage: बालिका वधू टीवी सीरियल से घर-घर में अपना स्थान बना चुकी अभिनेत्री अविका गौर अब अपने जीवन के नया मोड़ देने जा रही है. वह जल्द ही अपने मंगेतर के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं.
Avika Gor Wedding: बालिका बधू टीवी सीरियल हर किसी को याद होगा. इस सीरियल से लोगों के दिलों में पहचान बना चुकी अभिनेत्री अविका गौर इन दिनों अपने बॉयफ्रेंड के साथ शो 'पति,पत्नी और पंगा' में नदजर आ रही हैं. खबर है कि अविका गौर अब अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर आ खड़ी है जहां से वह अब नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं. दरअसल अविका अब शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. इतना ही नहीं उनकी शादी की डेट भी तय हो गई हैं. खास बात यह है कि उनकी ये शादी केवल परिवार और दोस्तों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया इसे नेशनल टेलीविजन पर देख पाएगी.
30 सिंतबर को होगा शानदार कार्यक्रम
दरअसल अविका गौर अपने मंगेतर मिलिंद चंदवानी के साथ 30 सितंबर को शादी के बंधन में बंधेंगी. इस बारे में खुद अविका ने जानकारी दी हैं. उन्होनें कहा है कि आज भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी शादी होने जा रही है. एचटी सिटी से बातचीत में उन्होंने कहा, 'कभी-कभी सुबह उठते ही खुद को याद दिलाना पड़ता है कि यह सपना नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का हकीकत है. मैं खुद को बेहद भाग्यशाली मानती हूं कि मुझे मिलिंद जैसा साथी मिला, जो न केवल मेरा समर्थन करते हैं बल्कि मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं.'
नेशनल टेलीविजन पर होगी शादी
इस शादी की खास बात बात तो ये है कि इसमें न केवल रिश्तेदार, दोस्त बल्कि अंबिका गौर को चाहने वाला हर कोई शामिल हो पाएगा. ऐसा इसिलए क्योंकि ये शादी नेशनल टेलीविजन पर होगी. उन्होंने कहा कि साल 2008 से वो लगातार लोगों के सामने रही हैं और दर्शकों से उन्हें हमेशा बेहिसाब प्यार और दुआएं मिली हैं. यही वजह है कि उन्होंने चाहा कि उनके चाहने वाले भी इस सफर का हिस्सा बनें. उन्होंने कहा कि वे बचपन में अक्सर ये कहा करती थी कि या तो शादी कोर्ट में होगी जिससे किसी को पता नहीं चलेगा या फिर शादी इतनी बड़ी होगी कि पूरा देश उसका हिस्सा बनेगा.
परिवार वाले हैं बेहद खुश
अविका ने अपने परिवार के बारे में बात करते हुए बताया कि इस शादी सभी परिवार वाले बेहद खुश हैं. अविका ने कहा, 'जब शादी का निमंत्रण सेट पर पहली बार दिखाया गया तो मां भावुक हो गईं. शादी के कार्ड अभी आधिकारिक रूप से बांटे नहीं गए हैं. परिवार का कहना है कि पहले वो सिद्धिविनायक मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद ही कार्ड बांटे जाएंगे.'
