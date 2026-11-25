सोशल मीडिया पर तान्या मित्तल के नए प्रोजेक्ट को लेकर चल रही अटकलों के बीच एकता कपूर ने साफ कर दिया है कि वह उनके साथ एक शो लेकर आ रही हैं...

Ekta Kapoor Tanya Mittal Show: बिग बॉस 19 से चर्चा में आईं तान्या मित्तल फूली नहीं समा रही है. वह खुश भी क्यों न हों. जल्द ही वह मशहूर टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर के एक नए प्रोजेक्ट में नजर जो आने वाली हैं. इस बात का खुलासा खुद एकता कपूर ने किया है. सोशल मीडिया पर तान्या के नए प्रोजेक्ट को लेकर चल रही अटकलों के बीच एकता ने साफ कर दिया है कि वह उनके साथ एक शो लेकर आ रही हैं. लेकिन इस शो का कॉन्सेप्ट क्या होगा और तान्या किस तरह के रोल में नजर आएंगी, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है.

एकता कपूर ने खुद किया तान्या मित्तल के शो का ऐलान

एकता कपूर हाल ही में इंस्टाग्राम लाइव पर आई थीं. इस दौरान उन्होंने तान्या मित्तल का जिक्र करते हुए उनके साथ आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर बात की. एकता ने कहा, 'मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि मैं जल्द ही तान्या मित्तल का शो शुरू करने वाली हूं. ये कुछ ऐसा होगा जिसकी लोगों को उम्मीद नहीं है, तो हमारे तान्या मित्तल वाले शो का इंतजार कीजिए. ऐसा नहीं है कि हम भूल गए हैं. कोई भी मीडिया पेज इस बात को लेकर बच नहीं पाएगा.' एकता के इस बयान से साफ है कि तान्या के साथ उनका प्रोजेक्ट अभी भी प्लान में है और जल्द ही इस पर काम आगे बढ़ सकता है.

तान्या मित्तल का नाम सुनते ही गौरव खन्ना ने चुराईं नजरें

एकता कपूर के इंस्टाग्राम लाइव के दौरान एक और चीज ने लोगों का ध्यान खींचा. जैसे ही बातचीत में तान्या मित्तल का नाम आया, वहां मौजूद गौरव खन्ना नजरें चुराते हुए इधर-उधर देखने लगे. उन्होंने तान्या के नाम पर सीधे तौर पर कोई रिएक्शन नहीं दिया लेकिन उनका बिहैवियर चर्चा का विषय बन गया.

'बिग बॉस 19' में शुरू हुई थी तान्या और एकता की कहानी

तान्या मित्तल और एकता कपूर का कनेक्शन बिग बॉस 19 के दौरान शुरू हुआ था. शो में ही एकता ने तान्या को अपने एक प्रोजेक्ट में काम करने का ऑफर दिया था. इसके बाद दोनों की मुलाकातों और सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो के जरिए यह रिश्ता आगे बढ़ा. बात सिर्फ मुलाकातों तक नहीं रही, बल्कि बालाजी टेलीफिल्म्स के प्रोजेक्ट तक पहुंच गई.

फरवरी 2026 में तान्या ने एकता कपूर के साथ एक वीडियो भी शेयर किया था. इस वीडियो में एकता उन्हें याद दिलाती नजर आई थीं कि उन्होंने बिग बॉस के घर के अंदर ही उन्हें अपने शो में रोल ऑफर कर दिया था. इतना ही नहीं, एकता ने यह भी कहा था कि उनके पास इस ऑफर का लिखित सबूत है और वह तान्या के साथ काम करने का इंतजार कर रही हैं.

गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या के शो के लॉन्च पर भी हुई थी चर्चा

तान्या और एकता का यह प्रोजेक्ट एक बार फिर चर्चा में आ गया. एकता कपूर ने गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या के साथ नया टीवी शो 'दिल की बेवफाइयां' लॉन्च की है. इस शो के लॉन्च इवेंट को फराह खान होस्ट कर रही थीं. इस दौरान बातचीत गौरव खन्ना के एकता कपूर के साथ काम करने को लेकर शुरू हो गई.

गौरव ने बताया कि उन्होंने एकता कपूर को बिग बॉस 19 में देखा था. उस दौरान उन्होंने शो के अंदर ही एकता से पूछा था कि आखिर उन्हें उनके साथ काम करने का मौका कब मिलेगा. इस तरह बिग बॉस 19 के दौरान शुरू हुई बातचीत अब तान्या मित्तल के नए शो के ऐलान के साथ फिर सुर्खियों में है. अब फैंस को इंतजार है कि एकता कपूर तान्या को किस तरह के किरदार में पेश करने वाली हैं.

(IANS इनपुट्स के साथ)