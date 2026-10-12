'6 महीने तक घर नहीं गई, लोग मुझे तांत्रिक कहते थे...' हसल कल्चर, ट्रोलिंग और टूटे दिल पर एकता कपूर ने खोले राज

एकता कपूर ने खोले अपने करियर और लाइफ के कई राज. हसल कल्चर, ट्रोलिंग, राहु के कनेक्शन और 2008 के कठिन दौर पर किया बड़ा खुलासा.

काम के जुनून में 6 महीने तक घर नहीं गई थीं एकता कपूर

माथे पर टीका और अंगूठियों पर ताने कसने वालों पर तोड़ी चुप्पी

कुंडली में राहु के असर को बताया जीवन के उतार-चढ़ाव की वजह

दिल टूटने के दर्द से उपजा था 'कसौटी जिंदगी की' शो

भारतीय टेलीविजन और मनोरंजन जगत की जानी-मानी प्रोड्यूसर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की क्वीन मानी जाने वाली एकता कपूर एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं. हाल ही में एक चर्चित पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने तीन दशक लंबे करियर, निजी जिंदगी के उतार-चढ़ाव, हसल कल्चर, टूटे दिल के दर्द और लगातार होने वाली ट्रोलिंग को लेकर खुलकर बात की. इस बातचीत में एकता कपूर ने अपने संघर्षों के उन पन्नों को पलटा है, जिनसे उनके प्रशंसक और दर्शक अब तक पूरी तरह अनजान थे.

सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में एकता कपूर को हमेशा एक मजबूत, कड़क और महत्वाकांक्षी महिला के रूप में देखा गया है. लेकिन इस इंटरव्यू में उनका एक बेहद संवेदनशील और भावनात्मक पहलू भी सामने आया. उन्होंने बताया कि कैसे लगातार काम में व्यस्त रहने की वजह से एक वक्त ऐसा भी आया जब वे लगातार 6 महीने तक अपने घर नहीं जा सकी थीं. इसके अलावा अपने धार्मिक रुझान, हाथों की अंगूठियों और माथे पर तिलक लगाने की वजह से मिलने वाले ताने और अफवाहों पर भी उन्होंने खुलकर अपनी राय व्यक्त की.

जब काम ही बन गया जिंदगी: हसल कल्चर पर एकता कपूर का नजरिया

आज के दौर में जहां हसल कल्चर यानी दिन-रात काम करने की संस्कृति को लेकर बहस छिड़ी हुई है और मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देकर इसे नॉर्मलाइज न करने की सलाह दी जाती है, वहीं एकता कपूर का इस पर अपना एक अलग और स्पष्ट दृष्टिकोण है.

एकता कपूर ने साझा किया कि करियर के शुरुआती दौर में जब वे अपने शो को घर-घर तक पहुंचाने की कोशिश में जुटी थीं, तब दिन और रात का फर्क पूरी तरह मिट चुका था. वे एक ऐसी स्थिति से गुजरीं जहां काम का दबाव और जुनून इस कदर था कि लगातार 6 महीने तक वे अपने घर की दहलीज नहीं लांघ पाईं.

हालांकि, इसे मजबूरी या टॉक्सिक वर्क कल्चर मानने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि हसल कोई थोपी हुई चीज नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत चुनाव यानी चॉइस होती है. जब इंसान अपने किसी सपने या क्रिएटिव विजन का पीछा करता है, तो उसके लिए समय और आराम के मायने बदल जाते हैं. उनके अनुसार, अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा और असाधारण हासिल करना चाहते हैं, तो संघर्ष और कड़ा परिश्रम उस यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है.

'लोग मुझे तांत्रिक कहते थे...' ट्रोलिंग और अर्बन मिथ का सच

भारतीय डिजिटल स्पेस और गॉसिप गलियारों में एकता कपूर को लेकर कई सालों तक अजीबोगरीब अफवाहें तैरती रही हैं. उनके हाथों की अंगूठियों, ताबीज और धार्मिक आयोजनों में उनकी भागीदारी को लेकर हमेशा तरह-तरह के कयास लगाए जाते रहे.

पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने इस ट्रोलिंग और अर्बन मिथ पर से पर्दा उठाया. उन्होंने बताया कि एक दौर ऐसा था जब लोग उन्हें खुलेआम तांत्रिक तक कह दिया करते थे. उन्होंने सवाल उठाया कि अपने धर्म का पालन करना, माथे पर टीका लगाना या अपनी आस्था को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना आखिर किसी के लिए परेशानी की वजह क्यों बनना चाहिए?

उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि जब कोई महिला अपनी आस्था को खुलकर व्यक्त करती है या ज्योतिषीय सलाह मानती है, तो समाज उसे एक रूढ़िवादी या फिर अंधविश्वासी मानकर उस पर कई तरह के टैग चिपका देता है. एकता ने स्पष्ट किया कि उनकी धार्मिक आस्था उनकी निजी मानसिक शांति और ताकत का स्रोत रही है, न कि किसी तरह का कोई जादू-टोना.

कुंडली में राहु का असर और जीवन के उतार-चढ़ाव

पॉडकास्ट के दौरान जब एकता कपूर की जिंदगी में आने वाले उतार-चढ़ाव और उनकी एस्ट्रोलॉजी में गहरी रुचि पर बात हुई, तो उन्होंने बेहद खुलकर इसका जिक्र किया. एकता ने साफ तौर पर कहा कि उनकी कुंडली में राहु की स्थिति ही उनके जीवन के इन तमाम बड़े उतार-चढ़ाव की वजह रही है. ज्योतिष और ऑकल्ट में अपनी आस्था को लेकर उन्होंने कभी कोई पर्दा नहीं रखा, भले ही इसके चलते लोगों ने उन पर कई तरह के ताने कसे हों.

'दिल टूटा तब बनाया कसौटी'... जब प्यार में मिले धोखे को बनाया इतिहास

दुनिया के लिए वह टेलीविजन इंडस्ट्री की क्वीन और टीवी की ज़ारिना हैं, जो अपने फैसलों से बड़े-बड़े स्टार्स की किस्मत तय करती हैं. पर्दे के पीछे उन्हें एक ऐसी सख्त और दबंग निर्माता के रूप में देखा जाता है, जिसके आगे कोई उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करता. लेकिन हर मजबूत दिखने वाली दीवार के पीछे एक नाजुक इंसान छिपा होता है. एकता कपूर की जिंदगी में भी एक ऐसा दौर आया था जब उनका दिल बुरी तरह टूटा था, और उसी टूटे हुए दिल के दर्द ने भारतीय टीवी इतिहास का सबसे बड़ा क्लासिक ड्रामा रच दिया था.

एकता कपूर ने हमेशा अपने काम को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता माना है. उन्होंने कभी इस बात से पर्दा नहीं हटाया कि उनकी सफलता के पीछे केवल बिजनेस का दिमाग था, बल्कि इसमें उनके गहरे व्यक्तिगत अनुभव और भावनाएं भी शामिल थीं. जब वे अपनी जिंदगी के एक बेहद संवेदनशील और दर्दनाक दौर से गुजर रही थीं, तब उनका रिश्ता और उनका भरोसा बुरी तरह टूट चुका था.

अक्सर जब किसी इंसान का दिल टूटता है, तो वह या तो पूरी तरह बिखर जाता है या फिर उस दर्द को अपनी ताकत बना लेता है. एकता ने दूसरे रास्ते को चुना. अपनी क्रिएटिव जर्नी के बारे में बात करते हुए उन्होंने एक बेहद भावुक खुलासा किया. उन्होंने स्वीकार किया, जैसे ही मेरा दिल टूटा, मैंने 'कसौटी जिंदगी की' बनाया.

यह सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि उनके दिल के टूटने की गूंज थी जो परदे पर अनुराग, प्रेरणा और कोमोलिका के किरदारों के जरिए जिंदा हो उठी. शो में दिखाए गए धोखे, अलगाव, बेइंतहा मोहब्बत और जिंदगी की हर मोड़ पर इम्तिहान- ये सब कहीं न कहीं एकता के अपने उस दौर के जज्बातों का अक्श थे.



'कसौटी जिंदगी की' ने दर्शकों के दिलों पर ऐसा जादू चलाया कि यह भारतीय टेलीविजन के इतिहास के सबसे लंबे समय तक चलने वाले और सबसे लोकप्रिय शो में शुमार हो गया.

इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक रचनाकार अपनी असल जिंदगी के अनुभवों से कैसे कला का सृजन करता है. एकता कपूर ने अपनी टूटी हुई उम्मीदों को जोड़ा और उससे एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया, जिसे आज भी लोग उतनी ही शिद्दत से याद करते हैं.

साल 2008 का वो दौर जब लोगों ने मान लिया था 'सब खत्म'

करियर में सिर्फ सफलताएं ही नहीं, बल्कि नाकामियों का दौर भी आता है. एकता कपूर के लिए साल 2008 एक ऐसा ही चुनौतीपूर्ण मोड़ साबित हुआ था. उन्होंने स्वीकार किया कि 2008 उनके करियर का सबसे कठिन साल था, जब कई बड़े प्रोजेक्ट्स उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए और मीडिया से लेकर इंडस्ट्री तक के लोगों ने उन्हें राइट ऑफ कर दिया था.

उस दौर को याद करते हुए उन्होंने बताया कि तब लोगों को लगने लगा था कि एकता कपूर का दौर अब समाप्त हो चुका है. लेकिन असफलता के उस दौर ने उन्हें रुकना नहीं, बल्कि खुद का आत्मविश्लेषण करना सिखाया. उन्होंने अपनी गलतियों को समझा, दर्शकों की बदलती पसंद को परखा और नए प्रयोगों के साथ दोबारा वापसी की.

बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन और उम्र की सीमाओं को तोड़ना

मनोरंजन जगत में अपनी पहचान बनाने के बाद, अब एकता कपूर का परिवार बिजनेस के अन्य क्षेत्रों जैसे रियल एस्टेट और नए वेंचर्स में भी कदम बढ़ा रहा है. बातचीत में जब उनसे बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने अपने पिता और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जीतेंद्र का उदाहरण सामने रखा.

उन्होंने बताया कि उनके पिता ने 65 वर्ष की उम्र में रियल एस्टेट बिजनेस में कदम रखा था और आज 84 साल की उम्र में भी वे इसे सफलता के साथ चला रहे हैं. वहीं उनके भाई ने भी 45 की उम्र के बाद नए बिजनेस में एंट्री ली. एकता का मानना है कि युवाओं को यह समझने की जरूरत है कि सपने देखने या नया बिजनेस शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती. शुरुआत किसी भी पड़ाव पर की जा सकती है, बस इरादा मजबूत होना चाहिए.

अंदर से एक 'सॉफ्टी' हैं एकता कपूर

स्क्रीन पर और बिजनेस की दुनिया में एक सख्त लीडर के तौर पर पहचानी जाने वाली एकता कपूर ने माना कि लोग अक्सर उन्हें लेकर गलत धारणा बना लेते हैं. उन्होंने कहा कि मीडिया और जनता जिस रूप में उन्हें देखती है, वे असल जिंदगी में उससे काफी अलग हैं.

"मैं अंदर से बेहद सॉफ्ट इंसान हूं," एकता ने हंसते हुए कहा. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वे मीडिया के सामने आने और इंटरव्यू देने से अक्सर बचती हैं क्योंकि वे स्वभाव से थोड़ी शर्मीली हैं. लेकिन जब वे कैमरे से दूर अपनी टीम और अपनों के बीच होती हैं, तो वे एक बेहद संवेदनशील और सहज व्यक्ति होती हैं.

एकता कपूर की यह पूरी बातचीत इस बात का प्रमाण है कि सफलता की चमक के पीछे कई सालों का ऐसा संघर्ष छिपा होता है जिसे बाहर से देखने वाले कभी नहीं समझ पाते. 6 महीने घर न जाने का जुनून हो, 'तांत्रिक' कहे जाने पर भी अपनी आस्था पर टिके रहने का साहस हो या फिर दिल टूटने के दर्द को एक आइकॉनिक टीवी शो में बदल देने की कला—एकता कपूर ने यह साबित किया है कि वे सिर्फ एक बिजनेसवुमन नहीं, बल्कि एक बेहद जुनूनी कलाकार हैं.

उनका यह सफर आज की युवा पीढ़ी और उभरते हुए उद्यमियों के लिए एक बड़ा सबक है कि चुनौतियां और ट्रोलिंग जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन अपने काम के प्रति ईमानदारी ही अंततः आपको हर मोड़ पर विजेता बनाती है.