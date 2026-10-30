Eetha Trailer Release: ये 'स्त्री' तो कमाल है भाई!'हसीना पारकर' और अब 'ईठा'...श्रद्धा की एक्टिंग देख फैंस बोले- National Award Loading!

'स्त्री' और 'हसीना पारकर' के बाद श्रद्धा कपूर अब 'ईठा' में बिल्कुल नए अवतार में नजर आई हैं. ट्रेलर देखकर फैंस ने क्यों कहा- National Award Loading? जानिए उनके लुक और एक्टिंग में कितना आया बदलाव.

श्रद्धा कपूर ने 'ईठा' में निभाया महाराष्ट्र की मशहूर लावणी कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर का किरदार.

'हसीना पारकर' के बाद एक बार फिर उम्र और लुक से बिल्कुल अलग नजर आईं श्रद्धा.

ट्रेलर में लावणी, तमाशा, संघर्ष, टूटे भरोसे और आत्मसम्मान की दिखी झलक.

सोशल मीडिया पर फैंस ने श्रद्धा की एक्टिंग की तारीफ की, एक यूजर ने लिखा- National Award Loading.

'ये स्त्री तो कमाल है भाई!' श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईठा' का ट्रेलर देखने के बाद शायद यही बात सबसे पहले जेहन में आती है. कभी 'आशिकी 2' की मासूम आरोही बनकर दर्शकों का दिल जीतने वाली श्रद्धा, कभी 'स्त्री' बनकर लोगों को डराने और हंसाने वाली एक्ट्रेस और अब महाराष्ट्र की मशहूर लावणी कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर के किरदार में नजर आ रही हैं. ट्रेलर में श्रद्धा का अंदाज, उनकी आंखों का गुस्सा, चेहरे पर दर्द और मंच पर लावणी करते हुए उनका आत्मविश्वास देखकर एक बात साफ है कि इस बार उन्होंने अपनी जानी-पहचानी स्क्रीन इमेज से काफी अलग रास्ता चुना है. दिलचस्प बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं है, जब श्रद्धा ने अपने लुक और किरदार के साथ इतना बड़ा प्रयोग किया हो. इससे पहले 'हसीना पारकर' में भी वह अपने ट्रांसफॉर्मेशन से सबको चौंका चुकी हैं.

आज रिलीज हुआ 'ईठा' का ट्रेलर, श्रद्धा को देखकर फैंस बोले- नेशनल अवॉर्ड लोडिंग!

श्रद्धा कपूर की 'ईठा' का ट्रेलर आज यानी 30 अक्टूबर को रिलीज कर दिया गया है. करीब तीन मिनट के इस ट्रेलर में महाराष्ट्र की लोककला, लावणी की रंगीन दुनिया और उसके पीछे छिपे एक कलाकार के दर्द को दिखाने की कोशिश की गई है. शुरुआत में श्रद्धा का चोटिल और गुस्से से भरा चेहरा नजर आता है, जो अपने ही बड़े कटआउट पर मिट्टी फेंकती दिखाई देती हैं. इसके बाद कहानी मंच की चकाचौंध से लेकर निजी जिंदगी के संघर्षों तक पहुंचती है. कहीं वह हजारों लोगों के सामने लावणी करती नजर आती हैं, तो कहीं भरोसा टूटने और अपनी पहचान के लिए लड़ती दिखती हैं.

'नाचते हुए मरी तो मिसाल बन जाऊंगी' और 'ये सिर्फ कपड़ा नहीं, अभिमान है' जैसे संवाद ट्रेलर को खास बनाते हैं. ट्रेलर सामने आते ही सोशल मीडिया पर श्रद्धा के लुक और अभिनय की चर्चा शुरू हो गई है. कुछ फैंस ने उनके लिए 'नेशनल अवॉर्ड लोडिंग' तक लिख दिया, तो कुछ ने 'स्त्री' के बाद इसे उनका एक और शानदार अवतार बताया. अजय-अतुल के संगीत और श्रेया घोषाल की आवाज को लेकर भी दर्शकों में उत्साह दिख रहा है. लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी यह फिल्म 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

सोशल मीडिया पर श्रद्धा की तारीफ

'ईठा' का ट्रेलर सामने आते ही श्रद्धा कपूर के फैंस सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ करते नजर आए. एक यूजर ने लिखा, "National Award Loading". वहीं एक दूसरे यूजर ने श्रद्धा के नए अवतार पर खुशी जताते हुए लिखा, "THE EETHA ERA BEGINS". एक फैन ने उनकी स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ करते हुए लिखा, "The GOAT Kapoor. The one and only Kapoor with truly unmatched screen presence".

एक अन्य यूजर ने ट्रेलर की भव्यता और संगीत की तारीफ करते हुए लिखा कि इसमें रंग, कलाकारों की अदायगी और अजय-अतुल का संगीत शानदार है. वहीं एक दर्शक ने श्रद्धा की आंखों में दिख रहे आत्मविश्वास और साहस की तारीफ की. कुछ यूजर्स ने इसे महिला-केंद्रित दमदार कहानी बताया, तो कुछ ने ट्रेलर के भावनात्मक दृश्यों को खास बताया.

'हसीना पारकर' में भी उम्र से कहीं बड़ी दिखी थीं श्रद्धा

साल 2017 में आई फिल्म 'हसीना पारकर' श्रद्धा कपूर के करियर की उन फिल्मों में शामिल है, जिसमें उन्होंने अपनी खूबसूरत और ग्लैमरस इमेज से पूरी तरह बाहर निकलने की कोशिश की थी. फिल्म में उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का किरदार निभाया था. यह किरदार उनकी सामान्य उम्र और स्क्रीन इमेज से बिल्कुल अलग था. फिल्म में श्रद्धा ने हसीना के किशोरावस्था से लेकर 40 के दशक के आखिरी वर्षों तक का सफर दिखाया था.

इस किरदार के लिए उन्होंने करीब 7-8 किलो वजन बढ़ाया था. इतना ही नहीं, चेहरे और शरीर में उम्र का बदलाव दिखाने के लिए प्रोस्थेटिक्स की मदद भी ली गई थी. उनके लुक पर काम करने के लिए मेकअप और कॉस्ट्यूम की लंबी तैयारी हुई थी. श्रद्धा ने खुद भी बताया था कि किरदार के मुताबिक चलने का तरीका तक बदलना पड़ा. यानी सिर्फ चेहरे पर मेकअप लगाकर उम्रदराज दिखना मकसद नहीं था, बल्कि हसीना की शख्सियत को अपने हावभाव में उतारना भी चुनौती थी.

अब करीब नौ साल बाद 'ईठा' में श्रद्धा एक बार फिर इसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती नजर आ रही हैं. फर्क यह है कि इस बार उनके सामने किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ी महिला की जिंदगी नहीं, बल्कि लोककला की दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाली एक ऐसी कलाकार का किरदार है, जिसके लिए मंच ही उसकी जिंदगी है.

'ईठा' में सिर्फ लुक नहीं, अंदाज भी बदला

'ईठा' के ट्रेलर की शुरुआत ही श्रद्धा के एक बेहद अलग और प्रभावशाली रूप से होती है. वह चोटिल, परेशान और गुस्से में नजर आती हैं. अपने ही बड़े कटआउट पर मिट्टी फेंकने वाला दृश्य उनके किरदार के भीतर चल रही उथल-पुथल का संकेत देता है. इसके बाद कहानी महाराष्ट्र की लावणी और तमाशा की दुनिया में पहुंचती है, जहां श्रद्धा कभी नौवारी साड़ी, नथ और घुंघरुओं में मंच पर थिरकती दिखती हैं, तो कभी निजी जिंदगी के संघर्षों से जूझती नजर आती हैं.

ट्रेलर में उनका एक संवाद खास ध्यान खींचता है, 'मेरा भरोसा ही मेरा घमंड था रे, जब वो टूट गया ना सब टूट गया.' यह संवाद बताता है कि विठाबाई की कहानी सिर्फ एक सफल कलाकार बनने की नहीं, बल्कि भरोसा टूटने और फिर खुद को संभालने की भी है.

एक दूसरा संवाद तो पूरे किरदार का मिजाज ही सामने रख देता है- 'पड़े-पड़े मरी तो बेचारी कहलाऊंगी, पर नाचते हुए मरी तो मिसाल बन जाऊंगी.' कला के प्रति ऐसा जुनून ही विठाबाई को आम कलाकारों से अलग पहचान देता है. श्रद्धा के चेहरे के भाव और संवाद अदायगी में इस जुनून की झलक दिखाई देती है.

'स्त्री' वाली श्रद्धा से कितनी अलग है 'ईठा'?

'स्त्री' फ्रेंचाइजी में श्रद्धा का किरदार रहस्य और शरारत से भरा था. 'तू झूठी मैं मक्कार' जैसी फिल्म में उनका अंदाज मॉडर्न और ग्लैमरस था. वहीं 'हसीना पारकर' में उन्होंने गंभीर, उम्रदराज और चुनौतीपूर्ण किरदार निभाया था. 'ईठा' में इन सबसे अलग एक ऐसी महिला दिखाई दे रही है, जिसकी पहचान उसके नृत्य, उसकी आवाज, उसकी परंपरा और उसके आत्मसम्मान से बनती है.

यहां श्रद्धा को सिर्फ खूबसूरत दिखने या डांस स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है. लावणी की ठसक, चेहरे के हावभाव, आंखों की अदायगी और मंच पर एक कलाकार के आत्मविश्वास को भी दिखाना है. ट्रेलर में उनके डांस सीक्वेंस और भावनात्मक दृश्य दोनों इस बदलाव की झलक देते हैं.

सोशल मीडिया पर भी श्रद्धा के ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा

ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर श्रद्धा के लुक और अभिनय को लेकर प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कई प्रशंसकों ने उनके ट्रांसफॉर्मेशन की तारीफ की. कुछ ने तो उनके अभिनय को देखते हुए नेशनल अवॉर्ड तक की उम्मीद जता दी. 'स्त्री' के बाद श्रद्धा को इतने अलग किरदार में देखकर उनके प्रशंसकों का उत्साह भी साफ दिखाई दे रहा है. ट्रेलर के संगीत, बैकग्राउंड स्कोर, पारंपरिक वेशभूषा और भव्य मंचीय दृश्यों को भी सराहना मिल रही है.

फिल्म में श्रद्धा के साथ रणदीप हुड्डा, मोहम्मद जीशान अय्यूब, सिद्धार्थ जाधव और अनंत जोशी जैसे कलाकार नजर आएंगे. रणदीप हुड्डा अन्ना सावंत मर्चेंट के किरदार में हैं. फिल्म का निर्देशन लक्ष्मण उतेकर ने किया है, जबकि संगीत की जिम्मेदारी अजय-अतुल ने संभाली है. वैभवी मर्चेंट ने इसके डांस सीक्वेंस को कोरियोग्राफ किया है.

'ईठा' 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिलहाल ट्रेलर ने श्रद्धा के एक नए अवतार की झलक दिखा दी है. अब देखना होगा कि पर्दे पर विठाबाई की पूरी जिंदगी को वह किस तरह जीवंत करती हैं. 'हसीना पारकर' में उम्र और लुक के साथ प्रयोग करने वाली श्रद्धा ने एक बार फिर साबित किया है कि वह अपनी स्क्रीन इमेज में बदलाव करने से पीछे नहीं हटतीं. इस बार सवाल सिर्फ उनके नए लुक का नहीं, बल्कि एक ऐसी कलाकार की विरासत को पर्दे पर उतारने का भी है, जिसकी जिंदगी खुद किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी.