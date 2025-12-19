बेटिंग ऐप केस में ED की बड़ी कार्रवाई , युवराज सिंह, सोनू सूद और उर्वशी रौतेला समेत कई चर्चित नामों की संपत्तियां जब्त

1xBet बेटिंग ऐप केस में ED ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई सेलेब्स से जुड़ी करीब 7.93 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. अब तक कुल 19.07 करोड़ रुपये अटैच किए जा चुके हैं. आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला ..

ऑनलाइन बेटिंग ऐप 1xBet से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है. जांच एजेंसी ने इस केस में कई फिल्मी सितारों और क्रिकेटर्स से जुड़ी करोड़ों रुपये की संपत्तियां अटैच की हैं. सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई अवैध बेटिंग के जरिए कमाई गई रकम और उसके प्रमोशन से जुड़े मामलों को लेकर की गई है. ED की इस कार्रवाई के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है.

कई चर्चित हस्तियों से जुड़ी संपत्तियों को किया जब्त

दरअसल, ऑनलाइन बेटिंग ऐप 1xBet मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कसते हुए कई चर्चित हस्तियों से जुड़ी संपत्तियों को जब्त किया है. सूत्रों के अनुसार, ED ने हालिया कार्रवाई में करीब 7.93 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है. जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में सामने आए हैं, उनमें क्रिकेटर युवराज सिंह से लेकर अभिनेता सोनू सूद और अभिनेत्री उर्वशी रौतेला जैसे बड़े नाम शामिल हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, युवराज सिंह की करीब 2.5 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की गई है. वहीं, उर्वशी रौतेला की 2.02 करोड़ रुपये की संपत्ति, जो उनकी मां के नाम पर दर्ज थी, उसे भी जब्त किया गया है. अभिनेता सोनू सूद से जुड़ी करीब 1 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच किया गया है. इसके अलावा अभिनेत्री नेहा शर्मा की 1.26 करोड़ रुपये की संपत्ति, मिमी चक्रवर्ती की 59 लाख रुपये और अंकुश हजारा की 47.20 लाख रुपये की संपत्ति भी ED की कार्रवाई में शामिल है. क्रिकेटर रोबिन उथप्पा की करीब 8.26 लाख रुपये की संपत्ति भी अटैच की गई है.

बिना अनुमति के ऑनलाइन बेटिंग

इससे पहले भी ED इस मामले में कार्रवाई कर चुकी है. बाते चलें, जांच एजेंसी पहले शिखर धवन की 4.55 करोड़ रुपये और सुरेश रैना की 6.64 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर चुकी है. अब तक 1xBet केस में कुल 19.07 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं. मामले की जांच अभी जारी है. ED की जांच में सामने आया है कि 1xBet और उससे जुड़े अन्य प्लेटफॉर्म भारत में बिना अनुमति के ऑनलाइन बेटिंग और जुए का संचालन कर रहे थे. जांच एजेंसी के अनुसार, इन ऐप्स के प्रमोशन के लिए कई सेलिब्रिटीज ने विदेशी कंपनियों के साथ विज्ञापन डील की थी और सोशल मीडिया व वीडियो के जरिए प्रचार किया गया.

पेमेंट गेटवे के जरिए लेनदेन का भी खुलासा

जांच में यह भी पाया गया कि विज्ञापन के बदले दी गई रकम विदेशी रास्तों से भारत भेजी जाती थी ताकि पैसे के असली सोर्स को छुपाया जा सके. ED का कहना है कि यह पैसा अवैध बेटिंग से कमाया गया था. मामले में हजारों फर्जी बैंक खातों और पेमेंट गेटवे के जरिए लेनदेन का भी खुलासा हुआ है.

