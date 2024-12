फेमस विदेशी सिंगर दुआ लीपा (Dua Lipa) हाल ही में अपने भारत के टूर को लेकर चर्चा में थीं. मुंबई में उनका एक कॉन्सर्ट हुआ जिसपर सभी की नजरें टिकी हुई थीं. इस म्यूजिक इवेंट में सुहाना खान (Suhana Khan) समेत कई स्टार्स और स्टारकिड्स भी शामिल हुए थे. खास बात ये रही कि उन्होंने इस दौरान शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के हिट गाने 'वो लड़की जो सबसे अलग है' पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी. इसे देख सभी हैरान थे पर लोगों ने खूब एन्जॉय भी किया. इसके कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं.

इंग्लिश और अल्बेनियन सिंगर दुआ लिपा का ये कॉन्सर्ट मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था. इसमें अनंत अंबानी, उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट, आनंद पीरामल और कई अन्य हस्तियां शामिल थीं. इस हिट कॉन्सर्ट के कई वीडियो वायरल हुए है. कॉन्सर्ट के सबसे वायरल पलों में से एक था दुआ लिपा का लेविटेटिंग और वो लड़की जो मैशअप पर परफॉर्म करना.

OMG Dua Lipa actually performed on Levitating and Shah Rukh Khan’s kadam kadam pe lakho haseena mashup at her Bandra Mumbai concert 😭♥️💃🔥 #DuaLipa

