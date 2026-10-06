​चीन से जापान तक... ‘दृश्यम’ का जलवा, कैसे एक भारतीय थ्रिलर बनी ग्लोबल ब्रांड?

चीन से जापान तक ‘दृश्यम’ की कहानी का ग्लोबल कनेक्शन क्या है? जानिए कैसे मोहनलाल की मलयालम फिल्म से शुरू हुआ सफर अलग-अलग देशों तक पहुंचा और आखिर इस क्राइम थ्रिलर में ऐसा क्या है, जिससे दुनिया भर के दर्शक खुद को जोड़ पाते हैं.

मलयालम से चीन तक पहुंची ‘दृश्यम’ की कहानी

चीन में अजय देवगन नहीं, मोहनलाल की फिल्म का रीमेक

जापान में रीमेक को लेकर हुई थी बातचीत

एक्सपर्ट्स ने बताया ‘दृश्यम’ की ग्लोबल अपील का राज



Drishyam: क्राइम, सस्पेंस और थ्रिलर फिल्मों की दुनिया में ऐसी कहानियों की कमी नहीं है, जिनमें हत्या, जांच, पुलिस और अपराधी के बीच दिमागी खेल दिखाया गया हो. लेकिन ‘दृश्यम’ की कहानी इन सबसे अलग जगह बनाती है. इसकी खासियत सिर्फ यह नहीं कि इसमें एक परिवार अपराध के बाद खुद को बचाने की कोशिश करता है, बल्कि यह है कि कहानी दर्शक को उस परिवार के इतने करीब ले आती है कि वह पुलिस की नजर से अपराध देखने के बजाय परिवार की मजबूरी और डर को महसूस करने लगता है.

यही वजह है कि 2013 में मलयालम सिनेमा से शुरू हुई यह कहानी धीरे-धीरे भारत की कई भाषाओं में पहुंची और फिर भारत की सीमाओं के बाहर भी इसका सफर शुरू हुआ. लेकिन यहां एक दिलचस्प तथ्य है. अगर आपको लगता है कि चीन ने अजय देवगन वाली 2015 की हिंदी ‘दृश्यम’ का रीमेक बनाया था, तो कहानी में असली ट्विस्ट कुछ और है.

अजय देवगन नहीं, मोहनलाल की ‘दृश्यम’ से चीन का कनेक्शन

‘दृश्यम’ की मूल कहानी 2013 में मलयालम सिनेमा में सामने आई थी. जीतू जोसेफ के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मोहनलाल और मीना मुख्य भूमिकाओं में थे. फिल्म की कहानी विजय और उसके परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक अप्रत्याशित अपराध के बाद पुलिस जांच से बचने के लिए ऐसा जाल बुनता है, जिसमें सच और झूठ के बीच की सीमा धुंधली होती जाती है.

2015 में अजय देवगन और तब्बू की हिंदी ‘दृश्यम’ इसी मलयालम फिल्म का रीमेक थी. इसके बाद जब चीन में इस कहानी का आधिकारिक रीमेक बना तो वह अजय देवगन वाली फिल्म का रीमेक नहीं था. 2017 में एक चीनी प्रोडक्शन हाउस ने मूल मलयालम ‘Drishyam’ के रीमेक राइट्स हासिल किए थे. ‘Drishyam’ पहली ऐसी भारतीय फिल्म बनी जिसका चीन में ऑफिशियल रीमेक बनाया गया. चीन में बनने वाला पहला ऑफिशियल भारतीय रीमेक था.

इसी अधिकार सौदे के बाद 2019 में चीन में ‘Sheep Without a Shepherd’ रिलीज हुई. फिल्म ने कहानी के मूल ढांचे को चीनी दर्शकों के हिसाब से ढाला और वहां जबरदस्त सफलता हासिल की. जनवरी 2020 तक फिल्म चीनी बॉक्स ऑफिस पर 1 अरब युआन का आंकड़ा पार कर चुकी थी यानी 1 अरब चीनी युआन (CNY) भारतीय मुद्रा के अनुसार लगभग 1,438 करोड़ रुपये (14 अरब 38 करोड़ रुपये) होते हैं. चीन में ‘दृश्यम’ की कामयाबी अजय देवगन की लोकप्रियता के सहारे नहीं पहुंची. वहां कहानी ने खुद अपनी जगह बनाई.

चीन का मामला यहीं खत्म नहीं हुआ

‘दृश्यम’ की ग्लोबल यात्रा में 2023 का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव आया. पैनोरमा स्टूडियोज ने मलयालम ‘Drishyam’ और ‘Drishyam 2’ के विदेशी भाषाओं में रीमेक राइट्स को लेकर बड़ा अधिकार सौदा किया. इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर था. ‘Drishyam 1’ के लिए चीनी भाषा के अधिकार इस सौदे में शामिल नहीं थे, जबकि ‘Drishyam 2’ के चीनी भाषा में रीमेक के अधिकार हासिल किए गए थे.

इसी घोषणा में जापान, कोरिया और हॉलीवुड में भी फिल्म को बनाने को लेकर बातचीत चलने की बात कही गई थी. इसका मतलब यह नहीं कि जापान में ‘दृश्यम’ का आधिकारिक रीमेक रिलीज हो चुका है. जापान वाला कनेक्शन फिलहाल बातचीत और संभावित प्रोडक्शन से जुड़ा है.

जापान से एक और कनेक्शन, लेकिन कहानी थोड़ी अलग है

‘दृश्यम’ और जापान का रिश्ता सिर्फ संभावित रीमेक तक सीमित नहीं रहा. जीतू जोसेफ की फिल्म की तुलना जापानी लेखक कीगो हिगाशिनो के चर्चित उपन्यास 'द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स' से भी की जाती रही है. दोनों कहानियों में कुछ समानताओं को लेकर लंबे समय से चर्चा होती रही है.

हालांकि, इसे ‘दृश्यम’ की आधिकारिक प्रेरणा या स्रोत कहना सही नहीं होगा. जीतू जोसेफ ने खुद कई मौकों पर फिल्म को किसी उपन्यास का adaptation या copy मानने से इनकार किया है इसलिए जापानी उपन्यास वाला मामला एक समानता और विवाद के रूप में देखा जाना चाहिए, स्थापित तथ्य के रूप में नहीं. जापान में इस पर पहले ही आधिकारिक फिल्म और ड्रामा बन चुके हैं. इसके अलावा, भारतीय मेकर्स अब आधिकारिक तौर पर 'दृश्यम' का जापानी रीमेक बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं.

चीन और जापान में इसके नाम के क्रेज का फायदा सीधे तौर पर 'दृश्यम 3: द कंक्लूजन' (Drishyam 3: The Conclusion) को मिल रहा है.

ग्लोबल ओपनिंग: फिल्म ने विदेशी बाजारों (UAE, अमेरिका, कनाडा, यूके) में रिलीज होते ही तहलका मचा दिया है. पहले वीकेंड (शुरुआती 3 दिनों) में ओवरसीज मार्केट्स से फिल्म ने 61 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है.

विदेशी दर्शकों का रिएक्शन: अंतरराष्ट्रीय दर्शक और वहां रह रहे अप्रवासी भारतीय इस बात से हैरान हैं कि कैसे निर्देशक अभिषेक पाठक ने मलयालम वर्जन से अलग हटकर पूरी तरह से एक नई और ओरिजिनल स्क्रिप्ट पर काम किया है.

‘दृश्यम’ का सफर सिर्फ मलयालम से हिंदी तक सीमित नहीं रहा.



भारत में:

मलयालम- ‘Drishyam’ (2013), मोहनलाल

कन्नड़- ‘Drishya’ (2014)

तेलुगु- ‘Drushyam’ (2014)

तमिल- ‘Papanasam’ (2015), कमल हासन

हिंदी-‘Drishyam’ (2015), अजय देवगन

विदेश में:

सिंहला- ‘Dharmayuddhaya’ (2017), श्रीलंका

मंदारिन चीनी- ‘Sheep Without a Shepherd’ (2019), चीन

इंडोनेशियाई- ‘Ayah, Aku Mau Cerita’ (2026), इंडोनेशिया

यहीं से सवाल और बड़ा हो जाता है. आखिर दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में इस कहानी को बार-बार अपनाने की वजह क्या है?

आखिर ‘दृश्यम’ में ऐसा क्या है?

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता लेखक-निर्माता अतुल गंगवार के मुताबिक, ‘दृश्यम’ का सबसे बड़ा ट्विस्ट सिर्फ यह नहीं है कि उसका नायक एक मुश्किल स्थिति से कैसे निकलता है. असली रोमांच इस बात में है कि पुलिस उसके खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश करती रहती है और दर्शक जानते हुए भी उस परिवार के साथ आगे बढ़ता है. गंगवार के मुताबिक, फिल्म का किरदार विजय सिर्फ एक ऐसे आदमी के रूप में सामने नहीं आता जो पुलिस से बचना चाहता है. वह अपने परिवार को बचाने के लिए हर कदम सोच-समझकर उठाता है. यही भाव कहानी को अपराध से निकालकर परिवार की भावनाओं तक ले जाता है.

उनके मुताबिक, इस किरदार के साथ दर्शकों का जुड़ाव इसलिए भी मजबूत होता है क्योंकि हर परिवार इसमें अपने रिश्तों की कोई न कोई परछाई देख सकता है. एक पिता विजय में खुद को देख सकता है और एक बेटी ऐसे पिता से जुड़ सकती है, जो मुश्किल वक्त में उसके आगे चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है. अपराध की घटना भले ही कहानी का आधार हो, लेकिन भावनात्मक केंद्र परिवार है. यही वह हिस्सा है जो भाषा और देश बदलने के बाद भी कहानी को समझने लायक बनाए रखता है.

जब कातिल सबको पता है, फिर भी सस्पेंस खत्म नहीं होता

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता फिल्म क्रिटिक संजीव श्रीवास्तव के विश्लेषण में भी ‘दृश्यम’ की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण इसकी कहानी कहने की शैली है. यहां दर्शक को यह पता लगाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता कि अपराध किसने किया. उसे शुरुआत से मालूम है कि विजय और उसका परिवार किस घटना को छिपा रहे हैं.

इसके बावजूद तनाव बना रहता है क्योंकि सवाल बदल जाता है. अब रहस्य यह नहीं कि अपराधी कौन है, बल्कि यह है कि क्या वह पकड़ा जाएगा?

श्रीवास्तव के मुताबिक, फिल्म की एक बड़ी खूबी यह भी है कि परिवार अपराध को छिपाने के सवाल पर बिखरता नहीं. विजय, उसकी पत्नी और बेटियां एक ही योजना का हिस्सा बन जाते हैं. परिवार के भीतर कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो अचानक पुलिस के सामने सच खोल दे. यही एकजुटता कहानी को लगातार तनाव में रखती है.

उनके विश्लेषण के मुताबिक, फिल्म की लोकप्रियता में इसकी सधी हुई पटकथा, संवाद और विजय के किरदार की शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरी प्रस्तुति भी अहम है. यही संयोजन ‘दृश्यम’ को सिर्फ एक सामान्य पुलिस-अपराध कहानी बनने से रोकता है.

हीरो भी, विलेन भी... यही है विजय का सबसे बड़ा विरोधाभास

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता लेखक-निर्देशक कमलेश के. मिश्र के मुताबिक, ‘दृश्यम’ का सबसे बड़ा पंच यही है कि दर्शक पहले से जानता है कि कातिल कौन है, लेकिन इसके बावजूद उसकी दिलचस्पी बनी रहती है कि वह फंसेगा या नहीं.

यहीं फिल्म अपने नायक को लेकर सबसे बड़ा खेल खेलती है. विजय कानून की नजर में सही नहीं है, लेकिन अपने परिवार की नजर में वही सबसे बड़ा रक्षक है. वह अपने लिए नहीं बल्कि परिवार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखाई देता है.

मिश्र के मुताबिक, विजय का किरदार ‘सेल्फ लव’ से ज्यादा ‘फैमिली लव’ पर टिका है. यही वजह है कि दर्शक उसके काम से पूरी तरह सहमत हुए बिना भी उसके साथ भावनात्मक रूप से खड़ा हो जाता है और कहानी की एक और खास बात यह है कि पूरा परिवार इस स्थिति में उसके साथ है. फिर भी इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड परिवार का मुखिया विजय ही है. यानी एक तरफ परिवार सामूहिक रूप से सच छिपा रहा है और दूसरी तरफ उसकी पूरी रणनीति एक व्यक्ति के दिमाग से निकल रही है.

यही वजह है कि ‘दृश्यम’ सिर्फ क्राइम स्टोरी नहीं रह जाती

यहीं ‘दृश्यम’ की असली ताकत सामने आती है. अगर यह सिर्फ एक अपराध की कहानी होती तो उसका असर एक सीमित दायरे तक रह सकता था. लेकिन फिल्म अपराध के साथ एक ऐसा पारिवारिक सवाल खड़ा करती है, जिसका जवाब हर समाज में अलग हो सकता है, लेकिन सवाल समझ में आता है.

अगर आपके परिवार पर संकट आए तो आप कितनी दूर तक जाएंगे? कानून और परिवार में टकराव हो तो किसे चुनेंगे? और अगर किसी अपने को बचाने के लिए सच छिपाना पड़े तो क्या वह झूठ हमेशा सिर्फ झूठ ही रहेगा?

फिल्म इन सवालों का आसान नैतिक जवाब नहीं देती. इसके बजाय वह दर्शक को विजय के साथ उस असहज स्थिति में खड़ा कर देती है, जहां सही और गलत की रेखा साफ नहीं रहती. यही वजह है कि मलयालम से निकली यह कहानी कन्नड़, तेलुगु, तमिल और हिंदी जैसी भारतीय भाषाओं से होती हुई और चीनी सिनेमा तक पहुंची. चीन में इसका आधिकारिक रीमेक बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल करता है, वहीं आगे अलग-अलग विदेशी बाजारों में इसे ले जाने की कोशिशें होती हैं.

एक भारतीय कहानी, लेकिन भावना पूरी दुनिया की

'दृश्यम' की ताकत उसके बड़े स्टार्स नहीं बल्कि उसकी 'यूनिवर्सल स्क्रिप्ट' है चाहे भारत का विजय साळगावकर हो या चीन का ली वेइजी (Sheep Without a Shepherd का मुख्य किरदार), एक आम पिता का अपनी फैमिली को बचाने के लिए सिस्टम से लड़ना एक ऐसी भावना है जो पूरी दुनिया के दर्शकों को जोड़ती है. यही वजह है कि आज हॉलीवुड, साउथ कोरिया और जापान तक इसके राइट्स खरीदे जा रहे हैं.

‘दृश्यम’ की ग्लोबल यात्रा को सिर्फ रीमेक की संख्या से समझना अधूरा होगा. इसकी असली ताकत उस कहानी में है, जिसे अलग-अलग देश अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक जमीन के हिसाब से दोबारा कह सकते हैं. एक पिता का अपने बच्चों के लिए खड़ा होना, परिवार का संकट में एकजुट होना, पुलिस और परिवार के बीच दिमागी खेल और सबसे बढ़कर यह सवाल कि सच सामने आएगा या नहीं... ये भावनाएं किसी एक भाषा या देश की मोहताज नहीं हैं.

शायद यही ‘दृश्यम’ का सबसे बड़ा ग्लोबल कनेक्शन है. कहानी भारतीय है, किरदार स्थानीय हो सकते हैं, लेकिन परिवार को बचाने की बेचैनी सार्वभौमिक है. और जब किसी थ्रिलर का सस्पेंस इसी भावनात्मक रिश्ते से जुड़ जाए, तो उसका सफर एक भाषा और एक देश की सीमा से कहीं आगे जा सकता है.