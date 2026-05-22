Drishyam 3 Release Date: इस दिन रिलीज होगी अजय देवगन की 'दृश्यम 3', जानें कब खुलेगा चौथी पास विजय सालगांवकर का राज

Drishyam 3 Release Date: मोहनलाल की फिल्म के बाद अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड क्राइम-थ्रिलर 'दृश्यम 3' की रिलीज डेट सामने आ गई है. यह फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मोहनलाल की सुपरहिट फ्रेंचाइजी 'दृश्यम 3' के बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के बाद, अब हिंदी दर्शकों के लिए एक बेहद शानदार खबर सामने आई है. बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन के प्रशंसक लंबे समय से 'दृश्यम 3' का इंतजार कर रहे थे, और अब मेकर्स ने उनकी इस उत्सुकता को शांत करते हुए फिल्म की आधिकारिक रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है.

नई स्टारकास्ट और दिलचस्प मोड़

'दृश्यम' के इस तीसरे भाग में अजय देवगन एक बार फिर अपने आइकोनिक किरदार विजय सालगांवकर के रूप में वापसी कर रहे हैं. इस बार भी वह अपने परिवार की रक्षा के लिए दिमागी चालें चलते नजर आएंगे. फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें तो-

अजय देवगन (विजय सालगांवकर के रूप में)

श्रिया सरन

इशिता दत्ता

तब्बू

'दृश्यम 3' में दिखेगा ये बड़ा बदलाव

इस बार फिल्म में एक नया और दमदार नाम जुड़ चुका है. अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए मशहूर जयदीप अहलावत इस क्राइम-थ्रिलर में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे, जिससे कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने की उम्मीद है.

कब रिलीज होगी 'दृश्यम 3'?

अजय देवगन और जयदीप अहलावत के अभिनय से सजी यह बहुप्रतीक्षित फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. गांधी जयंती के खास मौके पर रिलीज होने वाली इस फिल्म का इंतजार अब महज कुछ महीनों का रह गया है. फिल्म का पहला आधिकारिक पोस्टर भी सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया है, जिसने दर्शकों के बीच सस्पेंस बढ़ा दिया है.

इस बार कहानी में क्या होगा खास?

'दृश्यम' और 'दृश्यम 2' की अभूतपूर्व सफलता के बाद मेकर्स ने इसके तीसरे पार्ट पर काम शुरू किया था. गौरतलब है कि इसके पहले दोनों भाग मोहनलाल की मूल मलयालम फिल्मों के रीमेक थे. हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक 'दृश्यम 3' की कहानी मोहनलाल की फिल्म से काफी अलग और मौलिक होने वाली है. बॉलीवुड मेकर्स ने इस बार स्क्रिप्ट में कई नए ट्विस्ट और टर्न जोड़े हैं, जो हिंदी दर्शकों को एक बिल्कुल नया और अनूठा अनुभव देंगे. विजय सालगांवकर इस बार पुलिस के चक्रव्यूह से खुद को कैसे बचाते हैं, यह देखना वाकई दिलचस्प होगा.

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