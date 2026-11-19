जियो हॉटस्टार ने नवाजुद्दीन सिद्दिकी और दीया मिर्जा स्टारर अपकमिंग सीरीज 'डॉ. हसन' का टीजर रिलीज किया है. जानें कब-कहां होगा इसका प्रीमियर...

Dr Hassan Teaser: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन दिनों अपनी अपकमिंग वेब सीरीज 'डॉ. हसन' को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में दीया मिर्जा ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया था, जिसने फैंस को हैरान कर दिया. उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को नाइटमेयर बताया था. साथ ही उनके एटीट्यूड को लेकर भी तंज कसा था. इस पोस्ट के बाद लोगों को लगा कि दोनों एक्टर्स के बीच शायद कुछ ठीक नहीं चल रहा है. लेकिन अब जियो हॉटस्टार ने अपनी नई सीरीज 'डॉ. हसन' का टीजर रिलीज कर दिया है. इसके सामने आने के बाद साफ हो गया कि दोनों सितारों के बीच सोशल मीडिया पर हुई यह नोकझोंक उनकी सीरीज के प्रमोशन का हिस्सा थी.

यहां देखें 'डॉ. हसन' का टीजर

कब और कहां रिलीज होगी 'डॉ. हसन'?

नवाजुद्दीन सिद्दीकी और दीया मिर्जा की यह मेडिकल ड्रामा सीरीज 11 दिसंबर 2026 को जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी. सीरीज में नवाजुद्दीन लीड रोल में नजर आएंगे. वह डॉ. इमरान हसन का किरदार निभा रहे हैं, जो अपनी शानदार मेडिकल नॉलेज और मुश्किल से मुश्किल बीमारियों का पता लगाने की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं. लेकिन उनकी एक परेशानी यह है कि उनका बिहेवियर काफी अलग और अजीब है. वह अपनी बात कहने में बिल्कुल फिल्टर नहीं लगाते, जिसकी वजह से अस्पताल में उनके साथ काम करने वाले लोगों को अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

वह एक ऐसे डॉक्टर हैं, जो उन मेडिकल केस की गुत्थी भी सुलझा सकते हैं, जिनका जवाब दूसरे डॉक्टरों के पास नहीं होता. उनकी काबिलियत लोगों को प्रभावित जरूर करती है लेकिन उनका रूखा और बेबाक अंदाज लोगों को कई बार नाराज भी कर देता है. वहीं, दीया मिर्जा सीरीज में डॉ. पलक जैन के किरदार में नजर आएंगी.

टीजर देखकर लोगों ने बताया 'House' की सस्ती कॉपी

जियो हॉटस्टार ने जैसे ही 'डॉ. हसन' का टीजर जारी किया, सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई. कई यूजर्स ने इसकी तुलना ओरिजिनल सीरीज 'हाउस' से करनी शुरू कर दी. कुछ लोगों को इसका कॉन्सेप्ट पसंद आया, तो कुछ ने इसे अमेरिकन शो की सस्ती कॉपी तक बता दिया. यूजर्स का कहना है कि ओरिजिनल सीरीज पहले से ही काफी पॉपुलर है, ऐसे में इसका इंडियन एडेप्टेशन कितना अलग होगा, यह देखना दिलचस्प होगा.

कुछ यूजर्स ने शो की स्पॉन्सरशिप को लेकर भी सवाल उठाए. दरअसल, इसके प्रमोशनल पोस्ट पर पान मसाला ब्रांड विमल का नाम देखकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई. एक यूजर ने कमेंट किया कि जो शो डॉक्टर और हेल्थ से जुड़ा है, उसे विमल कैसे प्रेजेंट कर सकता है.

रोहन सिप्पी ने किया है सीरीज का डायरेक्शन

'डॉ. हसन' का निर्देशन रोहन सिप्पी ने किया है. सीरीज में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और दीया मिर्जा के अलावा फैसल राशिद, रहमत रतन, जेसन थाम और स्मरण सानू भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. इसकी कहानी को विनय छावल और केतन पेडगांवकर ने इंडियन ऑडियंस के हिसाब से अडैप्ट किया है और स्क्रीनप्ले भी लिखा है. वहीं, डायलॉग विराट बसोया ने लिखे हैं. इस सीरीज को बनिजय एशिया ने प्रोड्यूस किया है.

अमेरिकन सीरीज 'House' का इंडियन अडैप्टेशन है शो

'डॉ. हसन' मशहूर अमेरिकन मेडिकल ड्रामा 'हाउस' का इंडियन अडैप्टेशन है. ओरिजिनल सीरीज में ब्रिटिश एक्टर ह्यूग लॉरी ने डॉ. ग्रेगरी हाउस का किरदार निभाया था. यह शो FOX चैनल पर 2004 से 2012 तक प्रसारित हुआ था और इसके कुल आठ सीजन आए थे. डॉ. हाउस भी अपनी शानदार मेडिकल समझ, जटिल बीमारियों की पहचान करने की क्षमता और अपने अजीब बिहेवियर के लिए मशहूर थे.