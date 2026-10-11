'दिव्या भारती ने मुझे बताया था बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का काला सच'.. सोमी अली ने खोले कई पुराने राज

Somy Ali Reveals Old Secrets: पूर्व एक्ट्रेस सोमी अली ने एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी और बॉलीवुड से जुड़े कई पुराने राज को खोला है. इसी बातचीत में उन्होंने दिव्या भारती से जुड़ा हिस्सा भी बताया है.

सोमी ने दिव्या भारती से जुड़ा एक खास किस्सा सुनाया.

सोमी को दिव्या भारती ने अंडरवर्ल्ड के बारे में समझाया था

सोमी अली ने सलमान खान के साथ अपने पुराने रिश्ते पर बात की.

कम उम्र में भारत आने की वजह भी सोमी ने बताई

Somy Ali Reveals Old Secrets: एक्ट्रेस सोमी अली 90 के दशक में बॉलीवुड अदाकारा रहे चुकी हैं. कई फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों को दिलों में राज किया. हाल ही में सोमी ने 'बॉलीवुड लाइफ' से बातचीत में अपनी निजी जिंदगी और बॉलीवुड के पुराने दिनों से जुड़े कई किस्से साझा किए हैं. बॉलीवुड की दुनिया जितनी ग्लैमरस बाहर से लोगों को देखने में नजर आती है, उसके पीछे की सच्चाई उतनी ही ज्यादा दिलचस्प और कई बार तो हैरान कर देने वाली होती है.

90 के दशक की हिरोइनों से लेकर फिल्मों, रिश्तों और इंडस्ट्री से जुड़ी चर्चाएं तो आज भी लोगों की दिलचस्पी का हिस्सा बना हुआ है. सोमी अली ने इंटरव्यू में हुई बातचीत में अपने बॉलीवुड करियर, सलमान खान के साथ अपने पुराने रिश्ते, भारत आने की वजह और उस समय उन्होने क्या-क्या चीजों से गुजरना पड़ा और अंडरवर्ल्ड से जुड़ी चर्चाओं को खुलकर बताया है.

कम उम्र में भारत क्यों पहुंची सोमी अली?

'बॉलीवुड लाइफ' से बातचीत में सोमी अली ने कहा जब में 16 साल की थी तब में भारत आ गई थी. एक्टर सलमान खान की दीवानी हो गई थीं और उनसे ही शादी करना चाहती है. शादी का सपना लेकर ही वो मुंबई आई थी. वो जहाज में थी और वहीं पर उनकी मुलाकात सलमान खान से हुई.

दोनों उस समय कुछ दूरी में थे और फिर सोमी ने कहा कि वो पास आए और मुझसे पूछा कि आप ठीक हैं, तो मैनें कहा जी बिल्कुल सब ठीक है. मैं यहां पर आपसे शादी करने के लिए आईं हूं और आपकी फोटो मैंने पॉकेट में रखी है ताकि आपको पहचानने में आसानी हो.

सोमी अली से सलमान ने क्यों किया शादी से इनकार?

सोमी अली ने आगे इंटरव्यू में बताया कि सलमान में उनसे शादी करने के लिए मना कर दिया था क्योकि उनकी पहले से ही गर्लफ्रेंड थी संगीता बिजलानी और उनसे शादी भी करेंगे. फिर आगे सोमी ने कहा कि- नहीं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योकि मुझे अल्लहा की तरफ से सपना आया है कि मुझे इंडिया आकर आपसे मेरी शादी होगी. सोमी ने बताया कि मुझे सलमान के अंदाज से बचपन में प्यार हो गया था.

सलमान खान के घर में रही

इंटरव्यू में सोमी ने बताया कि सलमान खान से मिलने के बाद मैं उनके साथ उनके घर पर रही और उनकी फैमली में सभी से मिली. मैंने वहां देखा सभी लोग अलग-अलग धर्म से हैं और इन लोगों में खूब प्यार है. सलीम अंकल और सलमा आंटी दोनों ही बहुत अच्छे थे और मुझे बहुत अच्छा मानते थे.

मेरे इतनी आस्था से जुड़े रहने की सबसे बड़ी वजह ही वही थी. कि मैंने इस घर में मंदिर, कुरान सभी को देखा. सलीम अंकल के साथ तो मैंने खूब बातें भी की.







दिव्या भारती ने सोमी अली को क्या बताया था?



सोमी ने इंटरव्यू में बताया कि जब वह बॉलीवुड में नई थीं, तब उन्हें इंडस्ट्री के कई पहलुओं की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी. कम उम्र में भारत आई थीं और फिल्म इंडस्ट्री उनके लिए एकदम नई थी. उस समय मैं एकदम अनजान ही थी.



सोमी ने बताया कि उन्होने 1990 से 1999 तक बॉलीवुड में काम किया और उस दौरान उनकी दोस्ती दिव्या भारती से हुई और उन्होने उनको अंडरवर्ल्ड के बारे में समझाया आखिर ये क्या होता है और फिल्म इंडस्ट्री में इस शब्द का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है.



दिव्या भारती ने उनको उस समय अमेरीकन तरीके से समझया था. कि ये लोग माफिया होते हैं. सोमी ने आगे बताया कि मैने दिव्या से पूछा ये लोग क्या करते हैं? उन्होने कहा कि ये लोग प्रोड्यूसर को कहते हैं कि इस एक्ट्रेस को लो और फिर इतना ज्यादा प्रेशर करते हैं कि फिर उनके पास कोई चॉइस नहीं रहती है.



फिर ये एक्ट्रेसेस को दुबई बुलाते हैं और फिर एक रात गुजारनी पड़ती है. सोमी ने कहा इन सभी के बारे में मुझे दिव्या ने बताया था मुझे तो कुछ पता भी नहीं था.



क्या सोमी दोबारा सलमान से रिश्ता रखना चाहती हैं?



सोमी से जब पूछा गया कि कभी पेचअप नहीं हो सकता है सलमान खान से? तो उन्होने कहा कि बिल्कुल भी नहीं क्योकि जब मैनें उनको छोड़ा था तो उन्होने बोला था कि तुम मेरे बिना एक सिक्के के बराबर भी नहीं हो. तुम मेरे नाम के बिना कुछ भी नहीं हो.

