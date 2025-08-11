Khan Family में फिर से कलह! फैसल खान बोले– 'आमिर ने छीन ली मेरी आजादी', परिवार को भी नहीं छोड़ा

हाल ही में फ़ैसल ख़ान ने फिर से एक इंटरव्यू में अपने भाई आमिर ख़ान और परिवार को लेकर कई विवादास्पद बातें कहीं जिसके चलते आमिर और फ़ैसल सुर्खियों में आ गए. जानें आखिर क्या है पूरा मामला...

आमिर खान और उनके भाई फैसल खान का विवाद किसी से छिपा नहीं है. हाल ही में फ़ैसल ख़ान ने फिर से एक इंटरव्यू में अपने भाई आमिर ख़ान और परिवार को लेकर कई विवादास्पद बातें कहीं जिसके चलते आमिर और फ़ैसल सुर्खियों में आ गए. फ़ैसल ने अपने इंटरव्यू में दावा किया कि पिछले एक साल से उनके परिवार ने उन्हें घर में बंद रखा था क्योंकि परिवार के मुताबिक वे मानसिक रूप से अस्थिर थे.

आमिर के भाई फ़ैसल के चर्चित इंटरव्यू पर परिवार का जवाब

फ़ैसल के इन बयानों से आहत होकर आमिर ख़ान और उनके परिवार ने एक संयुक्त बयान जारी किया. बयान में कहा गया कि यह पहली बार नहीं है जब फ़ैसल ने किसी घटना को तोड़-मरोड़कर मीडिया के सामने पेश किया हो. परिवार ने बताया कि मां ज़ीनत, बहन निखत हेगड़े और आमिर की छवि को ग़लत तरीके से पेश किए जाने से वे बेहद दुखी हैं.

परिवार ने साफ किया कि हमारा परिवार एकजुट है और फ़ैसल से जुड़े हर फ़ैसले को पूरे परिवार ने मिलकर डॉक्टर की सलाह से लिया है. उन्होंने यह भी कहा कि अब तक उन्होंने मीडिया में फ़ैसल का ज़िक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि यह उनके लिए भावनात्मक रूप से बहुत मुश्किल था. सभी फैसले प्यार और देखभाल की भावना से लिए गए थे.

मीडिया से संवेदनशीलता बरतने की अपील

आमिर और उनके परिवार ने मीडिया से इस मामले पर संवेदनशीलता दिखाने और फ़ैसल के बयानों को अफवाह के रूप में न फैलाने की अपील की. इस बयान में उनकी एक्स-वाइफ रीना दत्ता, किरण राव, तीनों बच्चे – जुनैद, आयरा और आज़ाद, दोनों बहनें निखत और फरहत, कजिन मंसूर ख़ान और नुजाहत ख़ान का भी नाम शामिल है.

