प्रेगनेंसी के बाद ऐसा था Alia Bhatt का फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन, फिटनेस ट्रेनर ने खुद की तारीफ

Khan Family में फिर से कलह! फैसल खान बोले– 'आमिर ने छीन ली मेरी आजादी', परिवार को भी नहीं छोड़ा

Weather Update: मानसून नहीं ले रहा ब्रेक! चक्रवात की एंट्री से इन जगहों पर अगले 5 दिन होगी झमाझम बारिश

सफेद बाल जड़ से ब्लैक कर देगा ये केश-काला तेल, घर पर ऐसे करें तैयार और कैमिकल डाई को डस्टबिन में फेंके

Numerology: घूमने के शौकीन होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में ही लगा लेते हैं दुनिया का चक्कर

High Blood Pressure को कम करने के लिए फॉलो करें ये डाइट, कंट्रोल होगा हाई बीपी

भारतीय नर्स निमिषा प्रिया मामले में नया मोड़, मृतक तलाल के भाई का उप-अटार्नी जनरल को पत्र- कहा-यमनी इतिहास में...

शिल्पा शेट्टी को गोविंदा ने बताया था पैर में गोली लगने का ये सच? कहा था- सुनीता तब...

हाईटेक सिटी के डे केयर में 15 महीने की बच्ची के साथ हैवानियत, जमीन पर पटका, दीवार में मारा, देखें वीडियो

अलविदा चेतक-चीता! Indian Army में नए युग का सफर शुरू, 200 नए हाई-टेक हेलिकॉप्टर संभालेंगे मोर्चा

Khan Family में फिर से कलह! फैसल खान बोले– 'आमिर ने छीन ली मेरी आजादी', परिवार को भी नहीं छोड़ा

हाल ही में फ़ैसल ख़ान ने फिर से एक इंटरव्यू में अपने भाई आमिर ख़ान और परिवार को लेकर कई विवादास्पद बातें कहीं जिसके चलते आमिर और फ़ैसल सुर्खियों में आ गए. जानें आखिर क्या है पूरा मामला...

जया पाण्डेय

Updated : Aug 11, 2025, 12:58 PM IST

Khan Family में फिर से कलह! फैसल खान बोले– 'आमिर ने छीन ली मेरी आजादी', परिवार को भी नहीं छोड़ा

आमिर खान और उनके भाई फैसल खान का विवाद किसी से छिपा नहीं है. हाल ही में फ़ैसल ख़ान ने फिर से एक इंटरव्यू में अपने भाई आमिर ख़ान और परिवार को लेकर कई विवादास्पद बातें कहीं जिसके चलते आमिर और फ़ैसल सुर्खियों में आ गए. फ़ैसल ने अपने इंटरव्यू में दावा किया कि पिछले एक साल से उनके परिवार ने उन्हें घर में बंद रखा था क्योंकि परिवार के मुताबिक वे मानसिक रूप से अस्थिर थे.

आमिर के भाई फ़ैसल के चर्चित इंटरव्यू पर परिवार का जवाब

फ़ैसल के इन बयानों से आहत होकर आमिर ख़ान और उनके परिवार ने एक संयुक्त बयान जारी किया. बयान में कहा गया कि यह पहली बार नहीं है जब फ़ैसल ने किसी घटना को तोड़-मरोड़कर मीडिया के सामने पेश किया हो. परिवार ने बताया कि मां ज़ीनत, बहन निखत हेगड़े और आमिर की छवि को ग़लत तरीके से पेश किए जाने से वे बेहद दुखी हैं.

परिवार ने साफ किया कि हमारा परिवार एकजुट है और फ़ैसल से जुड़े हर फ़ैसले को पूरे परिवार ने मिलकर डॉक्टर की सलाह से लिया है. उन्होंने यह भी कहा कि अब तक उन्होंने मीडिया में फ़ैसल का ज़िक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि यह उनके लिए भावनात्मक रूप से बहुत मुश्किल था. सभी फैसले प्यार और देखभाल की भावना से लिए गए थे.

मीडिया से संवेदनशीलता बरतने की अपील

आमिर और उनके परिवार ने मीडिया से इस मामले पर संवेदनशीलता दिखाने और फ़ैसल के बयानों को अफवाह के रूप में न फैलाने की अपील की. इस बयान में उनकी एक्स-वाइफ रीना दत्ता, किरण राव, तीनों बच्चे – जुनैद, आयरा और आज़ाद, दोनों बहनें निखत और फरहत, कजिन मंसूर ख़ान और नुजाहत ख़ान का भी नाम शामिल है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

