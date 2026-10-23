Abhinay Deo Interview: डायरेक्टर अभिनय देव ने इमरान खान की तारीफ में एक बड़ा खुलासा किया है. इस समय अपनी फिल्म 'दूसरे' को लेकर भी चर्चा में हैं.

डायरेक्टर अभिनय देव ने इमरान खान को कहा 'नेक इंसान हैं'.

अभिनय देव ने फिल्म के शूट से जुड़ी कई पुरानी यादों को किया साझा.

अभिनय देव अपनी फिल्म 'दूसरा को लेकर सुर्खियों में.

अभिनय ने की 'डेली बेली' के दिनों का खुलासा

Abhinay Deo Interview: डायरेक्टर अभिनय देव इन दिनों अपनी फिल्म 'दूसरे' को लेकर चर्चा में हैं. फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट भी देखने के लिए मिल रही है. आपको बता दें ये फिल्म कई दिनों से चर्चा में थी और अब आखिरकार 23 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी हैं.



डायरेक्टर अभिनय देव ने 'बॉलीवुड लाइफ' में इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान के बारे में बड़ा खुलासा किया है. एक्टर के बारे में कई ऐसी बातें कही हैं जिनको वो महसूस करते हैं और अभिनेता के लिए एक खास जगह उनके दिल में है. साथ ही साथ डायरेक्टर ने अपनी पुरानी फिल्म 'देली बेली' को लेकर भी कई अहम बातें साझा की हैं.

इमरान खान को लेकर क्या बोले डायरेक्टर अभिनय देव?

डायरेक्टर अभिनय देव ने फिल्म 'डेली बेली' में उनके अभिनय की जमकर तारीफ की. हाल ही में हुए हंगामे पर अभिनय ने कहा- 'इमरान ने जो भी किया वो उसका निजी फैसला था, सही किया या गलत वो केवल वो ही जानता है. आगे उन्होंने कहा किसी का भी क्या राइट बनता है कि वो बोलें कि तुम यहां रह सकते हैं या नहीं. देश में शांति वाले समर्थन में सजा आखिर मिलनी ही क्यों चाहिए? जो भी हम बात करते हैं उसके लिए नॉलेज होना बेहद जरूरी है. किसी के पास होती है तो किसी के पास नहीं. आगे उन्होंने कहा कि इमरान जैसा नेक इंसान, अच्छा सोचने वाला बहुत कम मिलता है. अभिनय देव ने कहा नेक इंसानों की कमी है और जो है भी तो उसको भगा रहे हैं. सभी को सोचने की जरूरत है ये सब कर ही क्यों रहे हैं'.

फिल्म 'डेली बेली' के बारे में क्या कहा?

फिल्म 'डेली बेली' 1 जुलाई 2011 को रिलीज हुई थी. ये एक डार्क कॉमेडी और एक्शन-कॉमेडी फिल्म है. इस फिल्म में इमरान खान, कुणाल रॉय कपूर, वीर दास, पूर्णा जगन्नाथन, शेनाज ट्रेजरीवाला, विजय राज, किम बोडनिया, परेश गणात्रा अहम भूमिका में नजर आए.

इस फिल्म को लोगों ने खूब प्यार दिया और साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी. फिल्म को अभिनय देव ने डायरेक्ट किया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का बजट लगभग 23 करोड़ था और भारत में इसका करीब 54.84 करोड़ नेट कलेक्शन था.

'बॉलीवुड लाइफ' में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, तब इसका चलने का कोई इरादा नहीं लग रहा था. आगे कहा कि हमको लगा ही नहीं था कि इस फिल्म को इंडिया में रिलीज भी होने देंगे या नहीं. इस फिल्म को हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में बनाया था. उन्होंने आगे बताया कि हमने सोच ही लिया था कि इसको हम विदेश में ही रिलीज करेंगे. उन्होंने कहा कि जब ये फिल्म रिलीज हुई वो लंदन में थे और आमिर को बोला था कि इंडिया में पता नहीं लोग पसंद भी करेंगे या नहीं.

बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि 'आमिर ने मुझे फोन करके बोला कि तुम जल्द से जल्द इंडिया आ जाओ. फिर मुझे लगा कुछ तो गलत हो गया है आते ही मुझे फिल्म देखने के लिए भेज दिया और मैं वहां गया तो लोग फिल्म के डायलॉग को खूब पसंद करने लगे'. आगे उन्होंने कहा 1 ही साल में मेरी एक फिल्म सुपर हिट साबित हुई और दूसरी सुपर फ्लॉप हो गई.

फिल्म 'दूसरा' को लेकर चर्चा में.

डायरेक्टर अभिनय देव अपनी फिल्म 'दूसरा' को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म दो अलग-अलग कहानियों को दिखाता है. एक तरफ सौरव गांगुली से जुड़ा एंगल, क्रिकेट टीम के संघर्ष, बदलाव को दिखाया गया है और दूसरे तरफ तारा नाम की एक युवा लड़की की कहानी को दिखाया गया है.

फिल्म 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में प्लाबिता बोरठाकुर, अंकुर विकल, कृष्णा गोखानी, ट्विशा जोशी, समिधा गुरु, नवीन रटवा, राजीव अंकित, मोक्स राठौड़ ने अहम भूमिका निभाई है.



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