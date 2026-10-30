‘गाड़ी से नहीं, मेट्रो से आना’... दिलजीत दोसांझ ने दिल्ली कॉन्सर्ट से पहले फैंस को दिया मैसेज, 10 बजे खत्म शो, 12 तक चलेगी मेट्रो

दिलजीत दोसांझ ने दिल्ली कॉन्सर्ट से पहले फैंस को गाड़ी से न आने की सलाह क्यों दी? जानिए पार्किंग, मेट्रो की टाइमिंग, ट्रैफिक डायवर्जन और घर लौटने के पूरे इंतजाम.

दिलजीत दोसांझ ने इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए फैंस से निजी गाड़ियों के बजाय मेट्रो से आने की अपील की

JLN स्टेडियम में आम दर्शकों के लिए पार्किंग की सुविधा नहीं होगी

दिल्ली मेट्रो की ज्यादातर लाइनों पर 30 अक्टूबर को रात 12 बजे तक सेवाएं मिलेंगी

दोपहर 1 बजे से रात 12 बजे तक स्टेडियम के आसपास कई सड़कों पर ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे

दिलजीत दोसांझ के गानों पर झूमने के लिए तैयार दिल्ली के फैंस के लिए आज यानी 30 अक्टूबर का दिन खास होने वाला है. सिंगर अपने 'ऑरा इंडिया टूर 2026' की शुरुआत दिल्ली से करने जा रहे हैं. जवाहरलाल नेहरू (JLN) स्टेडियम में होने वाले इस कॉन्सर्ट को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है. हालांकि, इस बार दिलजीत ने अपने चाहने वालों को सिर्फ गानों की जानकारी नहीं दी है, बल्कि दिल्ली पहुंचने और वहां से वापस लौटने का तरीका भी समझाया है. उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो मैसेज जारी कर फैंस से अपील की है कि वे अपनी गाड़ियां लेकर कॉन्सर्ट में न आएं, बल्कि मेट्रो का इस्तेमाल करें. इसकी वजह है स्टेडियम में आम लोगों के लिए पार्किंग की सुविधा नहीं होना और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक प्रतिबंध.

दिलजीत ने खुद क्यों की मेट्रो से आने की अपील?

दिलजीत दोसांझ ने अपने वीडियो मैसेज में साफ कहा है कि कॉन्सर्ट में आने वाले लोग अपनी गाड़ियों से आने से बचें और मेट्रो से पहुंचें. सिंगर ने बताया कि JLN स्टेडियम में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी. ऐसे में अगर हजारों की संख्या में लोग अपनी निजी गाड़ियों से पहुंचते हैं तो उन्हें परेशानी हो सकती है. दिलजीत ने फैंस को भरोसा दिलाया है कि उन्हें शो खत्म होने के बाद घर लौटने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो की सेवाएं रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेंगी.

सिंगर ने फैंस से शाम 6:30 बजे तक वेन्यू पर पहुंचकर अपनी जगह लेने की अपील भी की है. दरअसल, इस कॉन्सर्ट के लिए आयोजकों को स्टेडियम में सीमित समय मिला है. शो को रात 10 बजे तक हर हाल में समाप्त करना होगा. दिलजीत ने बताया कि इतने कम समय में अपने सभी गाने परफॉर्म करना उनके लिए भी चुनौती हो सकता है. ऐसे में उन्होंने दर्शकों से समय पर पहुंचने का आग्रह किया है.

रात 10 बजे खत्म करना होगा कॉन्सर्ट, 12 बजे तक मिलेगी मेट्रो

दिल्ली में कॉन्सर्ट के लिए आने वाले लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल शो खत्म होने के बाद घर लौटने का था. इस परेशानी को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने खास इंतजाम किए हैं. 30 अक्टूबर को दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सामान्य समय से आगे बढ़ाकर रात 12 बजे तक जारी रहेंगी.

यह सुविधा एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन और गुरुग्राम की रैपिड मेट्रो को छोड़कर बाकी सभी मेट्रो लाइनों पर लागू होगी. यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई जाएंगी. इसके अलावा जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए कुछ ट्रेनें स्टैंडबाय पर रखी जाएंगी.

JLN स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर अतिरिक्त कर्मचारियों और कस्टमर फैसिलिटेशन एजेंट्स की तैनाती होगी. यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल, मेटल डिटेक्टर और स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की गई है. दिल्ली मेट्रो के सारथी ऐप से QR टिकट खरीदने की समय-सीमा भी एक घंटे बढ़ाई गई है.

JLN स्टेडियम पहुंचने के लिए कौन-सी मेट्रो लें?

कॉन्सर्ट के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचने का सबसे आसान विकल्प वायलेट लाइन है. इस लाइन पर JLN स्टेडियम मेट्रो स्टेशन सबसे नजदीक है. यहां से स्टेडियम के गेट नंबर 13, 14 और 17 तक पहुंचा जा सकता है. इसके अलावा इसी लाइन पर जंगपुरा मेट्रो स्टेशन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

अगर आप येलो लाइन से आ रहे हैं तो INA या जोर बाग मेट्रो स्टेशन पर उतर सकते हैं. वहां से निर्धारित कैब या ऑटो ड्रॉप पॉइंट तक पहुंचकर स्टेडियम के गेट नंबर 3, 6 और 8 की तरफ जा सकते हैं. ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से निर्धारित रास्तों और ड्रॉप पॉइंट का ही इस्तेमाल करने को कहा है.

DELHI METRO TO EXTEND TRAIN SERVICES ON 30TH OCTOBER 2026 To facilitate the movement of spectators attending the "Aura India Tour 2026" concert by renowned artist Diljit Dosanjh at Jawaharlal Nehru Stadium on 30th October 2026, the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) has made special operational arrangements, including the extension of Metro train services beyond normal operating hours on all Metro Lines (except the Airport Express Line & Rapid Metro, Gurugram). DMRC has planned to extend Metro train services on all Lines (except the Airport Express Line) up to 00:00 hrs (midnight) on the day of the concert i.e, 30th October 2026. Additional train trips will be operated across the network to facilitate the smooth dispersal of spectators after the event. Standby trains will also be kept ready for deployment, if required, to cater to any unforeseen surge in passenger traffic. In addition, the timings for QR ticket purchase on DMRC mobile App (Delhi Metro Sarthi) shall also be increased by an hour owing to extended service timings on the day. To ensure smooth entry and dispersal of spectators, DMRC has made special arrangements at JLN Stadium Metro Station and other important interchange stations. Additional DMRC staff, customer service personnel and Customer Facilitation Agents (CFAs) shall be deployed to guide commuters and regulate passenger movement. Further strengthening passenger convenience and safety measures, additional security personnel will be deployed at JLN Stadium Metro Station. Door Frame Metal Detectors (DFMDs) and enhanced security screening arrangements will be put in place to facilitate orderly passenger movement while ensuring adherence to security protocols. The concert is expected to attract a large gathering of approximately 70,000 spectators, many of whom are likely to use Delhi Metro services for travelling to and from the venue. The JLN Stadium Metro Station on the Violet Line (Kashmere Gate - Raja Nahar Singh corridor) is the nearest Metro station to the venue. DMRC encourages spectators to use Delhi Metro services for a convenient, safe and environment friendly travel experience while attending the concert while reducing dependence on private vehicles. — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) October 29, 2026

दोपहर 1 बजे से रात 12 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन

दिलजीत के कॉन्सर्ट में करीब 70 हजार लोगों के पहुंचने का अनुमान है. इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने स्टेडियम और आसपास के इलाकों में विशेष इंतजाम किए हैं. 30 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे से रात 12 बजे तक कई सड़कों पर ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे.

इनमें भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, लाला लाजपत राय मार्ग, आर्च बिशप मार्ग, चौथा एवेन्यू रोड और पांचवां एवेन्यू रोड शामिल हैं. इसके अलावा CGO कॉम्प्लेक्स की अंदरूनी सड़कें, लोधी कॉलोनी की आंतरिक सड़कें, दयाल सिंह कॉलेज रोड और INA से जंगपुरा मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 तक बारापुला फ्लाईओवर का हिस्सा भी प्रभावित हो सकता है.

ट्रैफिक पुलिस ने लोधी रोड और दयाल सिंह कॉलेज रोड के टी-पॉइंट पर दयाल सिंह कॉलेज रोड की तरफ वाहनों की आवाजाही रोकने की व्यवस्था की है. लाला लाजपत राय मार्ग और JLN स्टेडियम मार्ग के जंक्शन पर भी वाहनों को लोधी फ्लाईओवर की तरफ डायवर्ट किया जाएगा. भीष्म पितामह मार्ग पर स्टेडियम सिग्नल के पास गेट नंबर 1 और कोटला मुबारकपुर फ्लाईओवर की तरफ जाने वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा. जरूरत पड़ने पर पुलिस दो अतिरिक्त डायवर्जन पॉइंट भी सक्रिय कर सकती है.

पार्किंग नहीं मिलेगी, कैब और ऑटो के लिए भी तय हुए पॉइंट

ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया है कि आम दर्शकों के लिए JLN स्टेडियम के अंदर या आसपास कोई पार्किंग उपलब्ध नहीं होगी. सुनहरी पुला बस डिपो और दयाल सिंह कॉलेज में सीमित पार्किंग की व्यवस्था सिर्फ विशेष आमंत्रित लोगों के लिए है. इसलिए निजी गाड़ी लेकर पहुंचने वाले दर्शकों को परेशानी हो सकती है.

कैब, ऑटो और ऐप आधारित टैक्सी से आने वाले लोगों के लिए भी कुछ निर्धारित पिकअप और ड्रॉप पॉइंट बनाए गए हैं. इनमें आर्च बिशप मार्ग, प्रगति विहार की लाल मस्जिद और कुशक नाला बस डिपो रेड लाइट शामिल हैं. इन जगहों से स्टेडियम के अलग-अलग गेट तक पहुंचा जा सकेगा. स्टेडियम के आसपास सड़कों पर कैब या ऑटो खड़ा करने और सवारी उतारने की अनुमति नहीं होगी.

परेशानी होने पर इस नंबर पर करें संपर्क

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी यात्रा की योजना बना लें, प्रभावित सड़कों से बचें और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें. किसी भी तरह की ट्रैफिक संबंधी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1095 पर संपर्क किया जा सकता है. आपात स्थिति में 112 पर कॉल किया जा सकता है.

कुल मिलाकर, दिलजीत दोसांझ ने अपने फैंस के लिए पहले ही रास्ता आसान करने की कोशिश की है. अब दर्शकों को भी उनकी सलाह मानकर मेट्रो से पहुंचना होगा. क्योंकि शो रात 10 बजे खत्म होगा, लेकिन घर वापसी के लिए मेट्रो रात 12 बजे तक उनका साथ देगी.