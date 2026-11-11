Diljit Dosanjh Concert: 'हाईकोर्ट के जरिए भेजा था धमकी का ईमेल', दिलजीत के इंदौर कॉन्सर्ट पर साइबर क्राइम का खुलासा

बम धमकी की खबरें सामने आने के बाद आशंका थी कि शायद कॉन्सर्ट कैंसिल हो सकता है, लेकिन दिलजीत दोसांझ ने मंगलवार को फैंस से कहा कि वह 15 नंवबर को इंदौर आ रहे हैं.

पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ के इंदौर कार्यक्रम में बम धमाके की धमकी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. धमाके की धमकी हाईकोर्ट के जरिए भेजी गई थी. ईमेल भेजने वाले संदिग्ध को उत्तर प्रदेश एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके लैपटॉप में कई धमकी भरे ईमेल मिले हैं. जांच सामने आया कि संदिग्ध ने हाईकोर्ट को दिलजीत का शो रुकवान के लिए धमकी भरा मेल भेजा था. पूछताछ में संदिग्ध ने ईमेल भेजने की बात कही, लेकिन ईमेल का इस्तेमाल किसने किया इसके लिए जांच चल रही है. पुलिस ग्वालियर में एफआईआर दर्ज करेगी.

‘ऑरा इंडिया टूर’ के तहत दिलजीत का पहला म्यूजिक कॉन्सर्ट 30 अक्टूबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था. इंदौर के सी21 एस्टेट में 15 नवंबर को होने वाला कार्यक्रम ऑरा इंडिया टूर का दूसरा कॉन्सर्ट होगा. पिछले हफ्ते एक ई-मेल के जरिए तीन स्कूलों और इंदौर के महापौर सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी जिनमें कॉन्सर्ट का भी जिक्र था. इसके बाद साइबर क्राइम ने जांच शुरू कर दी.

कॉन्सर्ट कैंसिल होने की खबरों पर क्या बोले दिलजीत दोसांझ

15 नवंबर को दिलजीत का इंदौर में कॉन्सर्ट होना है, लेकिन धमाके की धमकी की खबरें सामने आने के बाद आशंका थी कि शायद कॉन्सर्ट कैंसिल हो सकता है. मंगलवार (10 नवंबर, 2026) को इंस्टाग्राम पर लाइव सेशन में भी फैंस ने दिलजीत दोसांझ से कॉन्सर्ट के बारे में पूछा. इसके जवाब में उन्होंने कहा, 'हम 15 नवंबर को इंदौर आ रहे हैं. इस बारे में बहुत सारी खबरें आई हैं. कई चैनलों ने इसका खूब मजा लिया. उन्होंने खबरों में बहुत मसाला डाला और उन्हें दिखाने का आनंद लिया.'

दिलजीत ने कहा, 'चाहे वे कुछ भी कहें, मैं 15 नवंबर को इंदौर आ रहा हूं. सबसे पहले हम पोहा खाएंगे, 101 प्रतिशत और फिर उसी एनर्जी के साथ कार्यक्रम में धमाल मचाएंगे. आपको चिंता करने या किसी भी खबर पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है.'

स्कूल में नहीं मिला कोई बम

पुलिस ने बताया कि ये ईमेल पंजाबी भाषा में लिखे थे और तीन स्कूलों तीन स्कूलों को भेजे गए थे. इनमें स्कूल प्रबंधन को बम विस्फोट करने की धमकी दी गई थी और छात्रों को कार्यक्रम में नहीं भेजने की भी चेतावनी दी गई थी. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने बताया कि बॉम्ब डिटेक्टर एंड डिस्पोजल स्कवाड ने तीनों स्कूलों की तलाशी ली, लेकिन वहां कोई विस्फोटक नहीं पाया गया. राजेश दंडोतिया ने बताया कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव के ऑफिस को भी दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से जुड़ा इसी तरह का धमकी भरा ईमेल मिला था.

दिलीजत दोसांझ के चार सॉन्ग- ‘पटियाला पेग’, ‘पांच तारा ठेके’, ‘जेब विचो फीम’ और ‘जट्ट फायर करदा’ को भी कार्यक्रम में प्रस्तुत करने पर रोक लगाए जाने के बाद यह म्युजिक कॉन्सर्ट चर्चा में आया था. इन गानों में कथित तौर पर शराब और हिंसा को बढ़ावा देने वाली सामग्री होने के कारण आशंका जताई गई थी कि इनका बच्चों और अन्य लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.