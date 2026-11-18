एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दिकी को खूब खरी-खोटी सुनाई है. उन्होंने एक्टर के साथ काम करने को बुरे सपने जैसा तक बता डाला...

Dia Mirza Nawazuddin Siddiqui Controversy: बॉलीवुड की बेबाक एक्ट्रेस दीया मिर्जा अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. इस बार उन्होंने एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है, जो उन्हें फैंस को काफी बुरा लग सकता है. दीया ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा- 'उनके साथ काम करना किसी बुरे सपने जैसा है. न बात करने की तमीज है और एटीट्यूड अलग ही लेवल का. बिलकुल ऑफेंसिव कैरेक्टर.'



Nightmare to work with! Na baath karne ki tameez hai, aur attitude alag hi level ka! Bilkul offensive character. @Nawazuddin_S — Dia Mirza (@deespeak) November 18, 2026

नेटिजन्स ने दिए ऐसे-ऐसे रिएक्शन्स

नवाजुद्दीन सिद्दिकी पर दीया मिर्जा की इन टिप्पणियों ने ऑनलाइन बहस छेड़ दी है. उनकी पोस्ट पर नेटिजन्स की अलग-अलग तरह की टिप्पणियां सामने आ रही हैं. कुछ लोग इसके लिए एक्ट्रेस की आलोचना कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे मार्केटिंग टैक्टिक्स बता रहे हैं. एक यूजर ने पोस्ट पर कमेंट किया, 'जिस किसी ने भी ये प्रोमो मार्केटिंग टैक्टिक आपको सजेस्ट की है, उसे फायर कर दीजिए. यह पुराना हो चुका है और अब काम नहीं करता.' एक यूजर ने लिखा- 'कौन सी सीरीज या मूवी आ रही है.' एक दूसरे यूजर ने पूछा- 'नवाज भाई, क्या किया आपने?'

नवाजुद्दीन ने इंस्टाग्राम पर क्या लिखा?

जिस समय दीया मिर्जा ने पोस्ट किया, उसी के आसपास नवाजुद्दीन सिद्दिकी ने भी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी- 'एक ओंकार! नानक देव जी' कैप्शन के साथ शेयर की. लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या यह दीया मिर्जा की टिप्पणियों का जवाब था.

अभी तक दोनों के एक साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम करने को लेकर भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है. लेकिन खबरों के मुताबिक, दीया और नवाज को एक अपकमिंग ओटीटी प्रोजेक्ट के लिए कास्ट किया गया है.

दीया मिर्जा और नवाजुद्दीन सिद्दिकी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

दीया मिर्जा की इस साल दो फिल्में रिलीज हो चुकी हैं. वह आलिया भट्ट और शरवरी वाघ स्टारर 'अल्फा' में नजर आई थीं. इसके अलावा नेटफ्लिक्स के कोर्टरूम ड्रामा 'इक्का' में भी उनका रोल था. दोनों ही जुलाई में रिलीज हुई थी. इसके अलावा वेब सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर में भी उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी. उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट में जिमी शेरगिल के साथ एक वेब सीरीज और राहुल भट्ट के साथ एक मूवी शामिल है.

वहीं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कई प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है. वह द ग्रेट इस्केप: फरारी, टुम्बाड 2, थम्मा 2 , ब्लाइंड बाबू और मॉम 2 में नजर आने वाले हैं.