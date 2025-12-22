Dhurandhar: 'धुरंधर' के 'शरारत' गाने में तमन्ना भाटिया लचकाती कमर! लेकिन आदित्य धर ने इस वजह से कर दिया था रिजेक्ट

धुरंधर फिल्म के 'शरारत' गानें से खूब सु्र्खियां बटोरी है. अब इस गाने को लेकर एक खबर सामने आई है कि पहले इसमें तमन्ना भाटिया परफोर्म करने वाली थी लेकिन किसी वजह से डायरेक्टर आदित्य धर ने मना कर दिया था. आइए जातने है वजह

रणवीर सिंह की धुरंधर का इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर जादू चल रहा है. इस फिल्म के हर एक सीन ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है. साथ ही फिल्म के गाने भी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. लेकिन आज हम इस फिल्म की बात नहीं बल्कि इस फिल्म के 'शरारत' गाने की बात कर रहे हैं. फिल्म ये गाना भी जमकर ट्रेंड कर रहा है. लेकिन क्या आप जानते है कि इस गाने के लिए पहली पसंद तमन्ना भाटिया थी, जी हां, ये हो सकता था कि इस गाने में आपको तमन्ना के लटक-झटके देखने को मिलते लेकिन डायरेक्टर आदित्य धर ने मना कर दिया.

अगर गानें में होती तमन्ना

'शरारत', जिसमें आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा ने जलवा बिखेरा है. विजय गांगुली ने इसे कोरियोग्राफ किया है. ये गाना इतना पॉपुलर हुआ है कि प्रियंका चोपड़ा के विदेशी पति निक जोनस भी इसपर थिरकते नजर आए थे. लेकिन अगर आयशा और क्रिस्टल की जगह तमन्ना भाटिया होतीं? दरअसल पहले तमन्ना ही इस गाने में दिखने वाली थी लेकिन डायरेक्टर आदित्य धर ने तमन्ना को इस गाने में लेने के विचार को खारिज कर दिया था.

इंटरव्यू में किया खुलासा

निर्देशक की सोच को समझाते हुए विजय ने 'फिल्मीज्ञान' को दिए एक इंटरव्यू में कहा, 'मेरे मन में तो वही थीं. मैंने उनका नाम सुझाया था, लेकिन आदित्य बिल्कुल स्पष्ट थे कि उन्हें ऐसा आइटम सॉन्ग नहीं चाहिए जो कहानी से हटकर हो. अगर गाना सिर्फ एक लड़की के बारे में होता, तो कहानी से ध्यान भटक जाता.'

गाने में क्यों हैं दो कलाकार

अब गौर करने वाली बात ये भी है कि 'शरारत' गाने में एक नहीं बल्कि दो लड़कियों ने डांस किया है. तो चलिए इसे भी जान लेते है कि इस गाने में दो लड़कियों के डांस के पीछे की क्या वजह हैं. दरअसल इसी इंटरव्यू में विजय ने ने बताया कि 'इस गानें को दो लड़कियों के साथ इसलिए फिल्माया गया क्योंकि आदित्य धर चाहते थे कि किसी भी वजह से दर्शकों को ध्यान कहानी से न हटे और अगर इस गाने को किसी एक लड़की के साथ शूट किया जाता है तो पूरा फोकस एक व्यक्ति हो जाता. वह आगे कहते है फिल्म में जो हो रहा था, उसमें बहुत कुछ चल रहा था और अगर आप कहानी से हटकर देखें, तो गाना सिर्फ एक टाइमपास बनकर रह जाता है.'

