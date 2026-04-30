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जापान के सिनेमाघरों में गूंजेगा Dhurandhar का नाम; इस दिन नए अवतार में रिलीज होगी Ranveer Singh की फिल्म

Ranveer Singh Dhurandhar Japan Release Date: आदित्य धर के निर्देशन में बनी ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर: पार्ट 1' इसी साल यानी 2026 को जापान में 'ऑपरेशन धुरंधर' नाम से रिलीज होगी. फिल्म ने वैश्विक स्तर पर 1354 करोड़ की कमाई की है.

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Pragya Bharti

Updated : Apr 30, 2026, 09:16 AM IST

जापान के सिनेमाघरों में गूंजेगा Dhurandhar का नाम; इस दिन नए अवतार में रिलीज होगी Ranveer Singh की फिल्म
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Ranveer Singh Dhurandhar Japan Release Date: भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल करने के बाद, अभिनेता रणवीर सिंह और निर्देशक आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर: पार्ट 1' अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाने के लिए तैयार है. यह फिल्म 10 जुलाई 2026 को जापान के सिनेमाघरों में एक नए शीर्षक ‘ऑपरेशन धुरंधर’ के साथ रिलीज होने जा रही है.

जापान में नया नाम और नया पोस्टर

जापानी दर्शकों को आकर्षित करने के लिए फिल्म के निर्माताओं ने वहां इसका टीजर और एक आकर्षक पोस्टर जारी किया है. रणवीर सिंह की 'गली बॉय' और 'पद्मावत' जैसी फिल्में पहले भी जापान में खूब पसंद की गई हैं, लेकिन 'ऑपरेशन धुरंधर' से उम्मीदें कहीं ज्यादा हैं. फिल्म को वहां बड़े पैमाने पर रिलीज करने की योजना बनाई गई है.

बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' का वैश्विक दबदबा

बता दें कि 'धुरंधर: पार्ट 1' ने 5 दिसंबर 2025 को अपनी ग्लोबल रिलीज के बाद से ही तहलका मचा रखा है. इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 1354 करोड़ रुपये का विशाल कारोबार किया है. वर्तमान में यह फिल्म उत्तरी अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की सूची में शीर्ष पर बनी हुई है.

क्या टूटेगा 'RRR' का रिकॉर्ड?

जापानी बॉक्स ऑफिस पर अब तक एस.एस. राजामौली की फिल्म 'RRR' का राज रहा है, जिसने वहां 139 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी. अब सिने-प्रेमियों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या रणवीर सिंह की स्टार पावर और आदित्य धर का दमदार निर्देशन राजामौली के इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को चुनौती दे पाएगा.

सितारों से सजी महागाथा

इस फिल्म की सफलता के पीछे इसकी दमदार स्टारकास्ट का भी बड़ा हाथ है. फिल्म में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, आर. माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे दिग्गज कलाकारों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं.
यह फिल्म रणवीर सिंह के करियर के लिए एक नया मील का पत्थर साबित हो सकती है. 10 जुलाई को यह देखना दिलचस्प होगा कि जापानी दर्शक इस एक्शन-थ्रिलर को कितना प्यार देते हैं.

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