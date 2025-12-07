Dhurandhar Box Office: केवल दो दिन और 100 करोड़ के करीब, 5 धुरंधरों की टोली का बॉक्स ऑफिस पर चला जादू

Dhurandhar: रणवीर कपूर की स्पाई थ्रिलर फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. फिल्म को शुरूआत में उम्मीद से ज्यादा परफोर्मेंस कर रही है. बताया जा रहा है कि फिल्म अपने पहले वीक में 100 करोड़ का करोबार कर लेगी.

Dhurandhar: रणवीर कपूर की स्पाई थ्रिलर फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. इतना ही नहीं फिल्म उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन कर रही है. फिल्म वीकेंड का पूरा फायदा उठा रही है और दो दिनों में ही तहलका मचा दिया है. इस वीकेंड के अंत तक ये फिल्म अच्छी-खासी कमाई कर ले जाएगी. 5 बड़े एक्टर्स को साथ में लेकर ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड ये फिल्म लोगों को खूब पसंद आ रही है. पहले ही टीजर और ट्रेलर ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया था. उसका परिणाम साफ दिख रहा है. फिल्म दो दिन में 100 करोड़ के करीब पहुंचने वाली है.

सिनेमाघरों में छाई धुरंधर

फिल्म को अभी जनता का मिक्स्ड व्यूज मिल रहा है लेकिन इसे देखने के लिए भारी तादाद में लोग सिनेमाघरों की ओर बढ़ रहे हैं. इसका दो दिन का कलेक्शन ही इस बात की गवाही दे रहा है फिल्म में लोगों का इंटरेस्ट है और ये इस फिल्म के लिए पॉजिटिव साइन है.फिल्म ने ओपनिंग डे पर 27 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 31 करोड़ रुपए कमा लिए हैं. मतलब फिल्म की कमाई में 4 करोड़ रुपए का इजाफा देखने को मिला है. इससे ये तो तय हो ही गया है कि रविवार को फिल्म और भी ज्यादा कमा सकती है.

कब तक वसूल कर लेगी बजट

यानी कि कुल मिलाकर दो दिन में फिल्म की कमाई 58 करोड़ रुपये हो चुकी है. ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि पहले वीकेंड में फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है. रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म का बजट 280 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है. इस बजट के मुकाबले फिल्म ने दो दिन में 71 करोड़ कमा लिए हैं. अभी भी बजट तक पहुंचने के लिए रणवीर सिंह की धुरंधर को लगातार अच्छी कमाई करनी होगी. फिल्म दो हफ्तों में अपने बजट के आस-पास पहुंच सकती है.

