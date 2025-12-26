Dhurandhar BO Day 21: क्रिसमस की छुट्टी का 'धुरंधर' को हुआ फायदा, कर डाला तगड़ा कलेक्शन

Dhurandhar BO Day 21: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है. तीसरे हफ्ते में रफ्तार थोड़ी धीमी हुई थी लेकिन क्रिसमस की छुट्टी ने फिर से सबकुछ रिकवर कर दिया.

Dhurandhar BO Day 21: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है. फिल्म को रिलीज हुए 20 दिन गुजर चुके हैं लेकिन अभी फिल्म का जलवा बरकरार है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस स्पाई एक्शन थ्रिलर का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस फिल्म ने भारत में तीन हफ्ते के भीतर ही 600 करोड़ रुपये का आंकड़ा आसानी से पार कर लिया. हालांकि तीरसे हफ्ते में इस फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट आई.

क्रिसमस की छुट्टी

लेकिन क्रिसमस की छुट्टी ने वो कसर भी पूरी कर दी. क्रिसमस के मौके पर फिल्म ने सारी भरपाई कर ली और जबरदस्त उछाल के साथ धुआंधार नोट कमाए. आइए जानते है कि इस फिल्म की 21 दिन का कलेक्शन के बारे में. दिलचस्प बात ये है कि ये फिल्म रिलीज के तीसरे हफ्ते में भी भरभरकर नोट कमा रही है और अपने कुल कलेक्शन में हर दिन कई करोड़ का इजाफा कर इतिहास रच रही है.

21 दिन उठाया फायदा

धुरंधर ने रिलीज के 21 वें दिन क्रिसमस की छुट्टी का भरपूर फायदा मिला है और एक बार फिर से इस फिल्म ने रफ्तार पकड़ी है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर' ने अपनी रिलीज के 21वें दिन 26.50 करोड़ की कमाई कर ली है. इसी के साथ इस फिल्म का 21 दिनों का कुल कलेक्शन अब 633.50 करोड़ रुपये हो गया है.

पहले हफ्ते की कमाई

बता दें कि 'धुरंधर'ने पहले हफ्ते में 207.25 करोड़ रुपये और दूसरे हफ्ते में 253.25 करोड़ की कमाई की थी. वहीं रिलीज के 21वें दिन इस फिल्म को क्रिसमस की छुट्टी का भरपूर फायदा मिला है और इसने एक बार फिर तेजी दिखाते हुए धमाकेदार कारोबार किया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से