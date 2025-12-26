FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

जयपुर चौमूं में मस्जिद से पुलिस पर पथराव, मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने पर हुआ था विवाद, देर रात उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके | राबड़ी देवी सरकारी आवास में शिफ्ट नहीं होंगी, हार्डिंग रोड पर नया सरकारी आवास आवंटित हुआ है | यूपी में SIR फॉर्म भरने का आज आखिरी दिन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Gujarat Earthquake Today: गुजरात के कच्छ में सुबह-सुबह कांपी धरती, 10 KM गहराई पर था केंद्र.. जानें कितना हुआ नुकसान

Gujarat Earthquake Today: गुजरात के कच्छ में सुबह-सुबह कांपी धरती, 10 KM गहराई पर था केंद्र.. जानें कितना हुआ नुकसान

Dhurandhar BO Day 21: क्रिसमस की छुट्टी का 'धुरंधर' को हुआ फायदा, कर डाला तगड़ा कलेक्शन

Dhurandhar BO Day 21: क्रिसमस की छुट्टी का 'धुरंधर' को हुआ फायदा, कर डाला तगड़ा कलेक्शन

आतंकवाद के खिलाफ भारत का 'जीरो टॉलरेंस' प्लान, आज सम्मेलन में रणनीति साझा करेंगे अमित शाह

आतंकवाद के खिलाफ भारत का 'जीरो टॉलरेंस' प्लान, आज सम्मेलन में रणनीति साझा करेंगे अमित शाह

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
नए साल में सोना या चांदी? जानिए 2026 में कौन देगा बेहतर रिटर्न

नए साल में सोना या चांदी? जानिए 2026 में कौन देगा बेहतर रिटर्न

दोस्तों के साथ नए साल की शुरुआत को बनाएं यादगार, भारत की इन 5 जगहों पर करें न्यू ईयर ट्रिप प्लान

दोस्तों के साथ नए साल की शुरुआत को बनाएं यादगार, भारत की इन 5 जगहों पर करें न्यू ईयर ट्रिप प्लान

IAS या आर्मी ऑफिसर, आखिर किसके पास होती है ज्यादा शक्ति? समझिए पावर का पूरा गणित

IAS या आर्मी ऑफिसर, आखिर किसके पास होती है ज्यादा शक्ति? समझिए पावर का पूरा गणित

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Dhurandhar BO Day 21: क्रिसमस की छुट्टी का 'धुरंधर' को हुआ फायदा, कर डाला तगड़ा कलेक्शन

Dhurandhar BO Day 21: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है. तीसरे हफ्ते में रफ्तार थोड़ी धीमी हुई थी लेकिन क्रिसमस की छुट्टी ने फिर से सबकुछ रिकवर कर दिया.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Dec 26, 2025, 08:01 AM IST

Dhurandhar BO Day 21: क्रिसमस की छुट्टी का 'धुरंधर' को हुआ फायदा, कर डाला तगड़ा कलेक्शन

Dhurandhar movie

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Dhurandhar BO Day 21: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है. फिल्म को रिलीज हुए 20 दिन गुजर चुके हैं लेकिन अभी फिल्म का जलवा बरकरार है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस स्पाई एक्शन थ्रिलर का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस फिल्म ने भारत में तीन हफ्ते के भीतर ही 600 करोड़ रुपये का आंकड़ा आसानी से पार कर लिया. हालांकि तीरसे हफ्ते में इस फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट आई.

क्रिसमस की छुट्टी

लेकिन क्रिसमस की छुट्टी ने वो कसर भी पूरी कर दी. क्रिसमस के मौके पर फिल्म ने सारी भरपाई कर ली और जबरदस्त उछाल के साथ धुआंधार नोट कमाए. आइए जानते है कि इस फिल्म की 21 दिन का कलेक्शन के बारे में. दिलचस्प बात ये है कि ये फिल्म रिलीज के तीसरे हफ्ते में भी भरभरकर नोट कमा रही है और अपने कुल कलेक्शन में हर दिन कई करोड़ का इजाफा कर इतिहास रच रही है.

21 दिन उठाया फायदा

धुरंधर ने रिलीज के 21 वें दिन क्रिसमस की छुट्टी का भरपूर फायदा मिला है और एक बार फिर से इस फिल्म ने रफ्तार पकड़ी है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर' ने अपनी रिलीज के 21वें दिन 26.50 करोड़ की कमाई कर ली है. इसी के साथ इस फिल्म का 21 दिनों का कुल कलेक्शन अब 633.50 करोड़ रुपये हो गया है.

पहले हफ्ते की कमाई

बता दें कि 'धुरंधर'ने पहले हफ्ते में 207.25 करोड़ रुपये और दूसरे हफ्ते में 253.25 करोड़ की कमाई की थी. वहीं रिलीज के 21वें दिन इस फिल्म को क्रिसमस की छुट्टी का भरपूर फायदा मिला है और इसने एक बार फिर तेजी दिखाते हुए धमाकेदार कारोबार किया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
नए साल में सोना या चांदी? जानिए 2026 में कौन देगा बेहतर रिटर्न
नए साल में सोना या चांदी? जानिए 2026 में कौन देगा बेहतर रिटर्न
दोस्तों के साथ नए साल की शुरुआत को बनाएं यादगार, भारत की इन 5 जगहों पर करें न्यू ईयर ट्रिप प्लान
दोस्तों के साथ नए साल की शुरुआत को बनाएं यादगार, भारत की इन 5 जगहों पर करें न्यू ईयर ट्रिप प्लान
IAS या आर्मी ऑफिसर, आखिर किसके पास होती है ज्यादा शक्ति? समझिए पावर का पूरा गणित
IAS या आर्मी ऑफिसर, आखिर किसके पास होती है ज्यादा शक्ति? समझिए पावर का पूरा गणित
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ! 
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ!
नए साल में EPFO खाताधारकों को राहत, पैसा निकालना होगा और आसान
नए साल में EPFO खाताधारकों को राहत, पैसा निकालना होगा और आसान
MORE
Advertisement
धर्म
खरमास में पंचक का अशुभ योग आज से हुआ शुरू, इन राशियों को 28 दिसंबर तक रहना होगा सतर्क वरना होगा बड़ा नुकसान
खरमास में पंचक का अशुभ योग आज से हुआ शुरू, इन राशियों को 28 दिसंबर तक रहना होगा सतर्क वरना होगा बड़ा नुकसान
Vastu Effects On Travel: सप्ताह के 7 दिनों में किस किस दिशा में यात्रा करना होता है अशुभ, मुश्किलों से भर जाता है रास्ता
सप्ताह के 7 दिनों में किस किस दिशा में यात्रा करना होता है अशुभ, मुश्किलों से भर जाता है रास्ता
Vastu tips: इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
Vinayak Chaturthi 2025: आज विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें गणपति बप्पा का प्रसन्न, जानें व्रत से लेकर पूजा विधि और गणेश जी के मंत्र
आज विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें गणपति बप्पा का प्रसन्न, जानें व्रत से लेकर पूजा विधि और गणेश जी के मंत्र
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 2026 आत्मविश्वास हिला देगा तो कुछ को चुनौतियां और सफलताएं दोनों मिलेंगी
इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 2026 आत्मविश्वास हिला देगा तो कुछ को चुनौतियां और सफलताएं दोनों मिलेंगी
MORE
Advertisement