बुरे फंसे 'धुरंधर' फिल्म के एक्टर नदीम खान, महिला ने लगाया 10 साल से दुष्कर्म का आरोप

मालवणी पुलिस ने एक्टर नदीम खान को नौकरानी से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है. नदीम पर शादी का झांसा देकर अपनी नौकरानी से 10 साल तक रेप करने का आरोप है.

पिछले साल के आखिर में रिलीज हुई रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की 'धुरंधर' फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. यह 2025 की सबसे चर्चित फिल्म रही थी. इसके हर करेक्टर की खूब प्रशंसा हुई थी. इस फिल्म में एक्टर नदीम खान ने रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) के रसोइया किरदार निभाया था. लेकिन अब नदीम एक मामले में बुरे फंस गए हैं. उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, एक्टर नदीम खान पर उनकी नौकरानी ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि नदीम ने शादी का झांसा देकर उसके साथ 10 साल तक रेप किया है.

जानकारी के अनुसार, मालवणी पुलिस ने नदीम खान को नौकरानी से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है. मुंबई के मनोरंजन जगत को झकझोर देने वाली यह घटना मालाड के मालवणी इलाके से सामने आई है.

नदीम खान पर घरेलू काम करने वाली महिला के साथ करीब 10 वर्षों तक दुष्कर्म और यौन शोषण करने का गंभीर आरोप है. जिसके चलते पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है. पीड़िता महिला अभिनेता नदीम खान के घर घरेलू काम करती थी. आरोप है कि नदीम खान ने महिला को शादी का झूठा आश्वासन देकर कई वर्षों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा.

'2025 से बना रहा था संबंध'

साल 2015 से आरोपी नदीम खान ने महिला का भरोसा जीतकर बार-बार उसके साथ अत्याचार और दुष्कर्म किया. शुरुआत में महिला डर के कारण शिकायत दर्ज नहीं करा पाई थी, लेकिन जब आरोपी ने शादी से साफ इनकार कर दिया और मानसिक उत्पीड़न बढ़ने लगा, तब महिला ने पुलिस का रुख किया.

महिला की शिकायत के आधार पर मालवणी पुलिस ने अभिनेता नदीम खान के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है. आरोपी ने मुंबई में इसी तरह कितनी और महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है. इस दिशा में मालवणी पुलिस आगे की जांच कर रही है.

बता दें कि धुरंधर फिल्म 2 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी. इसका निर्देशन आदित्य धर ने किया था. फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना, और सारा अर्जुन जैसे बड़े कलाकारों ने अभिनय किया था.

(With IANS input)

