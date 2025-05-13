FacebookTwitterYoutubeInstagram
बुरे फंसे 'धुरंधर' फिल्म के एक्टर नदीम खान, महिला ने लगाया 10 साल से दुष्कर्म का आरोप

टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के कूपर कोनोली, IPL में इस टीम का हैं हिस्सा; जानिए कैसे हैं आकंड़े

कोलकाता में तेज म्यूजिक को लेकर बवाल, BJP-TMC कार्यकर्ता आपस में भिड़े, तोड़फोड़ और आगजनी

T20 World Cup में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

Republic Day 2026: 76वां या 77वां... इस बार कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा भारत? ऐसे दूर करें कन्फ्यूजन

Republic Day पर बच्चों के साथ जरूर करें ये 5 एक्टिविटीज, देशभक्ति की पाठशाला से दिन बनाएं खास

एंटरटेनमेंट

मालवणी पुलिस ने एक्टर नदीम खान को नौकरानी से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है. नदीम पर शादी का झांसा देकर अपनी नौकरानी से 10 साल तक रेप करने का आरोप है.

रईश खान

Updated : Jan 26, 2026, 12:11 AM IST

nadeem khan

पिछले साल के आखिर में रिलीज हुई रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की 'धुरंधर' फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. यह 2025 की सबसे चर्चित फिल्म रही थी. इसके हर करेक्टर की खूब प्रशंसा हुई थी. इस फिल्म में एक्टर नदीम खान ने रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) के रसोइया किरदार निभाया था. लेकिन अब नदीम एक मामले में बुरे फंस गए हैं. उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, एक्टर नदीम खान पर उनकी नौकरानी ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि नदीम ने शादी का झांसा देकर उसके साथ 10 साल तक रेप किया है.

जानकारी के अनुसार, मालवणी पुलिस ने नदीम खान को नौकरानी से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है. मुंबई के मनोरंजन जगत को झकझोर देने वाली यह घटना मालाड के मालवणी इलाके से सामने आई है.

नदीम खान पर घरेलू काम करने वाली महिला के साथ करीब 10 वर्षों तक दुष्कर्म और यौन शोषण करने का गंभीर आरोप है. जिसके चलते पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है. पीड़िता महिला अभिनेता नदीम खान के घर घरेलू काम करती थी. आरोप है कि नदीम खान ने महिला को शादी का झूठा आश्वासन देकर कई वर्षों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा.

'2025 से बना रहा था संबंध'
साल 2015 से आरोपी नदीम खान ने महिला का भरोसा जीतकर बार-बार उसके साथ अत्याचार और दुष्कर्म किया. शुरुआत में महिला डर के कारण शिकायत दर्ज नहीं करा पाई थी, लेकिन जब आरोपी ने शादी से साफ इनकार कर दिया और मानसिक उत्पीड़न बढ़ने लगा, तब महिला ने पुलिस का रुख किया.

महिला की शिकायत के आधार पर मालवणी पुलिस ने अभिनेता नदीम खान के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है. आरोपी ने मुंबई में इसी तरह कितनी और महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है. इस दिशा में मालवणी पुलिस आगे की जांच कर रही है.

बता दें कि धुरंधर फिल्म 2 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी. इसका निर्देशन आदित्य धर ने किया था. फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना, और सारा अर्जुन जैसे बड़े कलाकारों ने अभिनय किया था.

(With IANS input)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

