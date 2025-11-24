FacebookTwitterYoutubeInstagram
एंटरटेनमेंट

Dharmendra की दोनों पत्नियां एक ही बार दिखी साथ, देखिए हेमा मालिनी और प्रकाश कौर की इकलौती तस्वीर

बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे, 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली. धर्मेंद्र उन सितारों में से हैं जिन्होंने दो शादियां की थी.

सुमित तिवारी

Updated : Nov 24, 2025, 03:04 PM IST

बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का आज यानी सोमवार 24 नंवबर 2025 को निधन हो गया है. धर्मेंद्र बॉलीवुड उन सितारों में से एक है जिन्होंने दो शादियां की थी. हालांकि, उन्हें अपनी पहली पत्नी और बच्चों को लेकर जिम्मेदारियों का एहसास इस कदर था कि उन्होंने प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया सोशल मीडिया पर एक इकलौती तस्वीरे वायरल हो रही है जिसमें प्रकाश कौर और हेमा मालिनी एक साथ नजर आ रही है. धर्मेंद्र ने पहली शादी साल 1954 में प्रकाश कौर से की थी। उस वक्त धर्मेंद्र 19 साल के थे. फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद धर्मेंद्र हेमा मालिनी के प्यार में इस कदर डूबे कि साल 1980 में उन्होंने दूसरी शादी कर ली. 

पहली पत्नी प्रकाश कौर से चार बच्चे

धर्मेंद्र और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के 4 बच्चे हैं. हालांकि, दूसरी शादी उन्होंने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना ही किया. इस शादी ने जितना दुनिया को हैरान किया था, उतना ही परेशान प्रकाश कौर और उनके बच्चे भी रहे. हेमा मालिनी  कई बार बता चुकी हैं कि अपनी सौतन प्रकाश कौर से मुलाकात और धर्मेन्द्र के जुहू वाले बंगले में कभी एंट्री नहीं की. बता दें कि हमा मालिनी ने धर्मेंद्र की पहली पत्नी से मुलाकात पर कुछ बातें कहीं थी. उन्होंने कहा था कि उनकी शादी हो गई तो इसके बाद फिर उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Priya (@bollywoodtriviapc)

धर्मेंद्र के साथ नजर आई दोनों पत्नियां 

उन्होंने ये भी बताया है कि धर्मेंद्र के जुहू स्थित बंगले में उन्होंने कभी कदम भी नहीं रखा. हालांकि, हेमा उस बंगले से थोड़ी ही दूरी पर रहती हैं. हालांकि, एकमात्र मौका ऐसा भी आया है जब धर्मेद्र की दोनों बीवियां प्रकाश कौर और हेमा मालिनी साथ दिखी थीं और ये बॉलीवुड की दुर्लभ तस्वीरों में से एक गिनी जाती हैं. इस आइकॉनिक तस्वीर में धर्मेंद्र के साथ उनकी दोनों पत्नियां नजर आ रही हैं. फोटो में धरम जी हमेशा की तरह हैंडसम और सूट-बूट में काफी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं. 

 

