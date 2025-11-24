FacebookTwitterYoutubeInstagram
Dharmendra की दोनों पत्नियां एक ही बार दिखी साथ, देखिए हेमा मालिनी और प्रकाश कौर की इकलौती तस्वीर

दिलीप कुमार को ईश्वर से थी एक ही शिकायत, बताया था- मुझे धर्मेंद्र जैसा...

Dharmendra Death: धर्मेंद्र क्यों नहीं लगाते अपना सरनेम 'देओल', He-Man की कहानी क्या है?

कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं धर्मेंद्र, जानिए 6 बच्चों के बीच कैसे बंटेगी संपत्ति!

Aadhaar Card: UIDAI ने Aadhaar App किया लॉन्च, जानें इस्तेमाल करने का तरीका और फायदा

53 वें CJI सूर्यकांत का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? जानें कितने पढ़ें लिखे हैं पिता से लेकर पत्नी और बेटियां

एंटरटेनमेंट

Dharmendra Passes Away: दिलीप कुमार को ईश्वर से थी एक ही शिकायत, बताया था- मुझे धर्मेंद्र जैसा...

बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र नहीं रहे. दिग्गज अभिनेता ने 89 की उम्र में अपने जुहू स्थित घर में अंतिम सांस ली. उनके जाने के बाद लोग उनकी ज़िंदगी से जुड़े किस्से साझा कर रहे हैं. ऐसा ही एक किस्सा दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार से जुड़ा है.

राजा राम

Updated : Nov 24, 2025, 03:14 PM IST

धर्मेंद्र, दिलीप कुमार

Dharmendra Passes Away: बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र नहीं रहे. दिग्गज अभिनेता ने 89 की उम्र में अपने जुहू स्थित घर में अंतिम सांस ली. धर्मेंद्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे और वह उम्र से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे. उनके निधन के बाद भारतीय सिनेमा जगत गमगीन है. धरम पा जी की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए दुआएं करने वाले फैन्स में शोक की लहर है. धर्मेंद्र अपने पीछे एक बड़ी लेगेसी छोड़ गए हैं और उनके जाने के बाद लोग उनकी ज़िंदगी से जुड़े किस्से साझा कर रहे हैं. ऐसा ही एक किस्सा दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार से जुड़ा है.

'मैं ऊपर वाले से पूछूंगा कि मुझे धर्मेंद्र जैसा हैंडसम क्यों नहीं बनाया?'

सन 1997 में धर्मेंद्र को फिल्मफेयर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड दिया था. ये अवॉर्ड धर्मेंद्र को दिलीप कुमार के हाथों दिया गया था. अवॉर्ड सेरेमनी में दिलीप कुमार ने कहा था, 'जब भी मैं ऊपर वाले से मिलूंगा, उनके सामने मैं अपनी इकलौती शिकायत ज़रूर रखूंगा- मैं उनसे पूछूंगा कि आपने मुझे धर्मेंद्र जितना हैंडसम क्यों नहीं बनाया.' धर्मेंद्र अपने दौर के सबसे सफल अभिनेताओं में गिने जाते हैं. हिट्स के मामले में उनका ट्रैक रिकॉर्ड अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान से भी बढ़िया है.

जब दिलीप कुमार ने कहा

दरअसल, दिलीप कुमार ने यह बात मज़ाक में नहीं, बल्कि सच्चे दिल से, बेहद विनम्रता से कही थी. जब धर्मेंद्र अपने करियर के शिखर पर थे, तब उनकी खूबसूरती देखते ही बनती थी. उन्हें 'ही-मैन', 'हैंडसम हंक' और 'सबसे हॉट एक्टर' जैसे तमगे मिलते थे, तब भी जब बॉलीवुड में ये शब्द आम नहीं थे.

यह भी पढ़ें: Dharmendra Death: ही-मैन के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर, इन सितारों ने दी अभिनेता को श्रद्धांजलि

उन्हें फुर्सत से बनाया हो.. 

धर्मेंद्र को देखकर ऐसा लगता है जैसे भगवान ने उन्हें फुर्सत से बनाया हो. कभी-कभी मुझे आश्चर्य होता है कि मुझे ऐसा रूप क्यों नहीं मिला. दिलीप सर जैसे आत्मविश्वासी, प्रतिभाशाली अभिनेता के बारे में ऐसा कहना अपने आप में एक बड़ा सम्मान था. ये वही दिलीप कुमार थे जिनके अभिनय की दुनिया कायल थी, जिनके संवादों की अभिव्यक्ति, गहराई और भाव-भंगिमाओं की मिसालें दी जाती थीं. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने धर्मेंद्र की खूबसूरती और लोकप्रियता की खुलकर सराहना की. 

कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं धर्मेंद्र, जानिए 6 बच्चों के बीच कैसे बंटेगी संपत्ति!
Aadhaar Card: UIDAI ने Aadhaar App किया लॉन्च, जानें इस्तेमाल करने का तरीका और फायदा
53 वें CJI सूर्यकांत का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? जानें कितने पढ़ें लिखे हैं पिता से लेकर पत्नी और बेटियां
दूसरों की ज्यादा परवाह खराब कर देगा आपका जीवन, ओशो का मान लिया नियम तो खुशहाल हो जाएगी लाइफ
पुरुषों को सोयाबिन क्यों बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए? मैरिज से लेकर बच्चे होने में क्या होती है दिकक्त?
ध्वजारोहण समारोह से पहले देखिए राम मंदिर की अद्भुत तस्वीरें, PM मोदी समेत कई VVIP होंगे मौजूद
10 साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, इस राज्य में होगा स्थापित
आज फिजूलखर्ची से बचें इन राशि के जातक, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Khandit Murti: प्रेमानंद महाराज से जानिए, घर में भगवान की मूर्ति टूटना-खंडित होना शुभ है या अशुभ
क्यों और कब जाती है विवाह पंचमी, जानें इसकी तारीख से लेकर धार्मिक महत्व
