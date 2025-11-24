Dharmendra Passes Away: दिलीप कुमार को ईश्वर से थी एक ही शिकायत, बताया था- मुझे धर्मेंद्र जैसा...

बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र नहीं रहे. दिग्गज अभिनेता ने 89 की उम्र में अपने जुहू स्थित घर में अंतिम सांस ली. उनके जाने के बाद लोग उनकी ज़िंदगी से जुड़े किस्से साझा कर रहे हैं. ऐसा ही एक किस्सा दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार से जुड़ा है.

Dharmendra Passes Away: बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र नहीं रहे. दिग्गज अभिनेता ने 89 की उम्र में अपने जुहू स्थित घर में अंतिम सांस ली. धर्मेंद्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे और वह उम्र से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे. उनके निधन के बाद भारतीय सिनेमा जगत गमगीन है. धरम पा जी की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए दुआएं करने वाले फैन्स में शोक की लहर है. धर्मेंद्र अपने पीछे एक बड़ी लेगेसी छोड़ गए हैं और उनके जाने के बाद लोग उनकी ज़िंदगी से जुड़े किस्से साझा कर रहे हैं. ऐसा ही एक किस्सा दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार से जुड़ा है.

'मैं ऊपर वाले से पूछूंगा कि मुझे धर्मेंद्र जैसा हैंडसम क्यों नहीं बनाया?'

सन 1997 में धर्मेंद्र को फिल्मफेयर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड दिया था. ये अवॉर्ड धर्मेंद्र को दिलीप कुमार के हाथों दिया गया था. अवॉर्ड सेरेमनी में दिलीप कुमार ने कहा था, 'जब भी मैं ऊपर वाले से मिलूंगा, उनके सामने मैं अपनी इकलौती शिकायत ज़रूर रखूंगा- मैं उनसे पूछूंगा कि आपने मुझे धर्मेंद्र जितना हैंडसम क्यों नहीं बनाया.' धर्मेंद्र अपने दौर के सबसे सफल अभिनेताओं में गिने जाते हैं. हिट्स के मामले में उनका ट्रैक रिकॉर्ड अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान से भी बढ़िया है.

जब दिलीप कुमार ने कहा

दरअसल, दिलीप कुमार ने यह बात मज़ाक में नहीं, बल्कि सच्चे दिल से, बेहद विनम्रता से कही थी. जब धर्मेंद्र अपने करियर के शिखर पर थे, तब उनकी खूबसूरती देखते ही बनती थी. उन्हें 'ही-मैन', 'हैंडसम हंक' और 'सबसे हॉट एक्टर' जैसे तमगे मिलते थे, तब भी जब बॉलीवुड में ये शब्द आम नहीं थे.

उन्हें फुर्सत से बनाया हो..

धर्मेंद्र को देखकर ऐसा लगता है जैसे भगवान ने उन्हें फुर्सत से बनाया हो. कभी-कभी मुझे आश्चर्य होता है कि मुझे ऐसा रूप क्यों नहीं मिला. दिलीप सर जैसे आत्मविश्वासी, प्रतिभाशाली अभिनेता के बारे में ऐसा कहना अपने आप में एक बड़ा सम्मान था. ये वही दिलीप कुमार थे जिनके अभिनय की दुनिया कायल थी, जिनके संवादों की अभिव्यक्ति, गहराई और भाव-भंगिमाओं की मिसालें दी जाती थीं. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने धर्मेंद्र की खूबसूरती और लोकप्रियता की खुलकर सराहना की.

