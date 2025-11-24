Dharmendra Health Updates: धर्मेंद्र के घर फिर से पहुंची एम्बुलेंस, बढ़ाई गई सिक्योरिटी, देखें Video

Dharmendra Health Updates: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की सेहत में सुधार आने के बाद उन्हें 12 नवंबर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था. लेकिन अब एक बार फिर से उनके घर के बाहर एम्बुलेंस देखी गई है. देखें वीडियो

Dharmendra Health Updates: सुपरस्टार धर्मेंद्र की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है. वह पिछले कुछ दिनों पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे लेकिन हालात में सुधार होते ही उन्हें 12 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया था. तब से उनका इलाज घर पर ही चल रहा है. अब धर्मेंद्र के घर के बाहर एम्बुलेंस नजर आई है. जबकि उनकी बेटी ईशा देओल को भी घर पर देखा गया है. इतना ही नहीं धर्मेंद्र के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है. उनके घर के बाहर एम्बुलेंस के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

टेंशन में आ गए फैंस

इस वीडियो के देखकर धर्मेंद्र के फैंस टेंशन में आ गए हैं. एक्टर के चाहने वालों ने सोशल मीडिया पर कमेंट सेक्शन में चिंता जतानी शुरू कर दी है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि धर्मेंद्र 31 अक्टूबर से मुंबई के अस्पताल में भर्ती थे, जिसके बाद 12 नवंबर की सुबह उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है. वहीं उनके घर पर डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है.



Mumbai: An Ambulance was seen entering actor Dharmendra’s residence, the area was barricaded 50 meters from the house pic.twitter.com/w16rSACXaB — IANS (@ians_india) November 24, 2025

धरम जी हेल्थ हमारे लिए चिंता का विषय- हेमा मालिनी

हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सुभाष के झा से हेमा मालिनी ने खास बातचीत में माना कि पिछले कुछ दिन इमोशनली बहुत थका देने वाले थे. उन्होंने कहा, "यह मेरे लिए आसान समय नहीं रहा. धरमजी की हेल्थ हमारे लिए बहुत चिंता का विषय रहा है. उनके बच्चे रात भर सो नहीं पा रहे हैं. मैं इतनी जिम्मेदारियों के बोझ तले कमजोर नहीं पड़ सकती. लेकिन हां, मुझे खुशी है कि वह घर वापस आ गए हैं. हमें राहत है कि वह अस्पताल से बाहर आ गए हैं. उन्हें अपने प्रियजनों के बीच रहना चाहिए. बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें."

