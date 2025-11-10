Dharmendra Health Update: बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ी, वेंटिलेटर पर रखा गया, हालत नाजुक

Dharmendra's Health Deteriorated:धर्मेंद्र पिछले कुछ समय से काफी बीमार चल रहे हैं. उनको सांस लेने जैसी समस्या हो रही है. इससे पहले भी उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra Health Update) की तबीयत बिगड़ गई है. उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. जिसके चलते अस्पातल में गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है. इस समय एक्टर का पूरा परिवार अस्पताल में मौजूद है. वह लंबे समय से उम्र की बीमारियों से जूज रहे थे.

डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है. सूत्रों के मुताबिक, अगले 24 घंटे अभिनेता के मुश्किल बताए जा रहे हैं. उनकी सेहत को लेकर फिलहाल अस्पताल या परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

हेमा मालिनी ने दिया था हेल्थ अपडेट

इससे पहले 3 नवंबर को धर्मेंद्र की तबीयत के बारे में हेमा मालिनी ने अपडेट दिया था. एयरपोर्ट पर जब उनसे पूछा गया कि धर्मेंद्र की तबीयत कैसी है? इस पर अभिनेत्री ने हाथ जोड़कर कहा- ठीक हैं.

बता दें कि अभिनेता की इसी साल अप्रैल की महीने में आंखों की सर्जरी हुई थी. उनको थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगा था. जिसके बाद डॉक्टरों ने आंखों की कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी करना बेहतर समझा. इसके अलावा उनकी आंखों के मोतिबिंद का भी ऑपरेशन हुआ था. इस दौरान अस्पताल से निकलते वक्त धर्मेंद्र का एक वीडियो सामने आया था. जिसमें वो कहते हुए सुनाई दिए, 'मुझमें बहुत दम है. अभी भी जान रखता.'

धर्मेंद्र का असली नाम क्या है?

धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे फिट और सक्रिय कलाकारों में गिने जाते हैं. हिंदी सिनेमा में उनको 'गरम धरम' और 'ही-मैन' के नाम से भी जाना जाता है. हालांकि, उनका असली नाम धरम सिंह देओल है. बॉलीवुड में आने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर धर्मेंद्र रख लिया.

