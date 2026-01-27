'धमाल 4' की रिलीज डेट में बदलाव, 12 जून नहीं अब इस दिन देगी सिनेमाघरों में दस्तक

मोस्ट अवेटेड कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'धमाल 4' का लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर लगातार बदलाव हो रहा है. अब एकबार फिर से इस फिल्म की रिलीज डेट बदल गई है.

मोस्ट अवेटेड कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'धमाल' की चौथी किस्त 'धमाल 4' को लेकर दर्शकों में उत्सुकता चरम पर है. हालांकि, निर्देशक इंद्र कुमार की इस फिल्म की रिलीज डेट में एक बार फिर बदलाव हुआ है. मेकर्स ने सोशल मीडिया के जरिए घोषणा की कि फिल्म अब 12 जून को रिलीज नहीं होगी.

रिलीज की नई तारीख बहुत शुभ

मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, "जब अराजकता कॉमेडी से मिलती है, तो समझ लीजिए कि यह धमाल का समय है! नई तारीख शुभ और फैमिली एंटरटेनर के लिए बेस्ट है. 3 जुलाई को फिल्म अल्टीमेट फैमिली एंटरटेनर के रूप में दर्शकों के सामने आने के लिए तैयार है. यह रिलीज डेट में दूसरी बार बदलाव है. इससे पहले फिल्म 12 जून को रिलीज होने वाली थी और उससे पहले ईद के मौके पर आने वाली थी. मेकर्स ने कुछ वजहों से तारीख बदली, हालांकि वजहों का खुलासा नहीं किया गया. माना जा रहा है कि संभावित बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचने के लिए यह फैसला लिया गया है.

लीड रोल में रहेंगे अजय देवगन

'धमाल 4' में अजय देवगन लीड रोल में हैं. उनके साथ संजय मिश्रा, ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजलि आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पटकर और रवि किशन जैसे शानदार एक्टर्स अहम किरदार में नजर आएंगे. फ्रेंचाइजी के पुराने सितारे जैसे रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी भी इसमें शामिल हैं.

इंद्र कुमार ने किया है फिल्म का निर्देशन

फिल्म का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है. इसे टी-सीरीज, देवगन फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल और पैनोरमा स्टूडियोज के बैनर तले बनाया गया है. प्रोड्यूसर्स में अजय देवगन, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अशोक ठकेरिया, इंद्र कुमार, आनंद पंडित और कुमार मंगत पाठक शामिल हैं. 'धमाल' फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म साल 2007 में हुई थी, जिसमें संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी मुख्य भूमिका में थे. इंद्र कुमार ने ही इसे डायरेक्ट किया था. इसके बाद साल 2011 में 'डबल धमाल' और 2019 में 'टोटल धमाल' रिलीज हुईं, जो हिट साबित हुईं. 'धमाल 4' इस सीरीज की नई किस्त है, जो पुरानी मस्ती और नए ट्विस्ट के साथ दर्शकों को हंसाने के लिए तैयार है. फिल्म का ट्रेलर और पोस्टर जल्द रिलीज होने की उम्मीद है.

पहले धुंरधर 2 के साथ रिलीज होनी थी ये फिल्म

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 'धमाल 4' की शूटिंग को पूरा कर लिया गया है. फिल्म की एडिटिंग और बाकी चीजों पर काम चल रहा है. बता दें कि पहले यह मूवी 19 मार्च को रिलीज होनी थी लेकिन रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) और यश की 'टॉक्सिक' को देखकर मेकर्स ने 'धमाल 4' आगे पुश कर दिया हैं.

