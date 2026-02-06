राजधानी में गायब लोगों के आंकड़ों पर मचा बवाल, दिल्ली पुलिस के पोस्ट से 'मर्दानी 3' के मेकर्स पर सवाल, YRF ने दी सफाई

FacebookTwitterYoutubeInstagram
एंटरटेनमेंट

दिल्ली में लापता लोगों से जुड़े आंकड़ों को लेकर सोशल मीडिया पर एक बहस शुरू हो गई, जिसने 'मर्दानी 3' फिल्म के प्रमोशन को लेकर सवाल खड़े कर दिए. विवाद बढ़ने पर यश राज फिल्म्स की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया.

राजा राम

Updated : Feb 06, 2026, 07:37 PM IST

फिल्म 'मर्दानी 3' इन दिनों सिनेमाघरों में दर्शकों का ध्यान खींच रही है. रानी मुखर्जी एक बार फिर आईपीएस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में नजर आ रही हैं. फिल्म की कहानी लापता हो रही युवा लड़कियों की जांच पर आधारित है. इसी बीच दिल्ली में लापता लोगों से जुड़े आंकड़ों को लेकर सोशल मीडिया पर एक बहस शुरू हो गई, जिसने फिल्म के प्रमोशन को लेकर सवाल खड़े कर दिए. दरअसल, रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म ‘मर्दानी 3’ अपनी दमदार कहानी और सामाजिक मुद्दे को लेकर चर्चा में है. 

दिल्ली पुलिस ने जारी किया बयान

फिल्म में शिवानी शिवाजी रॉय तीन महीनों के भीतर गायब हुई 93 युवा लड़कियों के एक बड़े मामले की जांच करती नजर आती हैं. इसी विषय से जुड़ा एक दावा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें दिल्ली पुलिस के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया कि जनवरी के पहले पखवाड़े में राजधानी में 807 लोग लापता हो गए. इस वायरल रिपोर्ट के बाद आज सुबह दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बयान जारी किया. पुलिस ने कहा कि जांच में यह सामने आया है कि लापता लोगों की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर चल रही चर्चा को पेड प्रमोशन के जरिए बढ़ाया गया. दिल्ली पुलिस ने साफ शब्दों में कहा कि पैसे के लालच में डर फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

YRF ने दी सफाई 

दिल्ली पुलिस के इस बयान के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पूरे मामले को फिल्म 'मर्दानी 3' के प्रमोशन से जोड़ना शुरू कर दिया. कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या फिल्म के प्रचार के लिए इस तरह की रणनीति अपनाई गई. इसके बाद सभी की नजरें फिल्म के निर्माता यश राज फिल्म्स (YRF) पर टिक गईं. विवाद बढ़ने पर यश राज फिल्म्स की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया. YRF के प्रवक्ता ने कहा कि यश राज फिल्म्स पिछले 50 वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही है और कंपनी नैतिकता व पारदर्शिता के मूल सिद्धांतों पर विश्वास रखती है. 

सही समय पर सभी तथ्य सामने आएंगे

बयान में सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया गया. प्रवक्ता ने यह भी कहा कि 'मर्दानी 3' के प्रमोशनल कैंपेन का इस तरह की किसी भी गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं है और कंपनी को भरोसा है कि सही समय पर सभी तथ्य सामने आएंगे.
इस फिल्म में रानी मुखर्जी के साथ जानकी बोडीवाला और मल्लिका प्रसाद अहम भूमिकाओं में नजर आ रही हैं. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने रिलीज के आठ दिनों में करीब 26.88 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. हालांकि, विवाद के बीच भी फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. 

