गरबा इवेंट में एल्विश यादव और Anjali Arora को बुलाने पर विवाद, कहा- नहीं होने देंगे अश्लीलता

यह विवाद तब शुरू हुआ जब आयोजन समिति करण घोष एंड पर्पल संग जस्ट डांडिया ने नवरात्रि के दौरान 27-28 सितंबर को डांडिया महोत्सव के लिए एल्विश यादव और अंजलि अरोड़ा को आमंत्रित किया था.
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नवरात्रि के मौके पर एक निजी होटल गरबा इवेंट का आयोजन कर रहा है. इस इवेंट में होटल मैनेजमेंट की तरफ से यू-ट्यूबर एल्विश यादव (Elvish Yadav) और अंजलि अरोड़ा (Anjali Arora) को बुलाया जा रहा है. जिसका हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में अश्लीलता फैलाने वाले कलाकारों को शामिल नहीं होने देंगे.
दरअसल, करण घोष एंड पर्पल संग जस्ट डांडिया आयोजन समिति ने 27 और 29 सितंबर को नवरात्रि के मौके पर डांडिया महोत्सव के लिए बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा, एल्विश यादव और अंजलि अरोड़ा को आमंत्रित किया था. इस कार्यक्रम में आज रात यानी 27 सितंबर को एल्विश यादव को शामिल होना है, जबकि 28 सितंबर को अंजलि अरोड़ा और आखिरी दिन 29 सितंबर को गोविंदा का कार्यक्रम है.
कितनी है आयोजन की फीस?
इस डांडिया महोत्सव की फीस 800 रुपये से लेकर 25,000 रुपये रखी गई है. वीवीआईपी के लिए 25 हजार फीस है. इसके अलावा इन सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचवाने पर 11,000 रुपये की अलग से फीस देनी होगी.
हिंदू संगठन सनातन रक्षा वाहिनी और सर्व हिंदू समाज संगठनों ने एल्विश यादव और अंजलि अरोड़ा का पुतला फूंककर विरोध किया. संगठनों ने कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर इस आयोजन पर रोक लगाने की मांग की.
