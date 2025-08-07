सलमान खान ने बता दिया Bigg Boss 19 में इस बार होगी घरवालों की सरकार, TV से डेढ़ घंटे पहले OTT पर आएगा शो

Controversial reality Show Bigg Boss का प्रोमो आ गया है. इस प्रोमो में सलमान खान एकदम नेता के अंदाज़ में दिख रहे हैं. वो बता रहे हैं कि Bigg Boss 19 में घर में कॉन्ट्रोवर्सी नहीं डेमोक्रेसी होगी और घर का हर फैसला बहुमत के आधार पर लिया जाएगा.

Bigg Boss 19 Promo: सेलिब्रिटी रियलिटी शो बिग बॉस के 19वें सीज़न का प्रोमो आ गया है. प्रोमो में Salman Khan एकदम नेता के अंदाज़ में नजर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि Bigg Boss 19 में क्या होने वाला है. सलमान खान ने बताया कि 19वें सीज़न में घर में डेमोक्रेसी चलेगी. माने घर का हर फैसला बहुमत के आधार पर लिया जाएगा. Bigg Boss 19 का प्रसारण 24 अगस्त से Jio Hotstar और Colors टीवी पर किया जाएगा.

कलर्स ने प्रोमो पोस्ट करते हुए X पर लिखा, 'जो पहले सिर्फ आवाज़ उठाते थे वो अब देंगे घर की राजनीति को आकार. बिग बॉस में इस बार, घरवालों की सरकार.'

प्रोमो में सलमान खान कह रहे हैं, 'ऐसा पहली बार हुआ है 18-19 सालों में. इस बार बिग बॉस के घर में ड्रामा-क्रेज़ी नहीं डेमोक्रेसी होने वाला है. हर छोटा-बड़ा फैसला होगा घरवालों के हाथ में. तो घर वालों डू वाटेवर यू वांट टू डू, बट बी रेडी फॉर अंजाम और अवाम... क्योंकि बिग बॉस में इस बार... घरवालों की सरकार. नमस्कार. '

TV से पहले OTT पर आएगा Bigg Boss

बिग बॉस इस बार टीवी से पहले ओटीटी पर आएगा. शो Jio Hotstar पर रात 9 बजे आएगा, जबकि टीवी पर शो का प्रसारण रात 10:30 बजे किया जाएगा.

