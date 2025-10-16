FacebookTwitterYoutubeInstagram
एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

कनाडा में कॉमेडियन Kapil Sharma के कैफे पर फिर हमला, इस गैंग के गुर्गों ने बरसाईं गोलियां

Kapil Sharma Kap's Cafe Firing: कपिल शर्मा के 'कैप्स कैफे' पर पिछले एक महीने में तीसरी बार फायरिंग हुई है. इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है.

Latest News

रईश खान

Updated : Oct 16, 2025, 07:34 PM IST

कनाडा में कॉमेडियन Kapil Sharma के कैफे पर फिर हमला, इस गैंग के गुर्गों ने बरसाईं गोलियां

कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग

कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के 'कैप्स कैफे' पर एक बार फिर हमला हुआ है. बताया जा रहा है कि अज्ञात कार सवार बदमाशों ने गुरुवार को तड़के ताबड़तोड़ फायरिंग की और मौके से फरार हो गया. हमलावर ने कैफे पर 9 से 10 राउंड फायरिंग की. जिससे एक्सटीरियर में लगे कांच टूट गए और दीवारों में बुलेट से छेद हो गए. इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है.

कपिल शर्मा के Kap's Cafe पर हमले की यह तीसरी घटना है. इस महीने दूसरी बार हमला किया गया है. फायरिंग की इस घटना में कोई घायल या हताहत नहीं हुआ है, लेकिन इलाके में डर का माहौल है.

सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ली जिम्मेदारी

घटना के तुरंत बाद गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों और कुलवीर सिद्धू ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. कुलवीर सिद्दू के हैंडल से किए पोस्ट में लिखा, 'वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. आज जो (Kaps Caffe, सर्रे) में तीन बार फायरिंग हुई, उसकी जिम्मेदारी मैं, कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लों लेते हैं. '

आगे लिखा, 'हमारी आम जनता से कोई दुश्मनी नहीं है. जिनसे हमारा झगड़ा है, वो हमसे दूर रहें, जो लोग (दो नंबर का) काम करते हैं, लोगों से काम करवाने के बाद पैसे नहीं देते वो तैयार रहें. जो बॉलीवुड में धर्म के खिलाफ बोलते हैं, वो भी तैयार रहें. गोली कहीं से भी आ सकती है. वायहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह.'

यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव के बीच गुजरात में बड़ी सियासी हलचल, सभी 16 मंत्रियों ने CM भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा

तीसरी बार हुई फायरिंग

बता दें कि कनाडा के सर्रे में स्थित कपिल शर्मा के इस कैफे पर पहली बार 10 जुलाई 2025 को फायरिंग हुई थी. इसके बाद 7 अगस्त को अज्ञात बदमाशों ने गोलियां बरसाईं. दोनों बार कैफे की खिड़कियां कांच टूटे, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ. उस दौरान घटना के बाद कई दिन तक कैफे बंद रहा था.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

