अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मशहूर बैंड कोल्डप्ले (Coldplay Concert Ahmedabad) का आखिरी कॉन्सर्ट हुआ. इसके तमाम वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो रहे हैं जिसमें फैंस की दीवानगी देखते ही बन रही थी. सबसे खास बात ये रही कि अपने आखिरी कॉन्सर्ट के दौरान सिंगर क्रिस मार्टिन (Chris Martin) ने वंदे मातरम और मां तुझे सलाम गाया जिसे सुनकर वहां मौजूद भीड़ हैरान रह गई.

सोशल मीडिया पर क्रिस मार्टिन के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. फैंस जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं. आज गणतंत्र दिवस के मौके पर क्रिस मार्टिन ने भारत को श्रद्धांजलि दी है. वीडियो में देखा गया कि जैसे ही क्रिस पियानो बेंच पर बैठे, भीड़ की उत्सुकता बढ़ गई और सिंगर ने वंदे मातरम परफॉर्म करना शुरू कर दिया. उसके बाद उन्होंने मां तुझे सलाम गाया.

