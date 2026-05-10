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Thalapathy Vijay के तमिलनाडु की कुर्सी संभालते ही झूमी फिल्म इंडस्ट्री, कमल हासन-प्रकाश राज समेत इन सितारों ने दी बधाई

CM Thalapathy Vijay Social Media Reactions: थलपति विजय ने 10 मई 2026 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इस ऐतिहासिक बदलाव पर कमल हासन, प्रकाश राज और पूजा हेगड़े सहित पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें शुभकामनाएं दीं.

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Pragya Bharti

Updated : May 10, 2026, 01:32 PM IST

Thalapathy Vijay के तमिलनाडु की कुर्सी संभालते ही झूमी फिल्म इंडस्ट्री, कमल हासन-प्रकाश राज समेत इन सितारों ने दी बधाई

Thalapathy Vijay CM face

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दक्षिण भारतीय राजनीति और सिनेमा के इतिहास में 10 मई 2026 की तारीख स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई है. सुपरस्टार थलपति विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर अपनी नई राजनीतिक पारी का आगाज किया है. विजय की यह जीत न केवल उनके प्रशंसकों के लिए एक उत्सव है, बल्कि राज्य की राजनीति में भी एक बड़ा मोड़ है, क्योंकि लगभग छह दशकों के बाद तमिलनाडु ने DMK और AIADMK के प्रभुत्व से इतर किसी तीसरे विकल्प को चुना है.

इंडस्ट्री के दिग्गजों ने लुटाया प्यार

विजय के मुख्यमंत्री बनते ही पूरी साउथ फिल्म इंडस्ट्री में खुशी की लहर दौड़ गई है. दिग्गज अभिनेता कमल हासन ने उन्हें 'भाई' संबोधित करते हुए बधाई दी. हासन ने कहा, "मुझे पूरी उम्मीद है कि तमिलनाडु विक्ट्री लीग के अध्यक्ष और हमारे माननीय मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व में राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा. मेरी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं."

कलाकारों और राजनेताओं का मिला समर्थन

एक्ट्रेस पूजा हेगड़े, जिन्होंने विजय की आखिरी फिल्म 'जन नेता' में उनके साथ काम किया था, ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने लिखा, "वाह! अभिनेता विजय सर, अब हमारे मुख्यमंत्री विजय सर बन गए हैं." केवल फिल्मी सितारे ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विजय को इस नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं.

प्रकाश राज ने भी विजय को दी बधाई

दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज ने भी विजय को बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की. उन्होंने लिखा, "मुख्यमंत्री विजय को मेरी ओर से बहुत-बहुत बधाई. मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में तमिलनाडु और अधिक फले-फूलेगा." इनके अलावा आर जे बालाजी, गीतकार विवेक और शांतनु भाग्यराज जैसे सितारों ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी खुशी व्यक्त की है. थलपति विजय का यह सफर सिनेमाई पर्दे के 'सुपरस्टार' से लेकर जनता के 'जननायक' बनने तक का है, जिसे आज पूरा देश देख रहा है.

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