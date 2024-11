वरुण धवन (Varun Dhawan) और सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) की वेब सीरीज सिटेडल हनी बनी (Citadel Honey Bunny) आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है. ये अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. इस शो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी बज है. इससे पहले आए शो के ट्रेलर की भी काफी चर्चा रही है. वहीं सोशल मीडिया पर इस वेब सीरीज की कई क्लिप वायरल हो रही हैं जिसमें से एक में वरुण और सामंथा के किसिंग सीन को दिखाया गया है.

फिल्मों से ज्यादा वेब सीरीज में इंटीमेट सीन्स होना अब आम बात हो गई है. सीरीज सिटाडेल: हनी बनी आज रिलीज हो गई है और इसमें दोनों स्टार्स का किसिंग सीन चर्चा में आ गया है. सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वरुण और सामंथा ने एक धमाकेदार किस शेयर किया है. इस सीन ने इंटरनेट पर आग लगा दी है और इसकी खूब चर्चा है.

Finally it's a release day for #CitadelHoneyBunny and i am really excited to start this series tomorrow. I am sure #VarunDhawan and #SamanthaRuthPrabhu will keep us on the edge of the seat.

