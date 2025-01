रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) पिछले दिन पुष्पा 2 (Pushap 2) और अब छावा (Chhaava) को लेकर चर्चा में आ गई हैं. आज यानी 22 जनवरी को छावा (Chhaava Trailer) का ट्रेलर लॉन्च हुआ जिसे काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म में रश्मिका महारानी येसूबाई (Rashmika Mandanna as Maharani Yesubai) के रोल में नजर आएंगी. उनकी झलक ट्रेलर में मिल गई है. वहीं आज ट्रेलर लॉन्च इवेंट में रश्मिका को रेड और गोल्डन कलर के सलवार में देखा गया जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही हैं. हालांकि इस दौरान उन्हें लंगड़ाते हुए देखा गया. ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ समय पहले एक्ट्रेस के पैर में चोट आ गई थी.

सोशल मीडिया पर रश्मिका का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें वो छावा के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के लिए पहुंची थीं. हालांकि पैर में चोट लगने के कारण उन्हें सहारा लेकर आना पड़ा. एक्ट्रेस की काम के प्रति ये लगन देखकर फैंस फिदा हो गए हैं और भर भर कर तारीफ कर रहे हैं. वहीं लुक की बात करें तो एक्ट्रेस रेड कलर के हैवी सलवार सूट में नजर आईं जिसपर गोल्डन कलर की एंब्रॉयडरी देखने को मिली. इसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थीं. पैर में चोट के बावजूद एक्ट्रेस के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं नजर आई.

#RashmikaMandanna arrives at the trailer launch of #Chhaava Due to an ankle injury, she is limping. Hope she gets well soon 🤞❣️ #ChhaavaTrailer #VickyKaushal pic.twitter.com/ZZiRYyoVDQ

इससे पहले एक्ट्रेस का एयरपोर्ट पर से एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो पहले लगड़ाते हुए दिखीं फिर व्हीलचेयर पर बैठ गईं. एक्ट्रेस ने मास्क से अपने चेहरे को छुपाया हुआ था.

Rashu was spotted in a wheelchair at the airport due to a leg injury 🥺🫂

We cannot see you in these conditions @iamRashmika 😩

Wishing her a speedy recovery 🙏🏻❤️#RashmikaMandanna pic.twitter.com/NgGiZHBwSw