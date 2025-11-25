FacebookTwitterYoutubeInstagram
एंटरटेनमेंट

Celina Jaitly: घरेलू हिंसा को लेकर मुंबई कोर्ट पहुंचीं सेलिना जेटली, पति के खिलाफ लगाया गंभीर आरोप

सेलिना जेटली ने पति पीटर हाग पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाते हुए मुंबई की अदालत में याचिका दाखिल की है. इसमें उन्होंने दावा किया है कि शादी के बाद उन्हें लगातार इमोशनल, फिजिकल, सेक्सुअल और वर्बल अब्यूज का सामना करना पड़ा.

राजा राम

Updated : Nov 25, 2025, 03:42 PM IST

Celina Jaitly: घरेलू हिंसा को लेकर मुंबई कोर्ट पहुंचीं सेलिना जेटली, पति के खिलाफ लगाया गंभीर आरोप

सेलिना जेटली

बॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व मिस इंडिया सेलिना जेटली ने अपने पति पीटर हाग पर गंभीर घरेलू हिंसा के आरोप लगाते हुए मुंबई की एक अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है. मंगलवार को उनकी अर्जी पर पहली सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने पीटर हाग को नोटिस जारी कर 12 दिसंबर की तारीख तय की है. सेलिना ने एक लॉ फर्म के माध्यम से याचिका दाखिल की है. इसमें उन्होंने दावा किया है कि शादी के बाद उन्हें लगातार इमोशनल, फिजिकल, सेक्सुअल और वर्बल अब्यूज का सामना करना पड़ा. उनका कहना है कि यह व्यवहार इतना बढ़ गया कि उन्हें ऑस्ट्रिया में अपना घर छोड़कर भारत लौटना पड़ा. 

कपल ने साल 2010 में शादी की थी

याचिका में आरोप है कि पीटर हाग का स्वभाव गुस्सैल है और उन्हें शराब की लत है, जिसकी वजह से घर में अक्सर तनाव की स्थिति बनती रही.  सेलिना के मुताबिक शादी के बाद पति ने उन्हें फिल्मों और अन्य कामों से दूर रहने के लिए मजबूर किया. कपल ने साल 2010 में शादी की थी और उनके तीन बच्चे हैं, जो फिलहाल अपने पिता के साथ ऑस्ट्रिया में रह रहे हैं. सेलिना जेटली का कहना है कि हालात इतने बिगड़ गए कि हाग ने इस साल अगस्त में ऑस्ट्रिया की एक अदालत में तलाक की अर्जी भी दे दी. इसके बाद उन्होंने भारत में घरेलू हिंसा कानून के तहत अपनी शिकायत दर्ज कराई. 

मामला अब कोर्ट में विचाराधीन

अदालत में दायर याचिका में सेलिना ने 50 करोड़ रुपये मुआवजे और 10 लाख रुपये मासिक गुजारा भत्ता की मांग की है. इसके साथ ही उन्होंने अपने तीनों बच्चों से मिलने की अनुम‍ति भी मांगी है. इस बीच, सेलिना जेटली ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और वह खुद को बेहद अकेला महसूस कर रही हैं. उन्होंने लिखा कि जिन लोगों से उन्हें सबसे अधिक सहारा मिलता था, वही अब उनके साथ नहीं हैं. यह मामला अब कोर्ट में विचाराधीन है और अगली सुनवाई से पहले पीटर हाग का पक्ष सामने आने की उम्मीद है. 

