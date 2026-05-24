Aishwarya Rai Look Cannes 2026: क्लोजिंग सेरेमनी में व्हाइट फेदर गाउन पहन अप्सरा सी लगीं ऐश्वर्या; देखें 'क्वीन ऑफ कान्स' की तस्वीरें

Aishwarya Rai At Cannes 2026 Closing Ceremony: कान्स 2026 के समापन पर ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने शाही व्हाइट फेदर पैंटसूट लुक से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया. उनके इस शाही लुक ने एक बार फिर उन्हें 'कान्स क्वीन' साबित कर दिया है.

कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 का आधिकारिक समापन हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर आज भी केवल एक ही नाम गूंज रहा है- ऐश्वर्या राय बच्चन. अभिनेत्री ने महोत्सव के अंतिम दिन रेड कार्पेट पर अपनी ऐसी छाप छोड़ी कि पूरी दुनिया की निगाहें उन पर टिक गईं.

शाही अंदाज और ड्रामेटिक लुक

क्लोजिंग सेरेमनी के लिए ऐश्वर्या ने डिजाइनर चेनी चान कूचर द्वारा तैयार किया गया एक कस्टम ऑल-व्हाइट पैंटसूट चुना. इस आउटफिट की सबसे बड़ी खासियत इसके शोल्डर्स पर लगे ड्रामेटिक फेदर्स और बारीक सिल्वर सीक्वेंस वर्क थे, जो उन्हें एक रॉयल और ग्लैमरस लुक दे रहे थे. स्टाइलिस्ट मोहित राय द्वारा तैयार किए गए इस लुक ने रेड कार्पेट पर एक नई फैशन मिसाल पेश की.

कॉन्फिडेंस और 'क्वीन' का स्वैग

रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या का आत्मविश्वास देखने लायक था. उनका स्मोकी आई मेकअप, खुले वेवी बाल और उनकी सिग्नेचर स्माइल ने लुक में चार चांद लगा दिए. उनकी एक झलक पाने के लिए विदेशी पैपराजी के बीच होड़ मची थी और हर कैमरा सिर्फ उन्हीं की ओर केंद्रित था.

फैंस ने फिर माना 'कान्स क्वीन'

इंटरनेट पर ऐश्वर्या की तस्वीरें और वीडियोज आग की तरह फैल रहे हैं. फैंस उन्हें न केवल 'क्वीन ऑफ कान्स' कह रहे हैं, बल्कि उनके सदाबहार स्टाइल की तारीफ भी कर रहे हैं. कान्स 2026 में जाते-जाते ऐश्वर्या ने यह साबित कर दिया कि रेड कार्पेट पर उनका मुकाबला करना आज भी किसी के लिए आसान नहीं है.

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