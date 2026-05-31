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Brown Trailer: करिश्मा कपूर का दमदार अवतार, 'बेबी डॉल' छोड़ बनीं खूंखार पुलिस वाली; क्या केस सुलझा पाएंगी डिटेक्टिव रीटा?

Brown Trailer Released: करिश्मा कपूर की वेब सीरीज 'ब्राउन' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इसमें करिश्मा एक सख्त पुलिस अधिकारी की भूमिका में हैं और दिग्गज अभिनेत्री हेलेन की भी दमदार एंट्री हुई है.

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Pragya Bharti

Updated : May 31, 2026, 10:23 AM IST

Brown Trailer: करिश्मा कपूर का दमदार अवतार, 'बेबी डॉल' छोड़ बनीं खूंखार पुलिस वाली; क्या केस सुलझा पाएंगी डिटेक्टिव रीटा?
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Brown Trailer Out: बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री करिश्मा कपूर लंबे समय के बाद एक बेहद दिलचस्प और डार्क क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज 'ब्राउन' के साथ लौट रही हैं. हाल ही में इस सीरीज का आधिकारिक ट्रेलर जारी किया गया है, जो दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

करिश्मा का पुलिसवाला अंदाज

इस ट्रेलर में करिश्मा कपूर का अब तक का सबसे अलग अवतार देखने को मिल रहा है. 'बेबी डॉल' और ग्लैमरस किरदारों की छवि को पीछे छोड़ते हुए, करिश्मा इस बार एक गंभीर और सख्त पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आ रही हैं. उनका यह धाकड़ लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री

'ब्राउन' की कहानी एक उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री के इर्द-गिर्द घूमती है. ट्रेलर में सस्पेंस, थ्रिल और डार्क मिस्ट्री का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है. करिश्मा कपूर का किरदार इस केस को सुलझाने के लिए किस हद तक जाता है, यही इस सीरीज का मुख्य आकर्षण है.

हेलेन की शानदार वापसी

इस ट्रेलर का सबसे चौंकाने वाला और खास हिस्सा दिग्गज अभिनेत्री हेलेन की एंट्री है. सालों बाद स्क्रीन पर हेलेन को देखना फैंस के लिए एक यादगार अनुभव है. ट्रेलर में उनकी मौजूदगी और उनका रहस्यमयी अंदाज सीरीज के रोमांच को और बढ़ा देता है.

निर्देशन और मेकिंग

अभिनय देव द्वारा निर्देशित यह वेब सीरीज अपनी सिनेमैटोग्राफी और गहरे दृश्यों के लिए जानी जा रही है. ट्रेलर से ही यह स्पष्ट होता है कि यह एक हाई-क्वालिटी थ्रिलर है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखने का वादा करती है.

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