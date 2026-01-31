Mardani 3 Box office collection day 1: पहले दिन ही रानी मुखर्जी ने कर दिया कमाल, कमाए इतने करोड़ रुपये

रानी मुखर्जी की फिल्म 'Mardani 3' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म को शुरुआत में मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है. आइए जातने हैं कि फिल्म ने पहले दिन फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है.

रानी मुखर्जी की फिल्म 'Mardani 3' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म को शुरुआत में मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है. रानी मुखर्जी के फैंस को ये फिल्म काफी पसंद आ रही है. फिल्म में शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में नजर आ रही हैं. फिल्म के पहले दिन की कमाई के बारे में बात करें तो फिल्म ने पहले दिन 3.80 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. सेकनिल्क के अर्ली एस्टिमेट आंकड़ों के मुताबिक मर्दानी ने पहले दिन 3.80 करोड़ रुपयों का कलेक्शन कर लिया है.

अभी बढ़ सकता है आंकड़ा

हालांकि जानकारों का कहना है कि ये आंकड़ा अभी बढ़ सकता है. इस फिल्म को अभिराज मीनावाला द्वारा निर्देशित किया गया है. फिल्म के लेखक आयुष गुप्ते, दीपक किंगरानी और बलजीत सिंह मारवा हैं. इस फिल्म में रानी मु्खर्जी के साथ जानकी बोडीवाला और मलाइका प्रसाद भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रही हैं. हालांकि फिल्म से पहले दिन शानदार कमाई करने की उम्मीद थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई.

फिल्म की ऑक्यूपेंसी

सेकनिल्क के आंकड़ों की मानें तो ईवनिंग शो में 17.13 प्रतिशत की ऑक्यूपेंसी दर्ज की की गई. वहीं सुबह के शो में 8.97 प्रतिशत और दोपहर के शो में 14.78 प्रतिशत की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है. वहीं शहरों की बात करें तो फिल्म का मुंबई में सबसे ज्यादा जलवा देखने को मिला है और यहां 19.50 प्रतिशत की ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है. इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी के मामले में यूपी की राजधानी लखनऊ दूसरे नंबर पर रहा. लखनऊ में 17.33 प्रतिशत की ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है. वहीं सूरत में सबसे कम ऑक्यूपेंसी देखने मिली. इस शहर में महज 4.67 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है.'मर्दानी 3' फिलहाल कई क्षेत्रों में 2,299 शो में चल रही है.

क्या है फिल्म की कहानी?

इस फिल्म की कहानी रानी के कैरेक्टर शिवानी पर आधारित है, जो 93 युवा लड़कियों के मामले की जांच करती है जो पिछले तीन महीनों में लापता हो गई हैं. इस फिल्म में मल्लिका प्रसाद ने अम्मा(विलन) का किरदार निभाया है और उन्हें विलन के रोल में देखकर फैंस तारीफों के पूल बांध रहे हैं.

