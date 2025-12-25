FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा रेलवे का बढ़ा हुआ किराया | KGMU लखनऊ के डॉक्टर्स के बड़े आरोप- कैंपस में रेडिक्लाइजेशन गैंग एक्टिव, कुछ लोगों ने इस मामले को दबाकर रखा, संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई करनी होगी | लखनऊ में 10 लाख का ईरानी नस्ल का सफेद घोड़ा चोरी, CCTV में चोर कैद, ढूंढने वाले को 50 हज़ार नगद इनाम

क्या बच्चों को हर दिन दूध देना होता है सही, जानें इसका सही समय और कितनी होनी चाहिए इसकी मात्रा

रजनीकांत, मोहनलाल और शाहरुख खान पर्दे पर दिखेंगे एक साथ! इस फिल्म को लेकर मिथुन चक्रवर्ती दिया अपडेट

‘मैं तेरे जैसा ही हूं...', सांसद खेल महोत्सव में दिखा PM मोदी का देसी अंदाज, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

क्रिसमस के लिए नहीं गाया गया था 'Jingle Bell Song', फिर क्यों हुआ इतना फेमस, यहां जानिए जिंगल बेल का मतलब

2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते

Blood Sugar: सुबह की 10 आदतें, जिन्हें अपना लेंगे तो पूरे दिन काबू में रहेगा ब्लड शुगर लेवल

रजनीकांत, मोहनलाल और शाहरुख खान बडे़ पर्दे पर एक साथ नजर आने वाले है. दरअसल इस तरह की सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है. आइए जानते है कि आखिर पूरी बात क्या हैं.

सुमित तिवारी

Dec 25, 2025

रजनीकांत, मोहनलाल और शाहरुख खान बड़े पर्दे पर नजर आए आने वाले हैं. इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. अगर ये खबरे सच साबित होती है तो समझ लीजिए की सोशल मीडिया पर अब तक सबसे बड़ा कोलैब होने वाला है. 'जेलर 2' वाकई भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी पैन-इंडिया फिल्मों में से एक बन सकती है. साउथ सुपरस्टार रजनीकांत और बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान को एक साथ नजर आने वाले हैं.

'जेलर 2' में शाहरुख खान के कैमियों के लेकर चर्चा

पिछले कुछ समय से 'जेलर 2' में शाहरुख खान के कैमियो को लेकर अटकलें चल रही थीं, लेकिन अब इन अफवाहों को लेकर सोशल मीडिया पर हलचल और तेज हो गई है. इस चर्चा की वजह बने हैं दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती. उन्होंने अखिर ऐसा क्या कहा है कि जो चर्चा का विषय बन गया. आइए आपको बताते हैं. हाल ही में SITI सिनेमा को दिए एक इंटरव्यू में मिथुन चक्रवर्ती ने 'जेलर 2' को लेकर अपना उत्साह जाहिर किया. बातचीत के दौरान जब उन्होंने फिल्म के कलाकारों के नाम गिनाए तो उन्होंने कहा, 'मोहनलाल, शाहरुख खान, रम्या कृष्णन, शिवराजकुमार.

15 साल बाद एक साथ आ रहे हैं सुपरस्टार

बस यही बात मुथुन चक्रबर्ती ने बोली ही थी कि फैंस को लगा कि शायद यह कोई इशारा नहीं, बल्कि सीधा कन्फर्मेशन है. इस बयान के बाद से सोशल मीडिया पर #Jailer2 और #SRKxRajinikanth जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं. अगर शाहरुख खान वाकई 'जेलर 2' का हिस्सा बनते हैं तो यह दोनों सुपरस्टार्स का करीब 15 साल बाद एक साथ स्क्रीन शेयर करना होगा. इससे पहले शाहरुख और रजनीकांत को आखिरी बार 2011 की साइंस-फिक्शन फिल्म 'रा.वन' में देखा गया था.

