रजनीकांत, मोहनलाल और शाहरुख खान पर्दे पर दिखेंगे एक साथ! इस फिल्म को लेकर मिथुन चक्रवर्ती दिया अपडेट

रजनीकांत, मोहनलाल और शाहरुख खान बडे़ पर्दे पर एक साथ नजर आने वाले है. दरअसल इस तरह की सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है. आइए जानते है कि आखिर पूरी बात क्या हैं.

रजनीकांत, मोहनलाल और शाहरुख खान बड़े पर्दे पर नजर आए आने वाले हैं. इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. अगर ये खबरे सच साबित होती है तो समझ लीजिए की सोशल मीडिया पर अब तक सबसे बड़ा कोलैब होने वाला है. 'जेलर 2' वाकई भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी पैन-इंडिया फिल्मों में से एक बन सकती है. साउथ सुपरस्टार रजनीकांत और बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान को एक साथ नजर आने वाले हैं.

'जेलर 2' में शाहरुख खान के कैमियों के लेकर चर्चा

पिछले कुछ समय से 'जेलर 2' में शाहरुख खान के कैमियो को लेकर अटकलें चल रही थीं, लेकिन अब इन अफवाहों को लेकर सोशल मीडिया पर हलचल और तेज हो गई है. इस चर्चा की वजह बने हैं दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती. उन्होंने अखिर ऐसा क्या कहा है कि जो चर्चा का विषय बन गया. आइए आपको बताते हैं. हाल ही में SITI सिनेमा को दिए एक इंटरव्यू में मिथुन चक्रवर्ती ने 'जेलर 2' को लेकर अपना उत्साह जाहिर किया. बातचीत के दौरान जब उन्होंने फिल्म के कलाकारों के नाम गिनाए तो उन्होंने कहा, 'मोहनलाल, शाहरुख खान, रम्या कृष्णन, शिवराजकुमार.

15 साल बाद एक साथ आ रहे हैं सुपरस्टार

बस यही बात मुथुन चक्रबर्ती ने बोली ही थी कि फैंस को लगा कि शायद यह कोई इशारा नहीं, बल्कि सीधा कन्फर्मेशन है. इस बयान के बाद से सोशल मीडिया पर #Jailer2 और #SRKxRajinikanth जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं. अगर शाहरुख खान वाकई 'जेलर 2' का हिस्सा बनते हैं तो यह दोनों सुपरस्टार्स का करीब 15 साल बाद एक साथ स्क्रीन शेयर करना होगा. इससे पहले शाहरुख और रजनीकांत को आखिरी बार 2011 की साइंस-फिक्शन फिल्म 'रा.वन' में देखा गया था.

