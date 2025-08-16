HDFC बैंक ने कैश ट्रांजेक्शन से लेकर चेक बुक तक के नियमों में किया बदलाव, ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर
Indian Navy Job News: भारतीय नौसेना में नौकरी का बड़ा मौका, सैलरी 63 हजार रुपये; कैसे करें आवेदन?
धूप में काली पड़ गई है स्किन तो इन घरेलू उपायों से दूर करें टैनिंग, निखर जाएगी रंगत
RBI रजिस्टर्ड पीएफआईएल फाइनेंस अब ग्रामीणों को देगी होम और पर्सनल लोन, जानें कंपनी का माइक्रो-फाइनेंसिंग मास्टर प्लान
क्या कंगना रनौत ने गुपचुप कर ली शादी? लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर कहा, शादी मेरी...
Blood Sugar Sign: कंधे में दर्द से लेकर चेहरे के ये निशान बताते हैं ब्लड शुगर बढ़ रहा है, डायबिटीज का है ये शुरुआती संकेत
खाना खाते वक्त की गलतियां जो सेहत को पहुंचाती हैं बड़े नुकसान, हेल्दी रहने के लिए करें सुधार
Numerology: प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ये जो भी शिद्दत से चाहते हैं नहीं मिलती
जन्माष्टमी पर मनाया जाता है दही हांडी उत्सव, जानें गोविंदा क्यों फोड़ते हैं मटकी?
ब्लड में घुले यूरिक एसिड को इन 5 तरीकों से कम करें, किडनी की पावर भी बढ़ेगी
एंटरटेनमेंट
हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कंगना ने अपनी शादी से जुड़ी ऐसी बात की है कि लोग हैरान रह गए हैं. कंगना ने अपनी डेटिंग लाइफ और लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है, चलिए जानें.
अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत हमेशा किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं. कभी अपनी फिल्मों को लेकर तो कभी अपने बयानों को लेकर. अब अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में कंगना ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर बड़ा बयान दिया है. इस बयान की इस समय हर तरफ चर्चा हो रही है. कंगना ने अपनी डेटिंग लाइफ और लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर बड़ा बयान दिया है.
इंटरव्यू में कंगना से उनकी शादी के बारे में पूछा गया. तब उन्होंने जवाब दिया, 'तुम्हें कैसे पता कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है. ऐसा मत सोचना कि तुम मुझे जानते हो...' इसके बाद कंगना हंसने लगीं... कंगना ने आगे कहा, 'शादी मेरी टू-डू लिस्ट में है. मुझे पता है कि देर हो चुकी है. लेकिन मैं शादी ज़रूर करने वाली हूँ...' इतना ही नहीं, शादी के लिए परिवार का बहुत दबाव होता है, लेकिन हर चीज़ के होने का एक निश्चित समय होता है...
लिव-इन रिलेशनशिप पर बड़ा बयान
'शादी ज़िंदगी में होने वाली एक बड़ी बात है... लेकिन आज की पीढ़ी लिव-इन रिलेशनशिप में ज़्यादा यकीन करती है. लिव-इन रिलेशनशिप महिलाओं के हित में बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है... मैं कभी लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रही... लेकिन मैं एक रिलेशनशिप में ज़रूर रही हूँ...'
'लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली युवतियां गर्भवती हो जाती हैं, फिर उन्हें गर्भपात कराना पड़ता है... मुझे लगता है कि लिव-इन रिलेशनशिप महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं है...' फिलहाल कंगना का यह बयान चर्चा का विषय बना हुआ है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से