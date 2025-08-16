'Add DNA as a Preferred Source'
क्या कंगना रनौत ने गुपचुप कर ली शादी? लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर कहा, शादी मेरी...

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कंगना ने अपनी शादी से जुड़ी ऐसी बात की है कि लोग हैरान रह गए हैं. कंगना ने अपनी डेटिंग लाइफ और लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है, चलिए जानें.

ऋतु सिंह

Updated : Aug 16, 2025, 11:20 AM IST

अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत हमेशा किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं. कभी अपनी फिल्मों को लेकर तो कभी अपने बयानों को लेकर. अब अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में कंगना ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर बड़ा बयान दिया है. इस बयान की इस समय हर तरफ चर्चा हो रही है. कंगना ने अपनी डेटिंग लाइफ और लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर बड़ा बयान दिया है.
 
इंटरव्यू में कंगना से उनकी शादी के बारे में पूछा गया. तब उन्होंने जवाब दिया, 'तुम्हें कैसे पता कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है. ऐसा मत सोचना कि तुम मुझे जानते हो...' इसके बाद कंगना हंसने लगीं... कंगना ने आगे कहा, 'शादी मेरी टू-डू लिस्ट में है. मुझे पता है कि देर हो चुकी है. लेकिन मैं शादी ज़रूर करने वाली हूँ...' इतना ही नहीं, शादी के लिए परिवार का बहुत दबाव होता है, लेकिन हर चीज़ के होने का एक निश्चित समय होता है...

लिव-इन रिलेशनशिप पर बड़ा बयान

'शादी ज़िंदगी में होने वाली एक बड़ी बात है... लेकिन आज की पीढ़ी लिव-इन रिलेशनशिप में ज़्यादा यकीन करती है. लिव-इन रिलेशनशिप महिलाओं के हित में बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है... मैं कभी लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रही... लेकिन मैं एक रिलेशनशिप में ज़रूर रही हूँ...'
 
'लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली युवतियां गर्भवती हो जाती हैं, फिर उन्हें गर्भपात कराना पड़ता है... मुझे लगता है कि लिव-इन रिलेशनशिप महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं है...' फिलहाल कंगना का यह बयान चर्चा का विषय बना हुआ है.
 

