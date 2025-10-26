बलूचिस्तान पर क्या बोल गए भाईजान? पाकिस्तान ने सलमान खान को आतंकी किया घोषित, जानें पूरा मामला

हिंदी फिल्मों के अभिनेता सलमान खान के एक बयान नें पाकिस्तान में घमासान मचा दिया है. मामला इतना बढ़ गया है कि पड़ोसी मुल्क ने सलमान खान को आतंकी तक घोषित कर दिया है.

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के बोल से पाकिस्तान तिलमिला गया है. एक्टर का बयान से पड़ोसी मुल्क को इतनी मिर्ची लगी कि उन्होंने अभिनेता को आंतकी तक घोषित कर दिया. सलमान खान के बयान से तिलमिलाए पाकिस्तान ने उन्हें आतंकवादी घोषित करते हुए उनका नाम आतंकवाद विरोधी अधिनियम (1997) के चौथे शेड्यूल में डाल दिया है. गौरतलब है कि यह सूची उन लोगों के लिए होती है जिन पर आतंकवाद से जुड़ा होना या फिर किसी तरह का संदेह होता है.

आवाजाही पर लग सकती है रोक

चौथे शेड्यूल में शामिल होने का मतलब है कि सलमान खान की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी. इतना ही नहीं पाकिस्तान में उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है यहां तक कि उनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. यह फैसला सलमान के रियाद में हुए ‘जॉय फोरम 2025’ में दिए गए बयान के बाद आया है. जॉय फोरम में शाहरुख खान और आमिर खान के साथ शामिल होने के दौरान एक्टर ने बलूचिस्तान को एक अलग देश बताया था और ये पाकिस्तान को कतई बर्दाश्त नहीं हुई.

यह भी पढ़ें- ना ट्रंप, ना पुतिन और ना मोदी… ये हैं वो 3 सुपर VIP नेता जिन्हें दुनियाभर में घूमने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं!

पाकिस्तान में मचा घमासान

दरअसल जॉय फोरम में हिंदी फिल्मों के बारे में बात करते हुए सलमान खान ने बलूचिस्तान को एक अलग देश बता दिया था. उन्होंने अपने बयान में कहा कि ‘अभी, अगर आप एक हिंदी फिल्म बनाते हैं और इसे यहां(सऊदी अरब में) रिलीज करते हैं, तो यह सुपरहिट होगी. अगर आप तमिल, तेलुगु, या मलयाली फिल्म बनाते हैं, तो यह सैकड़ों करोड़ का व्यापार करेगी क्योंकि यहां कई देशों से लोग आए हैं. यहां बलूचिस्तान से लोग हैं, अफगानिस्तान से लोग हैं, पाकिस्तान से लोग हैं… हर कोई यहां काम कर रहा है.’

अब सलमान खान के इस बयान से पाकिस्तान में घोर में घमासान मचा हुआ है. न पाकिस्तानी लोगों को और न ही शहबाज शरीफ सरकार को सलमान खान की बात रास आई.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.